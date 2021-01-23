Люди вышли даже в -50: как прошли первые акции протеста в Сибири и на Дальнем Востоке

Во Владивостоке прошли протестные шествия по улицам города. На акцию здесь пришел известный журналист и блогер Юрий Дудь. Он объяснил корреспонденту местного издания VL.RU, что приехал во Владивосток по другим делам.



— Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим [с протестами], я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда. А здесь я присутствую, потому что я ни разу не политический активист. Но сейчас не интересоваться политикой глубоко опасно для любого человека и по той простой причине, что, если ты не интересуешься политикой, в какой-то момент с тобой всегда может случиться суд за партой в подмосковном городе Химки или любом другом городе, или твой самолет могут развернуть и посадить не в том месте, где тебе нужно, обломать тебе кучу планов и даже не извиниться. Поскольку, на мой взгляд, это неприемлемо, поскольку беспредел не должен становиться нормой, я здесь и присутствую, — цитирует его издание.