Люди вышли даже в -50: как прошли первые акции протеста в Сибири и на Дальнем Востоке

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного политика и блогера Алексея Навального. Волна акций началась с Дальнего Востока. Мы собрали информацию о том, как всё прошло в разных городах страны.
В Хабаровске, согласно сообщению местной администрации, в «несанкционированной массовой акции» приняли участие 250 человек. Местное издание DVHAB.RU сообщает о тысяче человек «на пике». Под наблюдением полиции люди водили хороводы, но после начались задержания. Об их количестве не сообщается. Кстати, хороводы на акциях вообще распространены — участники в Чите и Улан-Удэ тоже их устроили, правда, менее масштабные.
Во Владивостоке прошли протестные шествия по улицам города. На акцию здесь пришел известный журналист и блогер Юрий Дудь. Он объяснил корреспонденту местного издания VL.RU, что приехал во Владивосток по другим делам.
— Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим [с протестами], я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда. А здесь я присутствую, потому что я ни разу не политический активист. Но сейчас не интересоваться политикой глубоко опасно для любого человека и по той простой причине, что, если ты не интересуешься политикой, в какой-то момент с тобой всегда может случиться суд за партой в подмосковном городе Химки или любом другом городе, или твой самолет могут развернуть и посадить не в том месте, где тебе нужно, обломать тебе кучу планов и даже не извиниться. Поскольку, на мой взгляд, это неприемлемо, поскольку беспредел не должен становиться нормой, я здесь и присутствую, — цитирует его издание.
По оценке «Коммерсанта», в акции во Владивостоке приняли участие около 3 тысяч человек, протестующие перекрыли центральную улицу. Более 30 человек задержали.
В Якутске митингующие вышли на улицу, несмотря на 50-градусный мороз. По данным местных СМИ, на несанкционированных акциях задержали 5 человек.
В Иркутске протестующие окружили здание областной администрации. В Новосибирске на время акции протеста полиция заранее заблокировала выход из метро.
В Красноярске участники несанкционированной акции прошли шествием по улицам города и собрались у мэрии, там их встретил ОМОН с дубинками, начались жесткие задержания. Известно о нескольких задержанных, но точное число не сообщается.
Сейчас акции проходят на Урале. В Москве до начала митингов еще остается время, однако задержания активистов начались уже за несколько дней. Сейчас на месте предполагаемого митинга начали перекладывать плитку.
Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолет приземлился в Шереметьево вместо Внуково. На паспортном контроле Навального задержали и доставили в полицейское отделение в Химках. 18 января его арестовали на 30 суток.