23 января суббота
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 74.36
eur 90.41

Все новости

Все новости

Первые кадры с запретной акции в поддержку Навального в Новосибирске — задержания и столкновения с полицией

Протестовать вышли сотни человек. Показываем, что происходит в городе

11 687
162Обсудить

Поделиться

Колонна протестующих двинулась от метро «Красный проспект» в сторону площади Ленина

Колонна протестующих двинулась от метро «Красный проспект» в сторону площади Ленина

Поделиться

Появились первые кадры с митинга в поддержку Алексея Навального

В Новосибирске проходит несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. Накануне мэр Анатолий Локоть говорил, что никаких заявок в мэрию на проведение мероприятия 23 января не поступало, но это не помешало сотням людей выйти на улицы.

Рассказываем и показываем, как это было.

За несколько часов до акции возле станции метро «Красный проспект» выставили ограждения

За несколько часов до акции возле станции метро «Красный проспект» выставили ограждения

Поделиться

Сюда же были стянуты полицейские

Сюда же были стянуты полицейские

Поделиться

И не только они

И не только они

Поделиться

Выход из метро в районе Дома офицеров был закрыт. Также перекрыли движение по Красному проспекту

Выход из метро в районе Дома офицеров был закрыт. Также перекрыли движение по Красному проспекту

Поделиться

А это — первое задержание

А это — первое задержание

Поделиться

И не последнее. Задержанных сразу же вели в автозаки, которые заранее пригнали на Красный проспект

И не последнее. Задержанных сразу же вели в автозаки, которые заранее пригнали на Красный проспект

Поделиться

Разношерстная толпа участников шествия

Разношерстная толпа участников шествия

Поделиться

Толпа протестующих двинулась в сторону площади Ленина

Толпа протестующих двинулась в сторону площади Ленина

Поделиться

Лозунги сторонников Алексея Навального&nbsp;

Лозунги сторонников Алексея Навального 

Поделиться

А это кадр, сделанный в Театральном сквере. Сюда и направились участники несогласованной акции

А это кадр, сделанный в Театральном сквере. Сюда и направились участники несогласованной акции

Поделиться

Количество участников шествия в сквере у Оперного театра перевалило за тысячу

Количество участников шествия в сквере у Оперного театра перевалило за тысячу

Поделиться

Задержания стали жестче

Задержания стали жестче

Поделиться

Людей силой ведут к автозакам

Людей силой ведут к автозакам

Поделиться

Столкновения с полицией

Столкновения с полицией

Поделиться

Некоторым потребовалась медицинская помощь

Некоторым потребовалась медицинская помощь

Поделиться

Тем временем акция продолжается

Тем временем акция продолжается

Поделиться

Сегодня в Новосибирске на 10 суток арестовали Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального. Его признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториз в Instagram.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

Алексей Навальныйакциямитинг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (162)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...