Первые кадры с запретной акции в поддержку Навального в Новосибирске — задержания и столкновения с полицией

Появились первые кадры с митинга в поддержку Алексея Навального
В Новосибирске проходит несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. Накануне мэр Анатолий Локоть говорил, что никаких заявок в мэрию на проведение мероприятия 23 января не поступало, но это не помешало сотням людей выйти на улицы.
Рассказываем и показываем, как это было.
Сегодня в Новосибирске на 10 суток арестовали Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального. Его признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториз в Instagram.