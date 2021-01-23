Первые кадры с запретной акции в поддержку Навального в Новосибирске — задержания и столкновения с полицией

В Новосибирске проходит несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. Накануне мэр Анатолий Локоть говорил, что никаких заявок в мэрию на проведение мероприятия 23 января не поступало, но это не помешало сотням людей выйти на улицы.

Рассказываем и показываем, как это было.