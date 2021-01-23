Сторонника Навального в Новосибирске арестовали на 10 суток за stories в инстаграме

В Новосибирске арестовали на 10 суток сторонника Навального
Сегодня, 23 января, в Новосибирске на 10 суток арестовали Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального. Его признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториз в Instagram.
Как сообщил Даниил Маркелов, его задержали рядом с квартирой:
— 15 минут выждали, я дверь открыл, вышел, и меня поймали. Вменяют организацию митинга путем публикации сториз, — рассказал ранее активист.
Он добавил, что его задержали четыре человека. Информацию об аресте Даниила Маркелова на 10 суток подтвердила НГС член коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова.
Сегодня в Новосибирске проходит несогласованное шествие в поддержку Алексея Навального. В центре города выставили ограждения, входы в метро на Красном проспекте перекрыли.
Около 13:00 начались первые задержания. Полиция увезла в автозаке активиста Андрея Кайгородцева, который вышел на одиночный пикет на площади Ленина. Также задержали мужчину у Дома офицеров.