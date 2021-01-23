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Сторонника Навального в Новосибирске арестовали на 10 суток за stories в инстаграме

Суд состоялся сегодня

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Мужчина сам рассказал о своем задержании

Мужчина сам рассказал о своем задержании

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В Новосибирске арестовали на 10 суток сторонника Навального

Сегодня, 23 января, в Новосибирске на 10 суток арестовали Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального. Его признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториз в Instagram.

Как сообщил Даниил Маркелов, его задержали рядом с квартирой:

— 15 минут выждали, я дверь открыл, вышел, и меня поймали. Вменяют организацию митинга путем публикации сториз, — рассказал ранее активист.

Он добавил, что его задержали четыре человека. Информацию об аресте Даниила Маркелова на 10 суток подтвердила НГС член коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова.

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Сегодня в Новосибирске проходит несогласованное шествие в поддержку Алексея Навального. В центре города выставили ограждения, входы в метро на Красном проспекте перекрыли.

Около 13:00 начались первые задержания. Полиция увезла в автозаке активиста Андрея Кайгородцева, который вышел на одиночный пикет на площади Ленина. Также задержали мужчину у Дома офицеров.

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Алексей Навальныйарестзадержания
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