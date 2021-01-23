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20-летнего новосибирца подозревают в призывах к массовым беспорядкам и погромам. Заведено уголовное дело

Подозреваемый молодой человек уже дал показания

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В эту субботу сотни новосибирцев вышли на несанкционированную акцию протеста

В эту субботу сотни новосибирцев вышли на несанкционированную акцию протеста

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В Новосибирске завели уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Под подозрением — 20-летний молодой человек.

— По версии следствия, в январе 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Автор сообщений, по версии следователей, призывал к вооруженному сопротивлению полицейским во время несанкционированной акции «#СвободуНавальному!» 23 января.

В ходе расследования провели лингвистическую экспертизу. Она показала, что сообщения содержат «деструктивные призывы по отношению к представителям власти». В ходе разыскных мероприятий следователи нашли подозреваемого — 20-летнего новосибирца. Его задержали, молодой человек уже дал показания о своей переписке с другими пользователями соцсетей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального началась в Новосибирске сегодня. Утром в городе заметили десятки экипажей ГИБДД и автозаков, у скверов выставили ограждения. Одного из сторонников политика арестовали на 10 суток за призывы к митингу после публикации в Instagram.

Фотографу НГС удалось сделать снимки с незаконной акции. Посмотрите на свежие кадры из центра Новосибирска.

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