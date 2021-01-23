На улицах Новосибирска заметили десятки экипажей ГИБДД и автозаков

На улицах Новосибирска увеличилось число экипажей ГИБДД. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.



Как заметно на камерах уличного видеонаблюдения сети «Электронный город», экипажи стоят на площади Ленина, по Красному проспекту, в частности, на пересечении улиц Крылова и Красный проспект.

При этом видео с камеры на перекрестке Красный проспект — Гоголя в настоящее время недоступны. По наблюдениям корреспондента НГС, экипажи также есть на площади Калинина.



В городской Госавтоинспекции не смогли ответить на вопрос, с чем связано увеличение числа экипажей, переадресовав в областное управление. Однако телефон управления недоступен.

