На улицах Новосибирска заметили десятки экипажей ГИБДД и автозаков

В центре Новосибирска заметили автозаки
На улицах Новосибирска увеличилось число экипажей ГИБДД. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.
Как заметно на камерах уличного видеонаблюдения сети «Электронный город», экипажи стоят на площади Ленина, по Красному проспекту, в частности, на пересечении улиц Крылова и Красный проспект.
При этом видео с камеры на перекрестке Красный проспект — Гоголя в настоящее время недоступны. По наблюдениям корреспондента НГС, экипажи также есть на площади Калинина.
В городской Госавтоинспекции не смогли ответить на вопрос, с чем связано увеличение числа экипажей, переадресовав в областное управление. Однако телефон управления недоступен.
В полиции не смогли оперативно прокомментировать вопрос корреспондента НГС об автозаках.
В пятницу, 22 января, в Новосибирске задержали сторонников акции в поддержку Навального — несогласованные шествия запланированы на эти выходные. В первый отдел полиции забрали пресс-секретаря местного штаба Елену Носковец. Также полиция и прокуратура заинтересовались другими участниками предстоящей несанкционированной акции в поддержку политика.
Позже стало известно о задержании депутата Сергея Бойко — мы публиковали кадры, как его задерживали люди в черных масках. Заседание Центрального районного суда по Сергею Бойко и Елене Носковец должно состояться сегодня утром, 23 января.
На неделе о возможных митингах в поддержку Алексея Навального высказался и мэр Анатолий Локоть. Он заявил, что эти массовые мероприятия будут незаконными.