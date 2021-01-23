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На улицах Новосибирска заметили десятки экипажей ГИБДД и автозаков

Машины стоят на крупных площадях и перекрёстках в центре города

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Автозаки на Площади Ленина появились в районе 10 часов утра

Автозаки на Площади Ленина появились в районе 10 часов утра

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В центре Новосибирска заметили автозаки

На улицах Новосибирска увеличилось число экипажей ГИБДД. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

Как заметно на камерах уличного видеонаблюдения сети «Электронный город», экипажи стоят на площади Ленина, по Красному проспекту, в частности, на пересечении улиц Крылова и Красный проспект.

При этом видео с камеры на перекрестке Красный проспект — Гоголя в настоящее время недоступны. По наблюдениям корреспондента НГС, экипажи также есть на площади Калинина.

В городской Госавтоинспекции не смогли ответить на вопрос, с чем связано увеличение числа экипажей, переадресовав в областное управление. Однако телефон управления недоступен.

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В полиции не смогли оперативно прокомментировать вопрос корреспондента НГС об автозаках.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

В пятницу, 22 января, в Новосибирске задержали сторонников акции в поддержку Навального — несогласованные шествия запланированы на эти выходные. В первый отдел полиции забрали пресс-секретаря местного штаба Елену Носковец. Также полиция и прокуратура заинтересовались другими участниками предстоящей несанкционированной акции в поддержку политика.

Позже стало известно о задержании депутата Сергея Бойко — мы публиковали кадры, как его задерживали люди в черных масках. Заседание Центрального районного суда по Сергею Бойко и Елене Носковец должно состояться сегодня утром, 23 января.

На неделе о возможных митингах в поддержку Алексея Навального высказался и мэр Анатолий Локоть. Он заявил, что эти массовые мероприятия будут незаконными.

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ГИБДДэкипажавтозаки
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