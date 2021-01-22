Первое задержание: в Новосибирске взялись за участников акции в поддержку Навального

В Новосибирске задержали сотрудницу штаба Навального
В Новосибирске начались задержания сторонников Алексея Навального. В первый отдел полиции забрали пресс-секретаря местного штаба Елену Носковец. Также полиция и прокуратура заинтересовались другими участниками предстоящей несанкционированной акции в поддержку политика. В частности, сторонник политика Сергей Косов получил предупреждение от прокуратуры как организатор шествия.
— Меня везут в 1-й отдел, — написала Елена на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что сторонники Алексея Навального планируют провести шествие в поддержку политика в центре Новосибирска.
Видео, на котором показано, как задерживают сотрудницу, опубликовано в телеграм-канале штаба Навального в Новосибирске. На нем видно, что женщину просят выйти из машины, чтобы доставить ее в первый отдел полиции.
— Выйдите, пожалуйста, из машины. (Скажите мне, в чем вопрос? —
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о задержании не прокомментировали.
Также сегодня Александра Попова, член коалиции «Новосибирск-2020», сообщила на своей странице в Facebook, что полиция приходила к ее матери.
Кроме того, Сергей Косов, помощник депутата Антона Картавина, получил предостережение от прокуратуры о «недопустимости нарушения закона». Его в документе называют организатором акции в поддержку Навального.
Сегодня должна состояться комиссия по депутатской этике. Туда вызвали главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко и Хельгу Пирогову, которые стали депутатами в прошлом году. На них подали жалобы за призывы к проведению шествия в социальных сетях.
Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что любая массовая акция в городе будет незаконной. Он объяснил это тем, что никаких заявлений на согласование в городскую администрацию не поступало.