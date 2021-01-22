Что делать, если задержали на шествии Навального? 10 вопросов юристам

1
За что меня могут задержать?
Задержать могут, если у полицейских будут основания полагать, что вы нарушаете КоАП. Или если вы организатор незаконного митинга, не исполняете требования полиции, не выполняете правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
— Не исключено, что на публичном мероприятии сотрудники полиции могут действовать оперативно и не будут разбираться на месте по каждому случаю в отдельности, — рассуждает юрист Ольга Бедерсон. — В случае невозможности составления протокола в месте правонарушения могут доставить в отдел, для составления протокола в том числе. А далее уже принимать последующие решения.
Если в течение трех часов протоколы не составлены, у вас есть право требовать отпустить вас из отдела полиции.
2
Обязательно ли брать с собой телефон и паспорт?
Да. Паспорт ускорит процедуру выяснения личности, а телефон, точнее, возможность записать с него происходящее на видео будет весомым доказательством в случае, если в отношении вас будут совершены противоправные действия, говорит юрист Иван Хозяйкин.
3
На митинги в масках нельзя, но у нас пандемия. Что делать?
— Наличие медицинских масок обязательно хотя бы из уважения и ответственности к общим мерам противоковидной безопасности. Но в законодательстве действительно есть запрет на сокрытие лица участника публичного мероприятия, — отвечает Елена Першакова. — Тут всё зависит от целеполагания. В данном случае целью является соблюдение санитарно-противоэпидемиологических правил, попросту говоря, соблюдение мер противоковидной безопасности.
4
Стоит ли вмешиваться, если «винтят» твоего приятеля?
Если полицейские применяют дубинки и прочие спецсредства, лезть не стоит в целях собственной безопасности.
— Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, и советы здесь могут быть только общего характера, поскольку многое зависит от конкретной ситуации, — говорит юрист Елена Першакова. — Первое: помнить о том, что применять насилие к кому-либо в любом случае недопустимо. Самое полезное, что человек может предпринять для помощи другу, — это фиксировать неправомерные действия сотрудников полиции, если таковые имеют место быть. Фиксировать письменно, записывая происходящее путем записей куда-либо, фиксировать на фото, видео, аудио. Попробовать узнать, кто эти сотрудники, как их зовут, их должности, в каком подразделении они работают. Статья 5 закона о полиции обязывает сотрудников полиции раскрывать эти данные о себе.
5
Что сказать полицейским, если все-таки задержали?
Первое, что надо запомнить, — это статью 51 Конституции РФ: право не свидетельствовать против себя и своих родственников. Оформляя задержанных, полицейские должны напомнить об этом и прочих правах — знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью.
— Можно и нужно требовать связи с адвокатом для консультации, требовать составления всех протоколов, внимательно читать всё, что составляется, вносить замечания в протоколы, указывать время доставления и время составления протокола, — говорит Ольга Бедерсон.
6
Посадили в автозак и забрали телефон. Есть ли у меня право на звонок?
— Произвольно забрать сотовый телефон сотрудники полиции не имеют права, поскольку для этого необходимо составить протокол личного досмотра гражданина и протокол изъятия предметов, — говорит Иван Хозяйкин. — Более того, изъятие предметов и документов, находящихся при гражданине, возможно, только если есть основания полагать, что эти предметы, в данном случае телефон, являются предметом или орудием административного правонарушения.
Право на звонок в КоАП РФ не зафиксировано, но вы в любом случае имеете право позвонить вашему защитнику либо уведомить родственников.
7
Что будет, когда меня привезут в отделение?
Полицейские должны составить протокол административного задержания, протокол доставления и при необходимости протокол личного досмотра.
— В обязательном порядке будет составлен протокол об административном правонарушении. При его составлении вас спросят: «Согласны ли вы с протоколом?» Если вы считаете, что в ваших действиях нет никаких нарушений законодательства, то укажите, что не согласны, — говорит Иван Хозяйкин. — У вас есть право отразить любые замечания на протокол либо действия сотрудников полиции. Эту информацию вы можете отразить прямо в тексте протокола, в графе «Замечания», либо на любом свободном месте этого документа.
Если у вас есть адвокат или юрист, можете требовать отложить все эти действия до его приезда.
8
Какое нарушение закона мне могут предъявить?
- невыполнение требований сотрудника полиции (
19.3 КоАП);
- нарушение режима самоизоляции (
20.6.1 КоАП);
- невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (
20.6.1 КоАП).
- организация незаконного митинга (
20.2 КоАП);
— Административный арест назначить сотрудник полиции не может, — говорит Ольга Бедерсон. — Составленный полицией протокол и материалы дела направляются в суд по месту совершения правонарушения, суд рассматривает дело в судебном заседании и уже может назначить административный арест.
9
В СИЗО могут отправить?
Нет, если в ваших действиях нет состава уголовного преступления. Возможен вариант, при котором вас задержат на 48 часов, в таком случае вас оставят в отделении полиции или переведут на этот срок в ИВС.
10
Что делать, если задержали моего ребенка?
По закону несовершеннолетний может быть участником публичного мероприятия, но не может быть его организатором. Его могут доставить в отделение, но любые действия сотрудники полиции могут осуществлять только в присутствии законных представителей. Поэтому первым делом нужно звонить родителям.
Родители же могут искать детей через дежурные номера отделов полиции, дежурного прокурора, телефоны доверия в управлении МВД. Все номера указаны на сайтах ведомств.
— Дела в отношении несовершеннолетних от 16 до 18 лет рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) по месту жительства, которые, как правило, являются подразделениями органов местного самоуправления (например, городских администраций), — говорит Елена Першакова.
К несовершеннолетним не применяется наказание в виде административного ареста. Родителя в любом случае привлекают за неисполнение родительских обязанностей по
11
Какая позиция у властей Новосибирска?
Мэр Анатолий Локоть заявил, что возможные массовые мероприятия в поддержку Алексея Навального будут незаконными.
— Никаких заявок на 23 января в мэрию не поступало. Сегодня 21-е число, уже поздно их подавать на проведение митингов, это невозможно. Любые мероприятия будут незаконной акцией, — заявил Анатолий Локоть во время пресс-конференции, которая прошла 21 января, и добавил, что у него нет информации об усилении патрулирования улиц на время акции.