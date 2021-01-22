Что делать, если задержали на шествии Навального? 10 вопросов юристам

Задержать могут, если у полицейских будут основания полагать, что вы нарушаете КоАП. Или если вы организатор незаконного митинга, не исполняете требования полиции, не выполняете правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

— Не исключено, что на публичном мероприятии сотрудники полиции могут действовать оперативно и не будут разбираться на месте по каждому случаю в отдельности, — рассуждает юрист Ольга Бедерсон. — В случае невозможности составления протокола в месте правонарушения могут доставить в отдел, для составления протокола в том числе. А далее уже принимать последующие решения.

Если в течение трех часов протоколы не составлены, у вас есть право требовать отпустить вас из отдела полиции.