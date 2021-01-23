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В центре Новосибирска выставили ограждения у скверов

Их заметили у Театрального сквера и сквера на улице Орджоникидзе

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Ограждения появились в Театральном сквере. Рядом — здание мэрии

Ограждения появились в Театральном сквере. Рядом — здание мэрии

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В Новосибирске ограждают центральные скверы. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Третий город». В сообщении говорится, что по маршруту возможного несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального кроме патрульных машин и автозаков выставили ограждения. В частности, они были замечены в сквере на улице Орджоникидзе.

А это сквер на Орджоникидзе. Его готовятся огородить

А это сквер на Орджоникидзе. Его готовятся огородить

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Фотографии огражденного сквера возле Оперного театра также сделал Александр Абросов. Он сообщает, что здесь началась традиционная субботняя акция кормления голубей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Здесь же сотрудники Росгвардии

Здесь же сотрудники Росгвардии

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С самого утра в Новосибирске заметили выросшее число экипажей ГИБДД, позже к ним добавились автозаки.

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ограждениясквер
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