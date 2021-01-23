В центре Новосибирска выставили ограждения у скверов

В Новосибирске ограждают центральные скверы. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Третий город». В сообщении говорится, что по маршруту возможного несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального кроме патрульных машин и автозаков выставили ограждения. В частности, они были замечены в сквере на улице Орджоникидзе.
Фотографии огражденного сквера возле Оперного театра также сделал Александр Абросов. Он сообщает, что здесь началась традиционная субботняя акция кормления голубей.
С самого утра в Новосибирске заметили выросшее число экипажей ГИБДД, позже к ним добавились автозаки.