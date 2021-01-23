В Новосибирске перекрыли выход из метро на «Красном проспекте»

Выход из метро на Красном проспекте в Новосибирске огородили сотрудники полиции. Ограждения установлены в районе Дома офицеров. Туда же, как сообщают очевидцы, стянуты силы полиции, Росгвардии и ОМОНа.
Автозаки и патрульные машины ДПС начали появляться в Новосибирске рано утром. Сейчас в центре Новосибирска также выставляют ограждения у скверов и около других площадок.
В полиции не комментируют увеличившееся число патрулей на улицах города. Накануне несанкционированной акции протеста в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали следующее:
— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
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