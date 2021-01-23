23 января суббота
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 6/10
usd 74.36
eur 90.41

Все новости

Все новости

В Новосибирске перекрыли выход из метро на «Красном проспекте»

Это может быть связано с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального

9 103
193Обсудить

Поделиться

Во втором часу дня, когда был сделан этот снимок, людей еще выпускали из метро

Во втором часу дня, когда был сделан этот снимок, людей еще выпускали из метро

Поделиться

Выход из метро на Красном проспекте в Новосибирске огородили сотрудники полиции. Ограждения установлены в районе Дома офицеров. Туда же, как сообщают очевидцы, стянуты силы полиции, Росгвардии и ОМОНа.

Автозаки и патрульные машины ДПС начали появляться в Новосибирске рано утром. Сейчас в центре Новосибирска также выставляют ограждения у скверов и около других площадок.

В полиции не комментируют увеличившееся число патрулей на улицах города. Накануне несанкционированной акции протеста в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали следующее:

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Все новости про акции протеста в Новосибирске читайте в специальном сюжете.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК12
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

метрополициянесанкционированная акция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (193)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...