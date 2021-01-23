«Подошли люди в масках, взяли под руки и увели»: в Новосибирске начались первые задержания

Полицейские задержали нескольких человек, которые пришли на площадь Ленина и к Дому офицеров.

На площади Ленина задержали активиста Андрея Кайгородцева — около 12:45 мужчина вышел с плакатом на одиночный пикет, но успел постоять всего около 10 минут.

— Сейчас меня куда-то везут. Куда — не знаю. Нахожусь в автозаке. На улице ко мне подошел сотрудник полиции, сказал, что я нарушаю. Я плакат свернул. Стал выяснять, что нарушил, объяснять, что провожу одиночный пикет, — что я нарушаю? Это моя личная инициатива. Подошли люди в масках, костюмах, взяли под руки и увели. Ничего не объяснили, просто сказали: «Пойдемте», — рассказал Андрей Кайгородцев НГС.