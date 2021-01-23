23 января суббота
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 6/10
usd 74.36
eur 90.41

Все новости

Все новости

«Подошли люди в масках, взяли под руки и увели»: в Новосибирске начались первые задержания

Один из задержанных — одинокий пикетчик Андрей Кайгородцев — простоял с плакатом около 10 минут

19 518
360Обсудить

Поделиться

Момент, когда Андрея Кайгородцева уводят в автозак. Мужчина стоял с плакатом про ОПГ

Момент, когда Андрея Кайгородцева уводят в автозак. Мужчина стоял с плакатом про ОПГ

Поделиться

На улицах Новосибирска начали задерживать людей

Полицейские задержали нескольких человек, которые пришли на площадь Ленина и к Дому офицеров.

На площади Ленина задержали активиста Андрея Кайгородцева — около 12:45 мужчина вышел с плакатом на одиночный пикет, но успел постоять всего около 10 минут.

— Сейчас меня куда-то везут. Куда — не знаю. Нахожусь в автозаке. На улице ко мне подошел сотрудник полиции, сказал, что я нарушаю. Я плакат свернул. Стал выяснять, что нарушил, объяснять, что провожу одиночный пикет, — что я нарушаю? Это моя личная инициатива. Подошли люди в масках, костюмах, взяли под руки и увели. Ничего не объяснили, просто сказали: «Пойдемте», — рассказал Андрей Кайгородцев НГС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Задержание активиста попало на видео. На нем полицейский говорит, что мужчину повезут в центральный отдел полиции.

Андрей Кайгородцев отметил, что его пикет не связан с поддержкой Алексея Навального.

Еще одного мужчину задержали у Дома офицеров.

Этого человека задержали в районе метро «Красный проспект». За что именно — неизвестно

Этого человека задержали в районе метро «Красный проспект». За что именно — неизвестно

Поделиться

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли прокомментировать этот инцидент.

Сегодня в Новосибирске планируется несогласованное шествие в поддержку Алексея Навального. Днем горожане заметили на улицах десятки машин ГИБДД и ограждений на центральных улицах.

Накануне в городе задержали главу штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко. Полиция увезла его, когда Сергей ехал в горсовет на заседание комиссии по депутатской этике. До этого полиция задержала другую сотрудницу штаба Елену Носковец.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК17
  • СМЕХ10
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ28
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

активистзадержаниеплощадь Ленина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (360)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...