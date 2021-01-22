«Мама, не выходи на улицу»: как запугивают школьников и родителей накануне протестов

Новосибирские школьники оказались в эпицентре политических событий. Их массово забрасывают фейками в соцсетях и мессенджерах — то агитируют идти на акцию протеста и дают опасные инструкции, то запугивают и рекомендуют не выходить из дома. НГС посмотрел, о чем рассказывают вашим детям накануне несанкционированной акции протеста в поддержку Навального.

Провокации в соцсетях

