«Мама, не выходи на улицу»: как запугивают школьников и родителей накануне протестов

Новосибирские школьники оказались в эпицентре политических событий. Их массово забрасывают фейками в соцсетях и мессенджерах — то агитируют идти на акцию протеста и дают опасные инструкции, то запугивают и рекомендуют не выходить из дома. НГС посмотрел, о чем рассказывают вашим детям накануне несанкционированной акции протеста в поддержку Навального.
Провокации в соцсетях
В середине недели по соцсетям, в том числе в российском сегменте TikTok, стали массово распространяться провокационные видеоролики с призывом выйти на митинг в эти выходные. Некоторые записи ориентированы на школьников средних и старших классов, поэтому по родительским чатам в WhatsApp тут же стали расходиться сообщения с рекомендацией проследить, чем дети будут заниматься в субботу
— В последнее время зафиксирована активная массовая рассылка среди детей в возрасте от 13 до 17 лет с призывом выйти на митинг в поддержку Алексея Навального
Родителей предупреждают, что дети получают опасные инструкции — например, уходить якобы в магазин и оставлять дома телефон с паспортом.
Ролики с такими провокационными и опасными призывами действительно можно найти в TikTok. Вот, например, скриншот одного из них:
В другом родительском чате учителя предупреждают взрослых, чтобы их дети не ставили лайки в TikTok под роликами о митингах. Возможно, это связано с алгоритмом приложения — чем чаще ты ставишь лайк на видео с определенной тематикой, тем чаще похожие видео отображаются у тебя в ленте.
— Уважаемая просьба, чтобы никто из детей ни в одной соцсети, будь это TikTok, Twitter не лайкали записи про митинги, — говорится в сообщении, которое получили родители учащихся одной из школ в Новосибирске.
«Мама, ни в коем случае не выходи на улицу»
Но есть и другие сообщения-фейки, в которых детей запугивают ложной информацией. Одна из читательниц НГС рассказала, что ее ребенок посмотрел ролики в соцсетях и начал сам отговаривать родителей от участия в несанкционированной акции. Женщина выяснила, что ребенку попалось на глаза видео в TikTok о том, что на митингах якобы будут стрелять.
— У меня сын очень беспокоится, что мы пойдем и нас поймают. Он услышал, что разрешили стрелять по людям, — рассказывает жительница Новосибирска.
Угрожают исключить из школы
Старшеклассников из новосибирского лицея
— Мы попросили педагогов проинформировать ребят и родителей про административную ответственность за нарушение законодательства в части несанкционированных митингов. В том числе про дисциплинарную ответственность, которая может быть в виде постановки на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Органы полиции попросили нас через социального педагога донести эту информацию до родителей. Школьники в это время в субботу учатся, — объяснила Елена Ушакова, директор лицея
Юрист Константин Зиновьев считает, что за участие в несанкционированном митинге ребенка не могут исключить из школы, потому что у детей есть конституционное право на получение образования. Но при этом он заметил, что люди старше 16 лет могут быть привлечены к административной ответственности. А это значит, что их могут задержать, составить на них протокол и назначить административный штраф.
Что говорит об этих фейках полиция? Как будут следить за порядком?
На вопросы редакции НГС в полиции ответили, что не могут сказать ничего больше того, что говорили ранее в пресс-релизе: провокационные действия со стороны участников будут немедленно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.
— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Мы не призываем вас выходить на митинг, но на случай, если вы, ваши знакомые или дети окажетесь в числе участников, наши коллеги из 59.RU задали вопросы юристам — что делать при задержании, как себя вести и что говорить.