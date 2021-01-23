«Прилетело дубинкой по голове»: у 23-летнего новосибирца на митинге случился приступ эпилепсии

Сегодня, 23 января, в центре Новосибирска у одного из участников запрещенной акции случился приступ эпилепсии — он утверждает, что это произошло после того, как полицейский ударил его по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.

— Я стоял у памятника Ленину. Началось движение, когда людей стали задерживать. Полицейский произвольно бил в толпу дубинкой, и прилетело мне по голове, — рассказал корреспонденту НГС 23-летний Александр. — Я упал, и у меня случился эпилептический припадок.