«Прилетело дубинкой по голове»: у 23-летнего новосибирца на митинге случился приступ эпилепсии

У мужчины случился приступ эпилепсии во время митинга в Новосибирске
Сегодня, 23 января, в центре Новосибирска у одного из участников запрещенной акции случился приступ эпилепсии — он утверждает, что это произошло после того, как полицейский ударил его по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.
— Я стоял у памятника Ленину. Началось движение, когда людей стали задерживать. Полицейский произвольно бил в толпу дубинкой, и прилетело мне по голове, — рассказал корреспонденту НГС
После этого полицейские проводили мужчину к дежурному автомобилю скорой помощи, где ему оказали первую помощь и предложили довезти до дома. Александр отказался.
— По предварительной информации, сегодня в Центральном районе Новосибирска на площади Ленина у
По словам Александра, сейчас у него болит голова, а на месте удара огромная гематома. Пострадавший намерен писать заявление в Следственный комитет, с ним уже связались юристы правозащитной организации «Апология протеста».
Александр работает продавцом в пивном магазине, на митинг он пришел из-за ареста Алексея Навального — мужчина считает, что он был незаконным.
— Это человек, который за нас говорит. Сегодня так поступили с Навальным, завтра — с каждым. Поэтому я не мог не пойти. Это мой долг как гражданина России, — добавил пострадавший.
Кадры, как силовики в Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции, облетели сегодня все соцсети. Акция хоть и была мирной, но, по данным местного штаба Навального, в автозаках оказались минимум 54 человека.