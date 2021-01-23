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Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

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«Прилетело дубинкой по голове»: у 23-летнего новосибирца на митинге случился приступ эпилепсии

Молодой человек рассказал, что его ударил полицейский. У МВД — другая версия

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Сейчас у Александра на голове огромная гематома&nbsp;

Сейчас у Александра на голове огромная гематома 

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У мужчины случился приступ эпилепсии во время митинга в Новосибирске

Сегодня, 23 января, в центре Новосибирска у одного из участников запрещенной акции случился приступ эпилепсии — он утверждает, что это произошло после того, как полицейский ударил его по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.

— Я стоял у памятника Ленину. Началось движение, когда людей стали задерживать. Полицейский произвольно бил в толпу дубинкой, и прилетело мне по голове, — рассказал корреспонденту НГС 23-летний Александр. — Я упал, и у меня случился эпилептический припадок.

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После этого полицейские проводили мужчину к дежурному автомобилю скорой помощи, где ему оказали первую помощь и предложили довезти до дома. Александр отказался.

— По предварительной информации, сегодня в Центральном районе Новосибирска на площади Ленина у 23-летнего гражданина произошло резкое ухудшение самочувствия. Находившимся рядом старшим лейтенантом полиции совместно с коллегами мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего он был сопровожден в автомобиль скорой помощи к медикам МСЧ ГУ МВД России по Новосибирской области. После оказания необходимой врачебной помощи гражданин покинул автомобиль, — официально прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По словам Александра, сейчас у него болит голова, а на месте удара огромная гематома. Пострадавший намерен писать заявление в Следственный комитет, с ним уже связались юристы правозащитной организации «Апология протеста».

Александр работает продавцом в пивном магазине, на митинг он пришел из-за ареста Алексея Навального — мужчина считает, что он был незаконным.

— Это человек, который за нас говорит. Сегодня так поступили с Навальным, завтра — с каждым. Поэтому я не мог не пойти. Это мой долг как гражданина России, — добавил пострадавший.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

Кадры, как силовики в Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции, облетели сегодня все соцсети. Акция хоть и была мирной, но, по данным местного штаба Навального, в автозаках оказались минимум 54 человека.

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Алексей Навальныйзадержаниемитингакция в поддержку Алексея Навального
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