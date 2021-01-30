Пил, общался непонятно с кем: бойфренд Риты Дакоты родом из Бердска показал, как выглядел во время жизни в Сибири

Фёдор поведал, с чего начинал в родном Бердске:



— История начинается лет десять назад в маленьком сибирском городке, в котором я родился и вырос. Я был максимально далек от того, что происходит со мной сейчас. Я просто плыл по течению, и меня довольно сильно мотало. Я пил, курил, много тусовался. Общался непонятно с кем, ел как не в себя — всё подряд — и в общем-то в целом ничем не отличался от людей, которые меня окружали. У меня не было никаких идей, не было мысли, чем мне заниматься завтра. Я был сфокусирован на том, где достать вещи, как купить тачку, и в общем другие банальные бытовые вопросы занимали мою голову. Вечером нажраться или накуриться с пацанами. Утром умирать. От похмелья и чувства вины. Ну и ощущения собственной никчемности. От этого — злость и желание сгонять еще за парой бутылок. И так каждый день. Бухать и дуть — было моим единственным развлечением в то время.