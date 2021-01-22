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Ольга Бузова заявила о расставании с новосибирцем с Затулинки

Она опубликовала пост у себя на странице в Instagram

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В начале января появилась информация, что пара сыграла свадьбу на Мальдивах

В начале января появилась информация, что пара сыграла свадьбу на Мальдивах

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Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова и популярный блогер из Новосибирска Давид Манукян расстались. Об этом заявила сама Бузова у себя на странице в Instagram.

— Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама в Литве с бабушкой, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу, — написала телеведущая.

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В сторис Ольга Бузова призвала подписчиков заблокировать Давида Манукяна и призналась, что ей сейчас очень плохо. Также в своем сторис она опубликовала текст об избиениях, плевках в лицо и оскорблениях со стороны певца.

В сторис девушка плачет и рассказывает, как ей сейчас плохо

В сторис девушка плачет и рассказывает, как ей сейчас плохо

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На странице певца никакой информации о расставании на момент публикации не было.

В начале января появилась информация, что пара сыграла свадьбу на Мальдивах — видео церемонии появилось в фанатских пабликах. Ранее НГС рассказывал о прошлом Давида Манукяна — когда-то он жил на Затулинке и работал на стройке.

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Ольга Бузоварасставание
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