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Сибиряк с Затулинки сыграл свадьбу с Ольгой Бузовой на Мальдивах

В России этот брак не будет иметь юридической силы — объясняем почему

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О своих отношениях пара объявила в декабре прошлого года<br>

О своих отношениях пара объявила в декабре прошлого года

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Стали известны подробности свадьбы Ольги Бузовой и Давы

Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова и популярный блогер из Новосибирска Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах — видео церемонии появилось в фанатских пабликах, посвященных звездной паре.

На кадрах видно, как Ольга и Давид стоят на берегу океана возле шатра и праздничного стола, украшенных лепестками роз. Играет традиционный марш Мендельсона, Бузова стоит в белом платье с бахромой, а Давид — в белой рубашке и бежевых брюках.

Отметим, что свадьба на Мальдивских островах является символической — она не имеет юридической силы в России.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ранее НГС рассказывал о прошлом Давида Манукяна — когда-то он жил на Затулинке и работал на стройке.

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Давид МанукянОльга Бузова
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