Сибиряк с Затулинки сыграл свадьбу с Ольгой Бузовой на Мальдивах

Стали известны подробности свадьбы Ольги Бузовой и Давы
Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова и популярный блогер из Новосибирска Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах — видео церемонии появилось в фанатских пабликах, посвященных звездной паре.
На кадрах видно, как Ольга и Давид стоят на берегу океана возле шатра и праздничного стола, украшенных лепестками роз. Играет традиционный марш Мендельсона, Бузова стоит в белом платье с бахромой, а Давид — в белой рубашке и бежевых брюках.
Отметим, что свадьба на Мальдивских островах является символической — она не имеет юридической силы в России.
Ранее НГС рассказывал о прошлом Давида Манукяна — когда-то он жил на Затулинке и работал на стройке.