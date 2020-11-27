Как вчерашний школьник из Новосибирска стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы благодаря одному видео

Новосибирск дарит российским музыкальным хит-парадам новых героев. Сначала скандальный рэпер Элджей — он же Лёша Узенюк из школы на улице Линейной, затем Ольга Бузова появляется в компании парня с Затулинки — им оказывается новосибирский блогер (сейчас он живет в Москве) Давид Манукян. Песню «Снова я напиваюсь» в исполнении Славы Мэрлоу не слышали, наверное, только в глухой деревне. А сам Слава за короткий срок стал звездой московской тусовки, заключил рекламные контракты с брендами с мировым именем и, конечно, заработал много денег. Мало кто знает, что совсем недавно вчерашний школьник Артём Готлиб (имя Славы Мэрлоу по паспорту) жил в Новосибирске и и просто тусил с друзьями, мечтая о компьютере. НГС собрал всё, что известно о восходящей звезде.
«Знакомые из школы начали продавать мои старые фото»
С детства Артём слушал музыку и любил ее. Мама заметила эту любовь и отдала сына в музыкальную школу. Уже тогда юному сибиряку нравился YouTube, но у него не было компьютера. Родители обещали парню купить технику, если он хорошо закончит школьный год. Но наступил кризис и пришлось ждать еще несколько лет. Позже семья всё же подарит ему компьютер, и Артём начнет выпускать первые ролики.
Мама Артёма работает психотерапевтом, папа — заместитель директора музея. Родители разошлись, и он тяжело переживал развод. Из-за этого даже решил сменить имя. Сейчас он известен именно под псевдонимом Слава Мэрлоу.
— Мои родители расстались, когда я был относительно маленьким, и в один момент я сильно невзлюбил своего отца. Настолько сильно, что мне было тошно от своего имени и фамилии, я начал придумывать себе псевдонимы, потому что меня воротило от своих. Слава Мэрлоу появился 8 августа 2016 года. Я тогда был за компом у бабушки с дедушкой на даче, — рассказывает артист в своем обращении к подписчикам на YouТube.com.
Артём говорит, что вырос и больше не держит зла на отца.
— Сейчас до меня дошла очень банальная мысль — я чуть-чуть поумнел за эти годы. Наверное, я просто сделал отца козлом отпущения. Между нами нет никакой связи, я не думаю, что я похож на него, нас ничего не объединяет. Я слишком много возомнил об этом всём, — делится музыкант.
Сибиряк записал это обращение и признался, что его долго шантажировали раскрытием личных данных, после того как он стал популярным.
— Меня начали шантажировать сливом неких личных данных и просили деньги, которых у меня не было. В начале октября произошел слив, который поддержало огромное количество информационных ресурсов. Мои старые знакомые из школы начали продавать мои школьные фото, — откровенничает Артём с подписчиками.
Тогда в Сеть попало фото паспорта сибиряка, и были раскрыты его настоящие имя и фамилия.
Слава, Тимати и миллионы
После школы парень хотел остаться в Новосибирске, поступить в Барнаул на звукоинженера, учиться на заочном отделении и раз в полгода приезжать на экзамены. Но одноклассник уговорил его ехать учиться в Петербург. В северной столице он продолжает сводить биты и заниматься музыкой. Позже Слава начинает активно работать над каналом на YouТube и записывает видеообращение к рэперу Моргенштерну, которое меняет его жизнь. В ролике он предлагает Моргенштерну записать совместный трек.
К удивлению друзей и близких, ответ не заставил долго ждать.
— Чувак, где ты живешь? Мне кажется, нам нужно работать вместе, — отреагировал Моргенштерн и позже сам приехал к нему домой.
Они сделали трек за 5 минут. После этого музыканты начали работать вместе. Позже они запишут альбом, который обретет успех и станет самым обсуждаемым релизом 2019 года, а также получит более 10 миллионов просмотров только во «ВКонтакте».
В эпизоде шоу «вДудь» музыкальный продюсер и рэп-исполнитель из Новосибирска рассказал, как с помощью Моргенштерна перебрался в Москву. Свежий выпуск YouTube-шоу был посвящен Моргенштерну, сибиряк появился лишь на несколько минут — Юрий Дудь поговорил с ним о его взаимоотношениях с Алишером Моргенштерном.
Так и выяснилось, что мама Славы не хотела отпускать сына в Москву, его новый знакомый не внушал ей доверия, и ее можно понять.
— Мама в шоке была. Ну посмотри на этого человека (смеясь, показывает на Моргенштерна. — Прим. ред.). Для меня Алишер не удивление, я давно его смотрю. Но для мамы это было своеобразное открытие. Алишер предложил: «Переезжай в Москву, давай там работать». Мама такая: «Нет! Ты никуда не поедешь. С этим?!» Мы как раз приехали в Новосибирск, чтобы отыграть концерт. И я их познакомил, — рассказал Слава Дудю.
В интервью каналу Forbes Russia Артём Готлиб (он же Слава Мэрлоу) признался, что сотрудничество с Моргенштерном стало для него самым выгодным. С миллионных доходов от продаж и прослушиваний он получает 30%. Ребята не только вместе работают в студии, но и живут. Аренда коттеджа стоит 250 тысяч рублей в месяц.
В интервью порталу Flow Моргенштерн рассказал о своих заработках и заработках своих партнеров.
— Как на клипе EL PROBLEMA заработали 50 миллионов до его выхода?
— Реклама «Чебупелей», трек в Сочи, водочка и мое очко. Всё делили поровну на троих: я, Слава (Артём Готлиб — Прим. ред.) и Тиман (Тимати — Прим. ред.). У Славика большая заслуга, что треки — хиты, — говорит рэпер.
Только за один клип сибиряк заработал 16,6 миллионов рублей. Сейчас один бит у Артема-Славы стоит от 300 до 500 тысяч рублей.
Недавно молодой музыкант сосредоточился на сольной карьере и сообщил о разрыве своего тандема с Моргенштерном:
— Эта замечательная эпоха подходит к концу. Это был очень крутой жизненный опыт, но теперь каждому пора побыть наедине с самим собой, — считает музыкант.
Вы знакомы с Артёмом Готлибом? У вас есть его редкие архивные фотографии? Помните интересную историю, связанную с ним? Расскажите об этом дежурному журналисту НГС по WhatsApp на номер
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