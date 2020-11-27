Как вчерашний школьник из Новосибирска стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы благодаря одному видео

Мама Артёма работает психотерапевтом, папа — заместитель директора музея. Родители разошлись, и он тяжело переживал развод. Из-за этого даже решил сменить имя. Сейчас он известен именно под псевдонимом Слава Мэрлоу.



— Мои родители расстались, когда я был относительно маленьким, и в один момент я сильно невзлюбил своего отца. Настолько сильно, что мне было тошно от своего имени и фамилии, я начал придумывать себе псевдонимы, потому что меня воротило от своих. Слава Мэрлоу появился 8 августа 2016 года. Я тогда был за компом у бабушки с дедушкой на даче, — рассказывает артист в своем обращении к подписчикам на YouТube.com.