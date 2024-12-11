«Пожалуй, останусь на работе»: улицы Новосибирска сковали 9-бальные пробки — где самые большие заторы

Водители негодуют из-за ситуации на дорогах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вечером 11 декабря образовались 9-бальные пробки. По данным «2ГИС», затор возник на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу затор растянулся от Мочищенского шоссе, по Красному проспекту и до храма Михаила Архангела на Большевистской. Помимо этого, пробка возникла на Димитровском мосту, Ипподромской и Октябрьской магистралях.

На левом берегу заторы возникли на улице Ватутина и съезде с Бугринского моста, на Сибиряков-Гвардейцев и на Тещином языке.

На Димитровском мосту вновь образовался затор Источник: «2ГИС»











Водители негодуют из-за пробок на дорогах и делятся своими впечатлениями.

— Пожалуй, останусь на работе, — делится Виктор.

— Снег выпал, и все ездить разучились, — написал Михаил.

— Давайте выберем быть счастливыми. Оставим всё как есть и пойдем пешком, — предлагает Ксения Каплюшева.

— Вот какой смысл ехать домой с работы, если через пару часов опять выезжать в смену, — написала Виктория.