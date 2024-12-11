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Дороги и транспорт «Пожалуй, останусь на работе»: улицы Новосибирска сковали 9-бальные пробки — где самые большие заторы

«Пожалуй, останусь на работе»: улицы Новосибирска сковали 9-бальные пробки — где самые большие заторы

Улицы города «окрасились» в красный цвет

2 580
38 комментариев

Водители негодуют из-за ситуации на дорогах

Источник:

В Новосибирске вечером 11 декабря образовались 9-бальные пробки. По данным «2ГИС», затор возник на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу затор растянулся от Мочищенского шоссе, по Красному проспекту и до храма Михаила Архангела на Большевистской. Помимо этого, пробка возникла на Димитровском мосту, Ипподромской и Октябрьской магистралях.

На левом берегу заторы возникли на улице Ватутина и съезде с Бугринского моста, на Сибиряков-Гвардейцев и на Тещином языке.

На Димитровском мосту вновь образовался затор

Источник:

Водители негодуют из-за пробок на дорогах и делятся своими впечатлениями.

— Пожалуй, останусь на работе, — делится Виктор.

— Снег выпал, и все ездить разучились, — написал Михаил.

— Давайте выберем быть счастливыми. Оставим всё как есть и пойдем пешком, — предлагает Ксения Каплюшева.

— Вот какой смысл ехать домой с работы, если через пару часов опять выезжать в смену, — написала Виктория.

Ранее редакция НГС разбиралась, как проехать площадь Кирова и откуда там пробки. С наступлением зимы трафик в проблемной точке стал еще хуже.

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Комментарии
40
Мон@шка60+
59 минут
Автор точно уверен, что Тещин язык, Сибиряков-гвардейцев и Ватутина находятся на правом берегу?
280795109
34 минуты
Дубль гис какие то не креативные ребята , на базе своей карты бы давно социальную сеть новосибирскую запилили что бы люди в пробках общались ) с отдельной колонкой пожеланиями властям которые этот беспредел устроили в городе с застройками и доведя город до транспортного коллапса
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