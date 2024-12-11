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Происшествия Три человека погибли при пожаре под Новосибирском

Три человека погибли при пожаре под Новосибирском

Происшествие случилось в Искитимском районе

1 691
9 комментариев

Прокуратура начала поверку

Источник:

В Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района днем 11 декабря загорелся частный дом.

— При тушении возгорания в зале найдены двое мужчин и женщина без признаков жизни. 11 человек и 3 единицы техники ликвидировали открытое горение за несколько минут. Предварительная площадь пожара — 20 квадратных метров, — пояснили в региональном МЧС.

Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели людей во время пожара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Если вы знаете погибших или были очевидцем происшествия, свяжитесь с редакцией НГС.

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Ранее в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажном доме. В результате происшествия два человека попали в больницу.

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Обновлено.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, предусмотренному ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Комментарии
9
265889986
26 минут
Великое население, но с короткой продолжительностью жизни
Гость
34 минуты
Мажоры в своём, большом доме жили. Там и залы у них, и вторые этажы. А у простого, трудового народа лишь 10 кв.м. под новосибирском в новостройке. Туалет, он же кухня и спальня. В ипотеку на 100 лет.
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