Три человека погибли при пожаре под Новосибирском

Прокуратура начала поверку Источник: МЧС по НСО











В Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района днем 11 декабря загорелся частный дом.

— При тушении возгорания в зале найдены двое мужчин и женщина без признаков жизни. 11 человек и 3 единицы техники ликвидировали открытое горение за несколько минут. Предварительная площадь пожара — 20 квадратных метров, — пояснили в региональном МЧС.

Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели людей во время пожара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажном доме. В результате происшествия два человека попали в больницу.