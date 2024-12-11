Три человека погибли при пожаре под Новосибирском

В Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района днем 11 декабря загорелся частный дом.
— При тушении возгорания в зале найдены двое мужчин и женщина без признаков жизни. 11 человек и 3 единицы техники ликвидировали открытое горение за несколько минут. Предварительная площадь пожара — 20 квадратных метров, — пояснили в региональном МЧС.
Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели людей во время пожара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажном доме. В результате происшествия два человека попали в больницу.
Обновлено.
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, предусмотренному ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».