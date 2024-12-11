Высокий сезон закончен: в Новосибирске стала дешевле аренда жилья

Аренда жилья становится дешевле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья. В ноябре она стала на 9% меньше по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом сообщили эксперты «Авито Недвижимость».

Все долгосрочная аренда в России за месяц снизилась в 22 городах России. Самые заметные изменения в Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.

При этом количество предложений растет. Так, например, по сравнению с ноябрем 2023 года в России предложение квартир выросло на 31%. В Новосибирске количество квартир на месяц выросло на 7%.

— По итогам ноября цены на долгосрочную аренду продолжают снижаться — после высокого сезона стабилизируется спрос и растет количество доступных для найма объектов. Вероятно, в декабре и январе мы также будем наблюдать снижение ставок на фоне более низкой активности арендаторов в этот период. Стоит отметить, что в годовом выражении интерес к долгосрочной аренде вырос. Такая динамика связана с тем, что некоторые потенциальные покупатели временно отложили приобретение недвижимости, сделав выбор в пользу аренды жилья, — отмечает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Также информацию о том, что цены на аренду жилья продолжают падать, подтверждают аналитики ЦИАН. Они уверены, что в ближайшее время падение продолжится.