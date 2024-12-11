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Недвижимость Высокий сезон закончен: в Новосибирске стала дешевле аренда жилья

Высокий сезон закончен: в Новосибирске стала дешевле аренда жилья

Эксперты рассчитывают, что цены упадут еще больше

1 394
13 комментариев

Аренда жилья становится дешевле

Источник:

В Новосибирске снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья. В ноябре она стала на 9% меньше по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом сообщили эксперты «Авито Недвижимость».

Все долгосрочная аренда в России за месяц снизилась в 22 городах России. Самые заметные изменения в Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.

При этом количество предложений растет. Так, например, по сравнению с ноябрем 2023 года в России предложение квартир выросло на 31%. В Новосибирске количество квартир на месяц выросло на 7%.

— По итогам ноября цены на долгосрочную аренду продолжают снижаться — после высокого сезона стабилизируется спрос и растет количество доступных для найма объектов. Вероятно, в декабре и январе мы также будем наблюдать снижение ставок на фоне более низкой активности арендаторов в этот период. Стоит отметить, что в годовом выражении интерес к долгосрочной аренде вырос. Такая динамика связана с тем, что некоторые потенциальные покупатели временно отложили приобретение недвижимости, сделав выбор в пользу аренды жилья, — отмечает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Также информацию о том, что цены на аренду жилья продолжают падать, подтверждают аналитики ЦИАН. Они уверены, что в ближайшее время падение продолжится.

Ключевая ставка в России бьет рекорды, а вслед за ней — условия по ипотеке. Льготные программы ужесточают. Как долго это будет продолжаться и чего ждать в 2025 году, рассказываем в материале.

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Новосибирск Аренда Жилье Аналитика
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Комментарии
13
Гость
1 час
При чем здесь сезон? Просто жить без отопления в городе никто не хочет. А мигранты уехали в другие регионы, обратно к себе или в другие страны.
Гость
47 минут
Поживу я в доме этом, поживу я в доме том. Очень трудно жить поэту не имеющему дом
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