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«Будет лялька»: поклонники подозревают, что сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова тайно расписались и ждут первенца

Звездные ребята явно запутались в своих отношениях и запутали всех, кто следит за этой необычной парой

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Между Бузовой и Манукяном в очередной раз пробежала черная кошка — выясняем, что случилось&nbsp;

Между Бузовой и Манукяном в очередной раз пробежала черная кошка — выясняем, что случилось 

Ольга Бузова и Давид Манукян поженились или расстались

Пара Ольги Бузовой и Давида Манукяна не даёт покоя фанатам. Звёздные ребята чихнуть не могут спокойно — в интернете тут же появляется миллион версий происходящего. На этот раз причиной повышенного внимания стали загадочные действия Ольги по отношению к возлюбленному — Давид выложил в Instagram их счастливое фото в свадебных нарядах, а Ольга отписалась от армянского ухажера и заявила, что больше не имеет с Давидом ничего общего.

Пост от 17 октября вызывал бурю эмоций фанатов — под фотографией больше 10 тысяч комментариев.

— Для кого как, а для меня это не просто 17 октября... Как-нибудь я обязательна поделюсь об этом дне с вами, родные... Оставлю это здесь, — написал Манукян под картинкой и разбавил написанное хештегами #япомню, #никогданезабуду, #вспомни, явно адресованными Ольге.

По одной из версий подписчиков, интрига состояла в том, что пара успела или пожениться, или Давид сделал Ольге официальное предложение руки и сердца, но содеянное держалось в секрете. Ольга не желала афишировать событие, а Дава захотел хайпа и выложил пост. Ольга обиделась, отписалась и бросила парня.

Отношения звёздной пары не оставляют фанатов равнодушными — каждый норовит высказать свою версию происходящего&nbsp;

Отношения звёздной пары не оставляют фанатов равнодушными — каждый норовит высказать свою версию происходящего 

— Ну понятно же, что предложение Ольге сделали. Счастья вам, — предполагает пользователь Ирина.

— Предложение не отмечают как событие, тем более через год. Я всё-таки думаю, что была свадьба в Риме. Или вообще была роспись, — высказывается подписчик.

— Дава, а почему Оля говорит: «Это было тайной». И теперь она не имеет к этой дате ничего личного? — задаётся вопросом некто Никитос.

Разные интернет-источники говорят, что на премьере мюзикла «Шахматы» на ковровой дорожке Ольга эмоционально ответила на вопрос журналистов «Что значит этот пост?», что не может отвечать за слова и поступки других людей, это был их секрет, она хотела, чтобы это оставалось личным, и теперь она не имеет отношения к этому дню. Есть видеозапись интервью — его легко можно найти в интернете.

Вокруг звёздной пары ходит много слухов, начиная от того, что родители обоих против их союза (версия мамы Ольги — Давид ей не пара, версия мамы Давида — Ольга вьёт из парня веревки и не относится к её сыну искренне), заканчивая тем, что пара часто ссорится и всё реже появляется вместе на мероприятиях. Летом фанаты сходили с ума из-за их расставания, которое сами же влюбленные и опровергли спустя несколько дней. Что происходит сейчас в отношениях Бузовой и Манукяна — очередная загадка.

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Давид МанукянОльга Бузова
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