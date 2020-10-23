«Будет лялька»: поклонники подозревают, что сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова тайно расписались и ждут первенца

Пара Ольги Бузовой и Давида Манукяна не даёт покоя фанатам. Звёздные ребята чихнуть не могут спокойно — в интернете тут же появляется миллион версий происходящего. На этот раз причиной повышенного внимания стали загадочные действия Ольги по отношению к возлюбленному — Давид выложил в Instagram их счастливое фото в свадебных нарядах, а Ольга отписалась от армянского ухажера и заявила, что больше не имеет с Давидом ничего общего.



Пост от 17 октября вызывал бурю эмоций фанатов — под фотографией больше 10 тысяч комментариев.