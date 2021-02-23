«Сжал зубы и терплю». Режиссер Ефимович — о разводе с Пелагеей, новой семье, Академгородке и своем первом фильме. Большое интервью

«Скажу как есть: женат, двое детей»



— Твоей первой супругой была известная питерская КВНщица Полина Сибагатуллина, или Мадам Полина из Comedy Woman, потом ты был женат на Пелагее… А сейчас у тебя что в этом плане?



— Как и раньше: всё хорошо. Женат, двое детей, счастливый муж и отец…



— Об этом вроде бы нигде не писали, ты нигде не говорил...



— Я тебя сто лет знаю, поэтому тебе сказал как есть: женат, двое детей. Жена — красавица, умница, лучшая женщина на свете, фантастически смешные и добрые дети. Но это, пожалуй, всё, что я готов сказать. Да, меня периодически спрашивают об этом, правда, всех интересует, по понятным причинам, в основном моя прошлая семейная жизнь. Но я как-то не готов делиться подробностями ни прошлой, ни нынешней жизни. Она же неспроста личной называется... Как бы намекая... Будем считать, что ты меня подловил. (Улыбается.)



— Давно ты в этом статусе?



— Да, давненько…



— Дети большие?



— Старшая дочка в школу ходит... Образно говоря, ходит. Она по интернету учится, на домашнем, сын еще маленький, ему два с половиной. Так, стоп. Видишь, ты начал уже из меня подробности вытягивать — цифры пошли.



— Ну ты же математик… А чем супруга занимается?



— Последние несколько лет очевидным образом сидит с детьми. В том смысле, что сидит, стоит, ходит, ездит на велосипеде, плавает, летает, путешествует, но всё это с детьми. И иногда, слава богу, и со мной тоже.



— А вообще?



— А вообще здоровьем занимается. Детьми и мамами. Родилась она, кстати, тоже здесь, в Новосибирске. Жила здесь, но познакомились мы в Москве.



— Она публичный человек?



— Нет. В своей сфере она известна, ее хорошо знают, но она — не публичный человек, слава богу.



— Зовут ее не Полина? Некоторые шутили по поводу того, что у тебя бывшие супруги — Полины. Пелагея по паспорту раньше тоже была Полина.



— Ну да. Шутки эти мне понятны, в общем, но они не очень смешные, мне кажется. Нет, ее зовут не Полина.



— Почему тебе не удавалось оставаться в тех отношениях? В разводах была твоя вина или сыграли роль какие-то внешние обстоятельства?



— Смешно ты спросил. Твоя вина или внешние обстоятельства? Третий вариант как будто не рассматривается (смеется). Это я сейчас не намекаю про чью-то еще вину, просто поинтересовался от имени формальной логики, так сказать. Нет, конечно. Банально, избито, но никто не виноват. Разошлись мирно.

С Полиной мы вообще все эти годы дружим, работали вместе с удовольствием, можем в кино сходить, нормальные отношения. Со вторым разводом вообще смешно было. Когда мы развелись, то об этом никто вообще знать не знал. Кроме самых близких, разумеется, но это единицы. И всё было прекрасно. Прошел год. И вот одна знакомая актриса звонит мне и говорит, что выходит замуж летом, у них уже на июль свадебное путешествие запланировано, а их в ЗАГСе Грибоедовском ставят на август только… А я знаком был с заведующей ЗАГСом, мы там до этого регистрировались, ну и эта знакомая просит меня посодействовать, договориться на июль. Я звоню заведующей, прошу ее помочь, она говорит: «Конечно, Димочка, без проблем, поженим ваших друзей, у вас самих-то как дела с супругой?». И вот же черт меня дернул ответить как есть: «Всё нормально, развелись, живем дальше». — «Как, почему?» — «Ну вот так как-то...» — «Ну ладно». На этом и закончили.



И на следующий день... Понимаешь, к чему клоню? На следующий день тыща звонков, новости, статьи в прессе, во всем спектре, так сказать, от желтого до черного. На ток-шоу звали, деньги предлагали «за поговорить». В «Караван историй» звали, прикинь? Я прямо ржал в голос, когда представлял, как я рассказываю. А меня же в лицо не знают, к счастью.

Я даже думал согласиться в один момент, отправить актера неизвестного на телик и написать ему легенду, чтобы вообще за гранью разума. Чтобы он плел, а все рты пооткрывали (смеется). Потом вскрылось бы, конечно, еще веселее было бы. Но прокатило бы точно. Потому что, например, в Сети есть какие-то фотки, подписанные, что это я, а там вообще другой человек. «Пелагея и Дмитрий Ефимович». Мама звонит: «Дима, это ты на фото?» Я говорю: «А ты что видишь?» — «Не ты». — «Ну вот». — «Но написано, что ты». Вот так это и работает. Дьявольская сила печатного слова. А ты удивляешься, что я про личную жизнь никому ничего говорить не хочу. И тогда ничего не говорил, конечно. Но всё равно написали от моего имени комментарии какие-то... И с тех пор везде фигурирует дата развода годом позже настоящей. На самом деле ничьей конкретной вины не было. Никто не виноват, оба виноваты, это одно и то же, и при этом и то и другое — бессмысленно. Тьфу на твой вопрос, давай следующий.



— Вот по поводу версий твоих разводов, которые выдавали СМИ… Одна из них: ты хотел в браке детей, но в силу разных причин — вечной занятости жен — этого не было.



— Опять же: хотел ли я детей? Да, я детей всегда хотел. Я по-настоящему счастливым стал человеком, когда у меня дети родились. Совершенно другой уровень, другое ощущения себя и мира. Вообще это другая жизнь! Ух! Хотел ли детей? Да. Я развелся из-за того, что хотел детей, а супруга нет? Нет, конечно, не поэтому.



— У тебя двое детей — мальчик и девочка. Для многих это — идеальный вариант. А как для тебя? Хотелось бы больше?



— Чем больше, тем лучше. У меня есть друзья, у которых по пять-шесть детей в семье. У моей сестры — трое… Я на днях просидел полночи у Сокола дома (Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей». — Прим. ред.), так вот там были он с женой, пять его детей, жена старшего сына, племянник и я, мы просидели до глубокой ночи, играли в шахматы на двух досках сразу за одним столом, прикинь? Саня на гитаре играет, Лера с Ксюшей поют, Толя с дядей в шахматы вышибается, а я — с Нюрой, мелкие носятся за кошкой, Сокол на балалайке Сане подыгрывает, Сонька спит тут же, и всё это без алкоголя. Это же просто прекраснейшая вечеринка, как считаешь? И вот у меня дома такие же бесчинства бывают, но не такие многолюдные пока. Но когда гости приходят, и тоже с детворой — еще лучше.

— А у тебя сестер, братьев много?



— Нас двое. Я и младшая сестра. Но я хочу больше детей.



— Супруга будет согласна?



— Я затруднюсь найти вопрос или сферу, где у нас с супругой были бы разногласия. У нас совпадения по основным позициям, жизненным направлениям — как ни с кем и никогда. Вот где, наверное, главные причины. А не то, что кто-то хочет детей, а кто-то не хочет. Не то, что у кого-то гастроли, а у кого-то съемки… Основное — взгляды.



— А совпадение по взглядам на то, чем ты занимаешься, происходит? По твоим сериалам, фильму, программам.



— Она мудрая женщина. Она по-настоящему, как и должна жена, меня поддерживает. То есть, если что-то ей не нравится, она ничего мне не скажет. То есть наоборот — скажет, но это будет просто мнение. Типа ок, но мне как-то бэээ... А потом постарается что-то в этом найти хорошее. Муж должен жену поддерживать — жена должна мужа поддерживать… Нравится ли ей то, что я делаю? Она была со мной на премьере фильма «Батя» в Москве. Она сидела рядом, а я премьеру не смотрел, я это кино примерно несколько тысяч раз посмотрел на монтаже. Но я сидел в зале и слушал. Причем слушал зал, а не то, что на экране происходит. Кто как реагирует, кто что соседу шепчет. Так вот супруга мне очень мешала. Она смеялась громче и больше всех. Я потом ее спросил: «Подожди, ты же видела его?» Я ей с месяц назад показал черновой монтаж на ноутбуке. Ночью я как-то сидел смотрел материал, мне нужно было к утру написать комментарии для звукорежиссера, и она пришла и со мной практически всё посмотрела. И вот я у нее спрашиваю: «Что ты так хохотала, как будто первый раз видишь?» А она говорит: «Я первый раз вижу». Ну, как, говорю ей, первый раз, ты же со мной смотрела. А она: «Я тогда уже линзы сняла».



— А-а-а, перед сном, наверное.



— Ну да. Она уже спать легла, а потом услышала, что я чем-то занимаюсь, пришла и подключилась.



— Как я ее понимаю…



— Вот такое надо оставлять в интервью. «Как я ее понимаю». И в скобках: «Ред.». (Смеется.)