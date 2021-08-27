Была даже Лобода: самый богатый блогер России отметила юбилей на Алтае за 120 миллионов — смотрим фото с VIP- вечеринки

Популярный автор психологических тренингов Елена Блиновская с размахом отметила свое 40-летие на Алтае — торжество обошлось Блиновской почти в 120 миллионов рублей. На празднике у блогера собрались самые сливки общества, в том числе Иван Ургант, Ксения Собчак в роли ведущих, вечеринку посетил Филипп Киркоров, Светлана Лобода и много других звезд шоу-бизнеса — алтайцы встретили гостей в национальных костюмах.
Создательница марафонов желаний и прочих тренингов личностного роста Елена Блиновская признана самым богатым блогером России — только за прошлый год она заработала больше 100 миллионов рублей, поэтому может отмечать юбилеи на широкую ногу.
В честь праздника блогер сняла целиком отель Алтай Resort в поселке Урлу-Аспак, а в сети появились шутки, что конкурс «Новая волна» переместился прямиком в гости к Блиновской. Каждому гостю Блиновская оплатила проживание в отеле и перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска.
Основной банкет проходил в спортивном зале отеля, который по случаю праздника был полностью переоборудован и имитировал заросли тропического леса. Гостей угощали «филе косули с моченой брусникой и соусом из таежной шишки» и прочими деликатесами с местным колоритом. Веселье продолжалось несколько дней.
Основной день празднования пришелся на среду — 25 августа. Днем именинница устроила публичную распаковку подарков, а вечером компания отправилась на концерт, где собрались звезды российского шоу-бизнеса. За вечер Блиновская сменила несколько образов и выступила перед гостями с танцевальным номером.
Не только московские блогеры любят гулять у нас на широкую ногу — дорогие торжества любят местные представители шоу-бизнеса, депутаты и богачи. Они отличились 2-километровой фатой, кортежем полицейских и Максимом Галкиным в качестве тамады. Наслаждаемся фото самых шикарных банкетов Новосибирска.
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