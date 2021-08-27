Была даже Лобода: самый богатый блогер России отметила юбилей на Алтае за 120 миллионов — смотрим фото с VIP- вечеринки

Популярный автор психологических тренингов Елена Блиновская с размахом отметила свое 40-летие на Алтае — торжество обошлось Блиновской почти в 120 миллионов рублей. На празднике у блогера собрались самые сливки общества, в том числе Иван Ургант, Ксения Собчак в роли ведущих, вечеринку посетил Филипп Киркоров, Светлана Лобода и много других звезд шоу-бизнеса — алтайцы встретили гостей в национальных костюмах.

