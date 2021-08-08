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Африканская страсть: сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова снова вместе? Рассказываем новые подробности отношений звезд

Таинственные ухажеры, двойник бывшей возлюбленной и выходные в Африке — фанаты в шоке

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Что делала Бузова в Африке и куда так спешил с чемоданом Давид — мы выяснили подробности истории

Что делала Бузова в Африке и куда так спешил с чемоданом Давид — мы выяснили подробности истории

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Отношения звездной пары покрыты мраком (или контрактом). Фанаты строят самые безумные догадки о причинах расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна — о своем разрыве пара громко объявила в начале года. НГС собрал самые вероятные и невероятные версии конфликта в звездной паре. Однако недавно в интернет просочился слух, что молодые люди снова вместе. Разбираемся, правдиво ли воссоединение горе-любовников.

Самые верные и преданные поклонники пары пристально следят за развитием событий: поводом для слухов о вновь вспыхнувшем романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна стала опубликованная в Instagram история Давы с чемоданом — шоумен попросил подписчиков угадать, куда он едет. Долго гадать не пришлось — на ум сразу пришла Африка, потому что именно там проходят съемки нового проекта Ольги Бузовой. Тем временем звездная телеведущая опубликовала в своем аккаунте фото с кольцом на пальце и подогрела интерес фанатов сообщением, что на проекте их ждет что-то очень интересное. Поклонники уверены, что Бузова и Дава снова вместе, однако пытаются скрывать вновь вспыхнувший роман.

Пара заявила об отношениях в декабре 2019 года, в январе 2021 года Ольга и Давид расстались

Пара заявила об отношениях в декабре 2019 года, в январе 2021 года Ольга и Давид расстались

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О том, что чувства Ольги к Давиду не остыли, по мнению фанатов, говорят строчки из недавно вышедшей песни певицы. Ольга поет: «Вот она я, звезда Instagram, реклама и лайк. Я готова была отдать сердце, только ты шел за хайпом. Моя жизнь — это шоу, все ждут, кто исполнит здесь главную роль», — поет Бузова, сердце которой оказалось разбитым, но в силу доброты и мягкости, как предполагают поклонники, Ольга сможет простить Давида.

Последнего же заметили на свидании с одной из участниц телепроекта «Дом-2», ведущим которого как раз является Давид. В недавнем эфире шоу Дава вывез за периметр девушек проекта, у которых нет пары. В их числе оказалась Яна Захарова. Девушка оказывала Манукяну всяческие знаки внимания, на которые певец отвечал взаимностью. В итоге ведущий договорился с Яной о свидании вне камер.

В своем Instagram Яна Захарова опубликовала фото с Давидом и перечислила качества, которыми должен обладать ее будущий избранник, то есть описала ведущего телепроекта. Подписчики же поспешили отметить, что внешне Яна похожа на Ольгу Бузову, поэтому привлекла Давида.

Тот самый кадр, который сбил с толку подписчиков Ольги Бузовой

Тот самый кадр, который сбил с толку подписчиков Ольги Бузовой

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После съемок проекта в Африке Бузова улетела отдыхать в Грецию, откуда она публикует множество фото и видео, в том числе кадры с букетами цветов. Возможно, таким образом Ольга намекает на новый роман, а может быть, это ответ Давиду или вариант три — слухи для отвода глаз от воссоединения с Манукяном. Кроме того, в сети появился снимок Ольги Бузовой с таинственным ухажером, который несет Ольгу на руках. Фото опубликовала в Instagram подруга Ольги, поздравив ее с релизом новой песни. В кадре можно увидеть высокого худощавого молодого человека — часть поклонников звезды предположила, что это Дмитрий Тарасов, другие же сочли, что носит Ольгу на руках ее PR-директор Антон Богославский, так как он часто сопровождает ее в разных турне.

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Давид МанукянОльга Бузовазвездыотношения
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