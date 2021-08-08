Африканская страсть: сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова снова вместе? Рассказываем новые подробности отношений звезд

Отношения звездной пары покрыты мраком (или контрактом). Фанаты строят самые безумные догадки о причинах расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна — о своем разрыве пара громко объявила в начале года. НГС собрал самые вероятные и невероятные версии конфликта в звездной паре. Однако недавно в интернет просочился слух, что молодые люди снова вместе. Разбираемся, правдиво ли воссоединение горе-любовников.
Самые верные и преданные поклонники пары пристально следят за развитием событий: поводом для слухов о вновь вспыхнувшем романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна стала опубликованная в Instagram история Давы с чемоданом — шоумен попросил подписчиков угадать, куда он едет. Долго гадать не пришлось — на ум сразу пришла Африка, потому что именно там проходят съемки нового проекта Ольги Бузовой. Тем временем звездная телеведущая опубликовала в своем аккаунте фото с кольцом на пальце и подогрела интерес фанатов сообщением, что на проекте их ждет что-то очень интересное. Поклонники уверены, что Бузова и Дава снова вместе, однако пытаются скрывать вновь вспыхнувший роман.
О том, что чувства Ольги к Давиду не остыли, по мнению фанатов, говорят строчки из недавно вышедшей песни певицы. Ольга поет: «Вот она я, звезда Instagram, реклама и лайк. Я готова была отдать сердце, только ты шел за хайпом. Моя жизнь — это шоу, все ждут, кто исполнит здесь главную роль», — поет Бузова, сердце которой оказалось разбитым, но в силу доброты и мягкости, как предполагают поклонники, Ольга сможет простить Давида.
Последнего же заметили на свидании с одной из участниц телепроекта «Дом-2», ведущим которого как раз является Давид. В недавнем эфире шоу Дава вывез за периметр девушек проекта, у которых нет пары. В их числе оказалась Яна Захарова. Девушка оказывала Манукяну всяческие знаки внимания, на которые певец отвечал взаимностью. В итоге ведущий договорился с Яной о свидании вне камер.
В своем Instagram Яна Захарова опубликовала фото с Давидом и перечислила качества, которыми должен обладать ее будущий избранник, то есть описала ведущего телепроекта. Подписчики же поспешили отметить, что внешне Яна похожа на Ольгу Бузову, поэтому привлекла Давида.
После съемок проекта в Африке Бузова улетела отдыхать в Грецию, откуда она публикует множество фото и видео, в том числе кадры с букетами цветов. Возможно, таким образом Ольга намекает на новый роман, а может быть, это ответ Давиду или вариант три — слухи для отвода глаз от воссоединения с Манукяном. Кроме того, в сети появился снимок Ольги Бузовой с таинственным ухажером, который несет Ольгу на руках. Фото опубликовала в Instagram подруга Ольги, поздравив ее с релизом новой песни. В кадре можно увидеть высокого худощавого молодого человека — часть поклонников звезды предположила, что это Дмитрий Тарасов, другие же сочли, что носит Ольгу на руках ее PR-директор Антон Богославский, так как он часто сопровождает ее в разных турне.
Что еще почитать о жизни звезд
Лучший любовник из Бердска: как жил и кого любил Павел Прилучный до того, как стал звездой и купил особняк за 115 миллионов.
«Поля чистит картошку»: как выглядела Пелагея до популярности, миллионов и звездного замужества — вы удивитесь.
Круто ты пропал без TV: как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд».