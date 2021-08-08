Африканская страсть: сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова снова вместе? Рассказываем новые подробности отношений звезд

Отношения звездной пары покрыты мраком (или контрактом). Фанаты строят самые безумные догадки о причинах расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна — о своем разрыве пара громко объявила в начале года. НГС собрал самые вероятные и невероятные версии конфликта в звездной паре. Однако недавно в интернет просочился слух, что молодые люди снова вместе. Разбираемся, правдиво ли воссоединение горе-любовников.



Самые верные и преданные поклонники пары пристально следят за развитием событий: поводом для слухов о вновь вспыхнувшем романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна стала опубликованная в Instagram история Давы с чемоданом — шоумен попросил подписчиков угадать, куда он едет. Долго гадать не пришлось — на ум сразу пришла Африка, потому что именно там проходят съемки нового проекта Ольги Бузовой. Тем временем звездная телеведущая опубликовала в своем аккаунте фото с кольцом на пальце и подогрела интерес фанатов сообщением, что на проекте их ждет что-то очень интересное. Поклонники уверены, что Бузова и Дава снова вместе, однако пытаются скрывать вновь вспыхнувший роман.