Лучший любовник из Бердска: как жил и кого любил Павел Прилучный до того, как стал звездой и купил особняк за 115 млн

Во время перестройки семье пришлось перебраться в Новосибирскую область, где они купили участок, на котором стояло два дома. Один из них был после пожара, а в другом, что поменьше, можно было жить. Прилучные сделали ремонт своими руками, а спустя несколько лет соседи рассказали им, что в том пожаре погибла семья. После этого 6-летний Паша стал беспокойным, ему все время мерещились посторонние звуки и шорохи.

— Мы в срочном порядке продали все имущество и сели на поезд до Москвы, — рассказал Павел в одном из интервью. — Загнав огромную пятикомнатную квартиру в центре Чимкента, родители надеялись устроиться в столице. Но за ту неделю, что наш поезд тащился через всю страну, советские рубли успели превратиться в ничто. Вместо стартового капитала мы привезли целый чемодан разноцветной макулатуры. Пришлось разворачиваться и пилить в Новосибирск, где у мамы были родственники. Закончилась эта одиссея в городке Бердске, где кто-то за бесценок продавал свой участок. На нем стояла избушка и торчал полусгоревший остов былого особняка. Папа и старший брат принялись отстраивать коттедж своими руками, и года через три у нас появилось родовое гнездо на 14 комнат. Мама тем временем занялась предпринимательством, кормила семью. А папа, постоянно находясь дома, занимался детьми и законы установил строжайшие. Если провинился — моешь посуду и убираешь за всеми домочадцами, а это 7 человек, 2 собаки, крысы, свинюшки, кролики и даже лошадь. В общем, авгиевы конюшни!