Лучший любовник из Бердска: как жил и кого любил Павел Прилучный до того, как стал звездой и купил особняк за 115 млн

В Новосибирске нашли старые фотографии актера Павла Прилучного
НГС запустил цикл публикаций о знаменитостях, которые родились или выросли в Новосибирске. Сегодня мы расскажем про детство и юность актера Павла Прилучного. Он вырос в небольшом сибирском городке, мыл машины на трассе и продавал водяных черепашек, работал курьером и грузчиком, а сейчас о нем мечтает все женское население страны от 16 до 55. Согласитесь, Паша — красавчик и мачо, этого у него не отнять. НГС вспомнил, как жил и кого любил звезда сериала «Мажор» и «Закрытая школа» до того, как стать звездой.
Боксер и танцор
Павел Прилучный родился в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск. Маленький Паша появился в семье хореографа Любови Прилучной и боксера Валерия Дэля.
Во время перестройки семье пришлось перебраться в Новосибирскую область, где они купили участок, на котором стояло два дома. Один из них был после пожара, а в другом, что поменьше, можно было жить. Прилучные сделали ремонт своими руками, а спустя несколько лет соседи рассказали им, что в том пожаре погибла семья. После этого 6-летний Паша стал беспокойным, ему все время мерещились посторонние звуки и шорохи.
— Мы в срочном порядке продали все имущество и сели на поезд до Москвы, — рассказал Павел в одном из интервью. — Загнав огромную пятикомнатную квартиру в центре Чимкента, родители надеялись устроиться в столице. Но за ту неделю, что наш поезд тащился через всю страну, советские рубли успели превратиться в ничто. Вместо стартового капитала мы привезли целый чемодан разноцветной макулатуры. Пришлось разворачиваться и пилить в Новосибирск, где у мамы были родственники. Закончилась эта одиссея в городке Бердске, где кто-то за бесценок продавал свой участок. На нем стояла избушка и торчал полусгоревший остов былого особняка. Папа и старший брат принялись отстраивать коттедж своими руками, и года через три у нас появилось родовое гнездо на 14 комнат. Мама тем временем занялась предпринимательством, кормила семью. А папа, постоянно находясь дома, занимался детьми и законы установил строжайшие. Если провинился — моешь посуду и убираешь за всеми домочадцами, а это 7 человек, 2 собаки, крысы, свинюшки, кролики и даже лошадь. В общем, авгиевы конюшни!
В детстве Прилучный занимался боксом, как папа, и танцами, как мама. Он стал кандидатом в мастера спорта, но в итоге оставил спорт, так как получил несколько десятков сотрясений мозга.
В подростковом возрасте Павел потерял отца, он умер от инфаркта. К тому моменту у старшего брата была своя семья, и Павел чувствовал себя в ответе за мать и сестру.
— Мыл с друганами машины на трассе, покупал водяных черепашек по 10 рублей и толкал по 30, — рассказывает Прилучный. — Когда подрос, стал вести свадьбы, вечеринки, одно время в стриптиз-клубе выступал в качестве конферансье. С тех пор заряжен уверенностью, что не пропаду, даже если меня перестанут снимать в кино.
О небольшом городке, в котором прошла юность, у Павла остались не самые теплые воспоминания.
— По Бердску тогда шарахались одни спортсмены и наркоманы. Чтобы доказывать свою состоятельность, нужно было драться каждый день, — говорит он.
Через несколько лет Павел решает переехать в Новосибирск — поначалу здесь он работает то грузчиком, то курьером, а позже поступает в театральное училище и оканчивает его. Затем два года служит в труппе театра «Глобус», но потом решает, что в Сибири ему тесно.
Москва и популярность
В столице жизнь Прилучного не стала более гламурной. Почти сразу после переезда его обманули риелторы.
— Так вышло, что меня кинули с жильем. Хотел снять квартиру на время экзаменов в театральную студию. Зашел в риелторскую компанию на Тверской, отдал
Он поступил во МХАТ, но бросил учебу, начав сниматься в кино и влюбившись. В это время Павла уже начинают узнавать на улицах после нескольких ярких ролей в сериалах «Клуб», «Детки в клетке» и фильме «На игре». Но настоящая слава и успех пришли к Прилучному после ролей в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Даже став известным и востребованным актером, Павел не упивался славой и деньгами, а в перерывах между съемками все же окончил ГИТИС.
Личная жизнь
Критики называют Павла одним из самых востребованных молодых актеров, но известен он не только своими ролями, но и бурными романами вперемешку со скандальным нравом.
В 2009 году Павел начал встречаться с голливудской актрисой Никки Рид, которая исполнила роль Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки».
После спектакля актриса подошла к Павлу выразить свое восхищения, но он не понял, что она ему говорит на английском. В СМИ писали, что Никки сама проявила инициативу и вечером пришла в общежитие, где жил Павел. Пара начала встречаться, жаркий роман продлился год, влюбленные летали друг к другу в гости и собирались расписаться в Лас-Вегасе.
Американская актриса даже носила тату с фамилией бердчанина на запястье. Но накануне свадьбы Никки пропала без объяснения причины, позже оказалось, что она променяла Павла на съемки. Также в СМИ появлялась версия, что Павел сам отказался жениться.
Эти отношения оставили у Павла неприятный осадок, а вот следующую свою избранницу он вспоминает с теплотой. После Никки Павел покорил сердце внучки Леонида Каневского Ренаты Пиотровски.
Но самой большой любовью своей жизни Павел считал латышку Агату Муцениеце. Актеры встретились на съемках сериала «Закрытая школа».
Бердачанин сделал предложение Агате на втором свидании, но поженились возлюбленные только через два года. Актриса сделала ставку на Прилучного и не прогадала, позже актер купил для своей семьи дом в Подмосковье за
Семейная идиллия Агаты и Павла продлилась недолго, пара развелась после девяти лет брака, сейчас они совместно воспитывают двоих детей. За эти годы звезды не раз оказывались в эпицентре скандалов с изменами, разводами, избиениями — из этого можно сделать вывод, что их семейная жизнь едва ли была простой.
Так, в апреле прошлого года Агата заявила, что Павел поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома — она записала видео и опубликовала его в Instagram.
— Хочу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я не могу не выложить видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность, — рассказывает она на видео и плачет. Через месяц после этого женщина подала на развод.
После сложного развода Павел старается не афишировать свою личную жизнь. Недавно он впервые вышел в свет с новой подругой — актрисой Мирославой Карпович.
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