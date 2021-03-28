Новосибирская Моника Беллучи: как выглядела до популярности звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова

— Ложка меда — моя первая учительница Ольга Николаевна Аверьянова. Любила нас искренне, всем сердцем. Всё остальное: жесть, тупость и беспощадная ограниченность. А здесь я милая первоклассница, которая еще верит, что школа это классно, — пишет актриса.

«Сладкая» слава



Несмотря на множество увлечений и незаурядную внешность, популярность и роли к актрисе из Сибири пришли не сразу. Сначала она не прошла конкурс в Новосибирский театральный институт. Многие бы уже на этом месте сдались и выбрали более земную специальность, но не Шумакова. Мария подготовилась, проработала свои ошибки и поступила сразу в три московских вуза. Она окончила высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом, но и это еще не начало звездной части истории. На работу юную актрису брать никто не хотел. В одном из интервью сибирячка призналась, что первый год после обучения перебивалась случайными заработками.

Впервые Мария попала в кино в 2010 году — это было юмористическое шоу «Счастливый конец».