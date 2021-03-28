Новосибирская Моника Беллучи: как выглядела до популярности звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова

Роль очаровательной и пухленькой жены чиновника Наташи в сериале «Сладкая жизнь» принесла актрисе из Новосибирска Марии Шумаковой бешеную популярность. Сибирячка ради роли поправилась на 15 килограммов и все равно покорила сердца миллионов мужчин. Мария — пример того, что не стоит опускать руки, даже если двери к мечте открываются не сразу — в свое время ее не взяли в наш театральный институт, и девушка решила пробовать поступить в Москве. НГС публикует интересные факты о знаменитой сибирячке и редкие фото, ими актриса в основном делится в своем Instagram.
Милая первоклассница
Девушка родилась в Новосибирске 24 декабря 1988 года, мама Маши — известный в городе врач-гинеколог.
— Когда мы с матушкой гуляем по оживленным улицам города, регулярно подходят счастливые барышни и благодарят за здоровых малышей, — пишет сибирячка в своих социальных сетях.
С 6 лет Маша говорила всем, что будет играть в кино, но об этом мечтают многие маленькие девочки. Также ей хорошо давалось изучение иностранных языков.
Школьные годы, одноклассников и учителей актриса вспоминает без трепета.
— Школа — это самые страшные воспоминания! Давление, уравнения и беспощадное равенство! Все как один! Иначе заклюют одноклассники или учителя. Учителя были завистливы и жестоки. Помню, я была всем сердцем влюблена в мальчика-старшеклассника и писала любовные письма, которые не отправляла. Прихожу как-то раз в школу, а на меня буквально все показывают пальцем. Оказалось, что одно из писем было забыто в классе информатики и классный руководитель, собственно, нашла мое лирическое произведение, посвященное Андрею (так его звали). Знаете, что она сделала? Прочитала вслух обоим классам мои душевные излияния. Жееееесть! До сих пор не понимаю, как взрослый человек мог совершить подобный поступок, — поделилась воспоминаниями с подписчиками Мария Шумакова.
— Ложка меда — моя первая учительница Ольга Николаевна Аверьянова. Любила нас искренне, всем сердцем. Всё остальное: жесть, тупость и беспощадная ограниченность. А здесь я милая первоклассница, которая еще верит, что школа это классно, — пишет актриса.
«Сладкая» слава
Несмотря на множество увлечений и незаурядную внешность, популярность и роли к актрисе из Сибири пришли не сразу. Сначала она не прошла конкурс в Новосибирский театральный институт. Многие бы уже на этом месте сдались и выбрали более земную специальность, но не Шумакова. Мария подготовилась, проработала свои ошибки и поступила сразу в три московских вуза. Она окончила высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом, но и это еще не начало звездной части истории. На работу юную актрису брать никто не хотел. В одном из интервью сибирячка призналась, что первый год после обучения перебивалась случайными заработками.
Впервые Мария попала в кино в 2010 году — это было юмористическое шоу «Счастливый конец».
После роли в ситкоме и нескольких эпизодических работ на других небольших проектах Марию заметили и утвердили играть Наташу в сериале «Сладкая жизнь» на телеканале ТНТ. Для этой роли сибирячке пришлось набрать целых 15 килограммов — тогда ей было всего 23 года, а предстояло сыграть 35-летнюю мать семейства с лишним весом, кучей проблем и изменяющим мужем.
В «Сладкой жизни», как и в юмористическом ситкоме, много откровенных сцен, но девушку это не смущало. Она рассказала об этом в интервью порталу Wday, отвечая на вопрос, сложно ли ей даются такие моменты.
— Нет, не тяжело, потому что я выросла на европейском кинематографе, на фильмах Феллини, Бертолуччи, на итальянском неореализме и французской новой волне. Поэтому, когда получаю роль, не делю ее на откровенные сцены и неоткровенные, поэтому для меня никакой сложности здесь не было. Мне главное — чтобы нравился сценарий и нравилась роль, — отвечает сибирячка.
Мария не осталась актрисой одной роли, последние ее работы — ведьма в сериале «Бег Пальмиры» и роль Дарьи в «Грозном».
Новосибирская Моника Беллучи
Актриса каждый год стабильно попадает в рейтинг самых сексуальных женщин страны, который составляет журнал MAXIM. В прошлом году сибирячка обогнала Надежду Сысоеву, Марину Александрову, Аллу Михееву, Оксану Акиньшину, Лизу Боярскую, Аглаю Тарасову, Марьяну Ро, Катю Варнаву и других известных женщин.
В программе «Вечерний Ургант» Мария рассказала, почему выбрала именно такой вид фитнеса.
— Йога поднимает сексуальную энергию (я сейчас боюсь, что феминистки меня потом встретят на выходе). Я сама феминистка. В общем, главное — я здорова, я худею, я прекрасно себя чувствую, — поделилась актриса.
«30 лет, а мужа нет»
О личной жизни сибирячки известно, что она встречалась с предпринимателем Артемом Детевым, какое-то время молодые люди жили в Риге, где бизнесмен открыл кафе. Но позже пара рассталась. Актриса рассказала, что они не сошлись во взглядах на будущее — ей хотелось развивать карьеру, а Артем был готов к семье и детям.
— Вот мне одна милая барышня в комментариях написала, мол, 30 лет, а мужа нет! Во времена наших родителей, если девушке было 27, например, а суженого и плачущих детей не предвиделось, то горе ей и осуждение от всевышних мира сего: соседок, коллег и, конечно, матушки! Сейчас женщины активно занимаются бизнесом, зарабатывают миллионы и кто-то даже в президенты метит, — написала Маша пост в своем Instagram.
Судя по всему, Марию не расстраивает отсутствие мужа и детей. Сибирячка считает, что прошли времена, когда единственной задачей женщины было испечь кулебяку и погладить носки возлюбленному.
Сибирячка часто приезжает в родной город к родителям. Летом Мария восстанавливает силы на даче в поселке Рыбачьем.
— Я искренне люблю свой родной город. И просто обожаю свою дачу в Рыбачьем. Я много путешествую и, наверное, видела массу самых красивых морских побережий, но улица Приозерная как ничто согревает и успокаивает мое сердце. У меня даже есть любимая медитация: когда мне страшно или грустно, представляю себя маленьким ребенком, который плюхается с разбега со старых деревянных мостков. И куда бы жизнь меня ни завела, думаю, навеки в голове будет жить мое озеро Глубокое и ощущение абсолютной беспечности и детства: любящие родители, запах маминых пирогов, соседка Вера Прохоровна (дай бог здоровья) и я, 3-летняя храбрая, уверенная, что мир принадлежит мне, — делится сибирячка эмоциями с подписчиками.
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