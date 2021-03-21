Ракета за 20 миллионов: на каких машинах ездят новосибирские звезды — фото и сумасшедшие цены

Когда ты знаменитость, то твою жизнь рассматривают под лупой и бесконечно обсуждают. В этом и есть смысл популярности: все хотят быть, как ты, но не могут. НГС продолжает рассказывать про звезд, которые родились и выросли в Новосибирске, а теперь знамениты на всю страну. Мы узнали, какие марки машин предпочитают известные сибиряки и сколько стоит джип, как у звезды.
Элджей и Настя Ивлеева
Сибиряк и скандальный рэпер Элджей вместе со своей женой блогером-миллионником и ведущей «Орла и решки» Анастасией Ивлеевой считаются одной из самых красивых и эпатажных пар страны. Миллионы подписчиков внимательно следят за развитием их отношений, прогнозируя паре то охлаждение, то прибавление. Интересно, что союз молодых знаменитостей вполне предсказуем, они оба из простых семей — недавно мы публиковали фото ребят 10-летней давности. Но времена, когда Настя и Алексей (настоящее имя Элджея) ездили на метро, давно прошли.
Сейчас его можно увидеть за рулем BMW i8 гибридной немецкой модели, примерная стоимость такого автомобиля —
Настю Ивлееву можно увидеть за рулем Lamborghini Aventador. По данным производителя, такой автомобиль стоит больше 20 миллионов рублей.
— Меня распирает от гордости! Потому что «я сама»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно! — написала телеведущая в своем инстаграме о покупке.
Пелагея
Певица Пелагея родилась и выросла в Новосибирске. В ЗАГСе ребенка записали Полиной, несмотря на то, что родители хотели назвать дочку Пелагеей. Малышка с мамой Светланой Хановой жила в доме на улице Широкой, так что певица родом с Троллейного жилмассива. Сейчас многое изменилось — недавно НГС публиковал фото, как выглядела Пелагея до миллионов и звездного замужества.
Сибирячка давно водит и любит распеваться за рулем. Первой машиной Пелагеи был золотистый Nissan March. Сейчас звезда ездит на темно-синем Mercedes-Benz E350 4Matic Coupe, в СМИ пишут, что певица так любит свой автомобиль, что иногда подбирает под него цвет маникюра, платья и обуви.
Мария Шумакова
Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова тоже родом из Новосибирска. Она каждый год попадает в топ самых сексуальных женщин страны и, на наш взгляд, абсолютно заслуженно. У Марии необычная и яркая внешность.
Как настоящая сибирячка, девушка предпочитает японский автопром. Она ездит на Toyota Camry и Lexus ES250. В России цена Camry в новом кузове начинается от 1,8 до 2,9 миллиона рублей. Lexus, как у Марии, в салоне стоит от 3,1 миллиона рублей.
Роман Власов
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов начинал свой водительский путь на машине брата — серебристой Toyota Corolla. Он ездил на ней на тренировки в 19 лет. Первая собственная машина, Audi A8, появилась у спортсмена только после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
Последнее время борец ездил на олимпийской BMW X6, ее в 2016 году подарили Роману за золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В прошлом году похожий автомобиль выставили на продажу на сайте Drom, автор утверждал, что машина принадлежит олимпийскому спортсмену, цена вопроса была 3,5 миллиона рублей.
Александр Пушной
Кто забыл — Александр Пушной (музыкант и ведущий программы «Галилео» и «Хорошие шутки») тоже из Новосибирска. Хоть Александр и сибиряк, он оказался поклонником не японских, а шведских автомобилей.
Первым автомобилем телеведущего был Opel Zafira. С этой машиной у сибиряка было много проблем. В 2010 году Пушной пересел на Volvo XC90, а через 6 лет он просто обновил автомобиль на Volvo XC90 II поколения.
Давид Манукян
Полтора года назад Новосибирск взбудоражила новость — простой парень с Затулинки женится на Ольге Бузовой. Тогда все подумали, что популярный блогер Давид Манукян отхватил себе в невесты самую завидную холостячку страны, хотя еще несколько лет назад работал на стройке и даже не думал о том, как ему повезет. Но не тут-то было — сибиряк расстался с Ольгой и, по одной из версий, предпочел ей молодую танцовщицу.
Основной машиной блогер выбрал Mercedes-Benz E-Class. Ее цена — около 3 миллионов рублей. А для души взял спорткар Porsche Panamera, в России такой можно купить, если у вас есть как минимум 7,5 миллиона рублей.
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