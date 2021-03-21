Ракета за 20 миллионов: на каких машинах ездят новосибирские звезды — фото и сумасшедшие цены

Когда ты знаменитость, то твою жизнь рассматривают под лупой и бесконечно обсуждают. В этом и есть смысл популярности: все хотят быть, как ты, но не могут. НГС продолжает рассказывать про звезд, которые родились и выросли в Новосибирске, а теперь знамениты на всю страну. Мы узнали, какие марки машин предпочитают известные сибиряки и сколько стоит джип, как у звезды.

Элджей и Настя Ивлеева

Сибиряк и скандальный рэпер Элджей вместе со своей женой блогером-миллионником и ведущей «Орла и решки» Анастасией Ивлеевой считаются одной из самых красивых и эпатажных пар страны. Миллионы подписчиков внимательно следят за развитием их отношений, прогнозируя паре то охлаждение, то прибавление. Интересно, что союз молодых знаменитостей вполне предсказуем, они оба из простых семей — недавно мы публиковали фото ребят 10-летней давности. Но времена, когда Настя и Алексей (настоящее имя Элджея) ездили на метро, давно прошли.