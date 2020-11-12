Секс-символ с нашего двора: эти сибиряки как две капли воды похожи на мировых звезд — убедитесь сами

— Знакомые все говорят. Первыми заметили в школе в Искитиме одноклассники. Когда пошел в армию, майор, как только я приехал, сразу меня заметил и удивлялся, потом я перешел в другую часть — там то же самое. Сам к себе я уже привык — смотрю в зеркало и не могу понять [сильно похож или не очень]. Мы смеемся над этим. Смотрел фильмы с ним, пытался найти сходства — немного есть что-то в чертах лица, но я сам еще не привык к этому, — считает Влад Деморчук.



Меган Маркл



Визажист из Новосибирска Майя Радченко неоднократно слышала о том, что имеет схожие черты с Меган Маркл. Девушке, безусловно, приятно такое сравнение.