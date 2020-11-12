Секс-символ с нашего двора: эти сибиряки как две капли воды похожи на мировых звезд — убедитесь сами

Двойники мировых знаменитостей из Новосибирска
Когда вам говорят, что вы похожи на знаменитость, обычно происходит что — глаза в пол, смущенно: «Ой, ну я не знаю, может быть, и да». Собеседник удаляется, а новоиспеченный звездный двойник уже ищет в интернете заветное имя и приценивается: нос не похож, а вот глаза — да, одинаковые. Мы сделали подборку фотографий сибиряков, которые запросто смогли бы выступать в качестве дублера у Анджелины Джоли, Пола Уокера или же полноценно заменить Мэйси Уильямс (шутим, Арья Старк в сериале «Игра престолов» незаменима). Взгляните на фото и убедитесь сами — мы не преувеличиваем.
Анджелина Джоли
Сибирского двойника Анджелины Джоли зовут Анастасия Одерей. Счастливая обладательница пухлых губ и точеной талии часто вводит в заблуждение тех, кто ее видит. Анастасия — замужем, в одном из интервью пошутила, что ее муж совсем не Брэд Питт, но она и не искала похожего.
Пол Уокер
В Новосибирске живет двойник звезды «Форсажа» Пола Уокера. Внешнее сходство Влада Деморчука с актером заметили еще в старшей школе, хотя сам он не считает себя копией голливудского актера.
— Знакомые все говорят. Первыми заметили в школе в Искитиме одноклассники. Когда пошел в армию, майор, как только я приехал, сразу меня заметил и удивлялся, потом я перешел в другую часть — там то же самое. Сам к себе я уже привык — смотрю в зеркало и не могу понять [сильно похож или не очень]. Мы смеемся над этим. Смотрел фильмы с ним, пытался найти сходства — немного есть что-то в чертах лица, но я сам еще не привык к этому, — считает Влад Деморчук.
Меган Маркл
Визажист из Новосибирска Майя Радченко неоднократно слышала о том, что имеет схожие черты с Меган Маркл. Девушке, безусловно, приятно такое сравнение.
— Я смотрела сериал «Форс-мажоры» и любовалась Рейчел Зейн, в роли которой снялась Меган Маркл, но не проводила параллелей со сходством. После новости о замужестве Меган и принца Гарри получила массу сравнений с герцогиней. Я согласна: действительно есть очевидное сходство. Такое сравнение мне приятно. Я в восторге от ее стиля, но не копирую, — говорит Майя.
Кэти Пtрри / Зои Дешанель
Наталья Зайцева сама замечала, что похожа на популярную поп певицу и актрису — особенно в юности, когда носила такую же прическу (не специально, так было модно).
— Знакомая девочка как-то прислала мне сообщение: «Ты копия Зои Дешанель!» Я тогда даже не знала, кто это, пока не посмотрела фильм «500 дней лета». Один раз я даже поставила ее фотографию на свой профиль во «ВКонтакте», и многие думали, что это я. А когда только поступила в университет, мне часто говорили, что я вылитая Кэти Перри, тогда как раз был пик ее популярности. Пока не говорили, сходства не видела, а как сказали — начала замечать: скулы, прическа, может, глаза чуть-чуть. Муж говорит, что не похожа ни на одну, ни на вторую, — делится Наталья.
Мэйси Уильямс (Арья Старк)
В 2015 году жительница Новосибирска Мария Мартынова победила в конкурсе двойников персонажей «Игры престолов», который проводил телеканал «РЕН ТВ». Девушку признали двойником Арьи Старк. Победители приняли участие в съемках промороликов российской телепремьеры
Хейден Панеттьер
Анастасия Лукичёва признается, что в какой-то период жизни стала фанаткой актрисы. Хейден Панеттьер исполнила роль Клэр Беннет в сериале «Герои».
— Милая блондинка, которая улыбается во все 32 зуба, прямо как я, — шутит Анна. — Мне нравилось то, как она выглядит. Иногда я копировала ее образы, показывала парикмахеру картинку и говорила: «Покрасьте меня вот так же». Я гордилась этим сходством. Тогда еще Хейден начала встречаться с Кличко, и я думала, где бы и мне найти такого же. Слишком часто мне говорят про это сходство. Сейчас уже воспринимаю как должное, не обращаю внимания. Один раз мне на улице сказали, что я похожа на какую-то актрису из сериала «Физрук» (Анастасия Панина), и сфотографировались со мной.
Джессика Альба
Евгении часто говорили, что она похожа на голливудскую актрису, особенно улыбкой.
— Раньше я замечала сходство, сейчас уже нет, лицо стало менее овальным. Внешне Альба мне нравится, но я никогда не наряжалась в Сью Сторм из «Фантастической четверки» и не делала прическу и макияж, как у актрисы. Я вообще не фанат и не слежу за ее творчеством, — комментирует сходство Евгения.
Венсан Кассель
Сибиряк Вячеслав Кистанов сам о себе шутит в соцсетях, что он троюродный племянник французского актера.
— Походить на этого актера я стал лет с 17. У нас даже стиль в одежде похож, я также предпочитаю костюмы, рубашки. Как и Венсан, люблю спорт: занимаюсь футболом, пауэрлифтингом и легкой атлетикой. Мне очень нравятся фильмы с его участием, особенно «11 друзей Оушена», где Венсан Кассель демонстрирует навыки капоэйры. Но я не стремлюсь к сходству, просто как-то само собой получается. А сейчас я еще подстригся, и различий стало больше, — рассказывает сибиряк.
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