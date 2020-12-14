На продажу выставили олимпийский BMW X6 — автор объявления заявляет, что машина принадлежит Роману Власову

На сайте Drom появилось объявление о продаже олимпийского BMW X6 . В нем заявляется, что машину в 2016 году подарили новосибирскому борцу Роману Власову за золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.



По номеру телефона, указанному на сайте, корреспонденту НГС ответил мужчина, который назвался доверенным лицом спортсмена.

— На сайте указан мой телефон, так как Роман вчера только боролся за финал Кубка мира. По объявлениям просто звонят мне, так как у Романа нет возможности отвечать на звонки никак. Машина действительно на продаже, всё правильно. Вся актуальная информация о машине описана в объявлении, даже добавить нечего, — объяснил представитель спортсмена.