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На продажу выставили олимпийский BMW X6 — автор объявления заявляет, что машина принадлежит Роману Власову

За автомобиль просят 3,5 миллиона рублей

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Автомобиль спортсмен получил в подарок за победу в&nbsp;XXXI летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году

Автомобиль спортсмен получил в подарок за победу в XXXI летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году

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На продажу выставлен олимпийский BMW X6 Романа Власова

На сайте Drom появилось объявление о продаже олимпийского BMW X6. В нем заявляется, что машину в 2016 году подарили новосибирскому борцу Роману Власову за золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

По номеру телефона, указанному на сайте, корреспонденту НГС ответил мужчина, который назвался доверенным лицом спортсмена.

— На сайте указан мой телефон, так как Роман вчера только боролся за финал Кубка мира. По объявлениям просто звонят мне, так как у Романа нет возможности отвечать на звонки никак. Машина действительно на продаже, всё правильно. Вся актуальная информация о машине описана в объявлении, даже добавить нечего, — объяснил представитель спортсмена.

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Объявление о продаже появилось на сайте Drom 5 декабря

Объявление о продаже появилось на сайте Drom 5 декабря

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Пробег автомобиля составляет чуть больше 37 тысяч километров

Пробег автомобиля составляет чуть больше 37 тысяч километров

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На сайте указано, что объявление о продаже автомобиля появилось там 5 декабря 2020 года. Автомобиль 2016 года продают за три с половиной миллиона рублей.

— Предлагается к продаже эксклюзивный вариант авто BMW Х6 F16 X DRAVE 35i 2016 года выпуска, идеального технического и кузовного состояния, выпущенный ограниченной серией исключительно для победителей XXXI летних Олимпийских игр в Рио 2016! Данное авто отличается индивидуальным тюнингом чемпиона Олимпийских игр. Это авто BMW X6 принадлежит легендарному борцу, двукратному чемпиону Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роману Власову, — говорится в объявлении на продажу.

В автомобиле есть подсветка околодверного пространства с логотипом Олимпийских игр

В автомобиле есть подсветка околодверного пространства с логотипом Олимпийских игр

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В объявлении также указано, что пробег автомобиля составил более 37 тысяч километров. Стоимость госномера автомобиля потенциальным покупателям предлагают обсудить индивидуально. Также на сайте отметили, что во все сезоны машину парковали исключительно в гараже.

Корреспонденту НГС не удалось связаться со спортсменом по телефону — он перенаправлял на автоответчик.

Недавно стало известно, что новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова ждут ребенка. Об этом Виолетта сообщила своим подписчикам в инстаграме.

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BMW X6Роман Власов
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