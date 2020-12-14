На продажу выставили олимпийский BMW X6 — автор объявления заявляет, что машина принадлежит Роману Власову

На продажу выставлен олимпийский BMW X6 Романа Власова
На сайте Drom появилось объявление о продаже олимпийского
По номеру телефона, указанному на сайте, корреспонденту НГС ответил мужчина, который назвался доверенным лицом спортсмена.
— На сайте указан мой телефон, так как Роман вчера только боролся за финал Кубка мира. По объявлениям просто звонят мне, так как у Романа нет возможности отвечать на звонки никак. Машина действительно на продаже, всё правильно. Вся актуальная информация о машине описана в объявлении, даже добавить нечего, — объяснил представитель спортсмена.
На сайте указано, что объявление о продаже автомобиля появилось там 5 декабря 2020 года. Автомобиль 2016 года продают за три с половиной миллиона рублей.
— Предлагается к продаже эксклюзивный вариант авто
В объявлении также указано, что пробег автомобиля составил более 37 тысяч километров. Стоимость госномера автомобиля потенциальным покупателям предлагают обсудить индивидуально. Также на сайте отметили, что во все сезоны машину парковали исключительно в гараже.
Корреспонденту НГС не удалось связаться со спортсменом по телефону — он перенаправлял на автоответчик.
Недавно стало известно, что новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова ждут ребенка. Об этом Виолетта сообщила своим подписчикам в инстаграме.