Жена олимпийского чемпиона Романа Власова беременна

Новосибирский борец, двухкратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова ждут ребенка. Об этом Виолетта сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».

— Мы с Ромой решили поделиться с вами радостью! Наша семья в ожидании чуда, — рассказала на своей странице в «Инстаграме» Виолетта Колобова и выложила снимки с округлившимся животом.

Виолетта не уточняет, на каком сроке беременности она сейчас находится и какой пол будет у малыша.