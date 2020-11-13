Жена олимпийского чемпиона Романа Власова беременна

Жена Романа Власова беременна
Новосибирский борец, двухкратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова ждут ребенка. Об этом Виолетта сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».
— Мы с Ромой решили поделиться с вами радостью! Наша семья в ожидании чуда, — рассказала на своей странице в «Инстаграме» Виолетта Колобова и выложила снимки с округлившимся животом.
Виолетта не уточняет, на каком сроке беременности она сейчас находится и какой пол будет у малыша.
Роман Власов познакомился с Виолеттой два года назад в Кремлёвском дворце, где устраивали бал в честь олимпийцев.
А ровно год спустя пара поженилась — торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожены и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки, сообщают в Instagtam-сторис коллеги невесты.