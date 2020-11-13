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Жена олимпийского чемпиона Романа Власова беременна

Виолетта Колобова рассказала о своем положении в соцсетях

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Виолетта и Роман поженились в прошлом году

Виолетта и Роман поженились в прошлом году

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Жена Романа Власова беременна

Новосибирский борец, двухкратный олимпийский чемпион Роман Власов и его жена шпажистка Виолетта Колобова ждут ребенка. Об этом Виолетта сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».

— Мы с Ромой решили поделиться с вами радостью! Наша семья в ожидании чуда, — рассказала на своей странице в «Инстаграме» Виолетта Колобова и выложила снимки с округлившимся животом.

Виолетта не уточняет, на каком сроке беременности она сейчас находится и какой пол будет у малыша.

Роман Власов познакомился с Виолеттой два года назад в Кремлёвском дворце, где устраивали бал в честь олимпийцев.

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А ровно год спустя пара поженилась — торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожены и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки, сообщают в Instagtam-сторис коллеги невесты.

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НовосибирскРоман Власовбеременностьпополнение в семье
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