Добрый парень с Родников: как жил Шура в Новосибирске в 90-х — брат выбил зубы, а мать выселила из квартиры

— Зубы он выбил или сам, или друг подаренной ему клюшкой в день рождения, поэтому хоккей он невзлюбил моментально. Зубных он боялся до ужаса и поэтому не ходил к врачу. После даже шутил, что если вставит зубы, то пропадет его шипилявость и его перестанут узнавать. Но с появлением новых зубов, как ни странно, шипилявость его не покинула, чему он был несказанно рад. Мой друг жил с ним в одном доме и рассказывал про него. Пацан был добрый, но с особенностями и, даже став знаменитым на всю страну, заезжая в гости, ходил к соседям и так же прикалывался, как и в детстве, — пишет пользователь.



По словам артиста, зубы ему выбил младший брат Михаил. Шура вспоминает, что их мать постоянно сталкивала ребят лбами. Сама женщина опровергает слова звездного сына.

Головокружительный успех и лавочка в Ботаническом саду

После 7-го класса Шура бросил школу и переехал в Ригу, там он выучился на флориста-дизайнера. А дальше произошло судьбоносное событие в жизни молодого человека — знакомство с продюсером Павлом Есениным. Позже он напишет для сибиряка песни, которые станут хитами и прославят его на всю страну.