Добрый парень с Родников: как жил Шура в Новосибирске в 90-х — брат выбил зубы, а мать выселила из квартиры

В Новосибирске нашли старые фотографии певца Шуры из 90-х
Не все знают, что эпатажный беззубый певец Шура, чье имя гремело в хит-парадах 90-х, — родом из Новосибирска. Его настоящее имя — Саша Медведев, и первый раз в своей жизни он выступил на сцене ресторана «Русь» в бабушкином парике и туфлях. Удивительно, но публика уже тогда принимала его с восторгом. Редакция НГС собрала интересные моменты жизни звезды, связанные с нашим городом.
Добрый парень с Родников
Александр Медведев, известный как певец Шура, родился и вырос в Новосибирске. Его детство прошло на улице Новая Заря, где жили его мать и брат, а после — в доме на Кочубея, 1, где жила его любимая бабушка.
Мать будущей звезды Светлана забеременела рано даже по меркам тех времен — в 17 лет. Ее избранником был 20-летний юноша, но ему был неинтересен будущий наследник: все детство Шуры его биологический отец Владимир Шапкин жил на соседней улице, но не предпринял ни одной попытки познакомиться с мальчиком.
Через 2 года после рождения Саши его мать вышла замуж за Николая Медведева и родила второго сына, Михаила. Этот союз также продлился недолго.
У сибиряка были непростые отношения с семьей, больше всех он любил свою бабушку Веру Михайловну, которая, по воспоминаниям певца, была цыганских кровей. Именно она забрала Шуру из детского дома, куда его отдала мать в 9 лет. После этого инцидента он жил у нее вот в этом доме.
Шура вспоминает, что тягу к экстравагантности привила ему именно бабушка. Вера Михайловна работала шеф-поваром в ресторане «Русь» (потом там был клуб «Виннерс». —
Куда делись зубы
Один из знакомых Шуры в паблике во «ВКонтакте» выдвигает такую версию происхождения внушительной прорехи между зубами у тогда еще Саши Медведева.
— Зубы он выбил или сам, или друг подаренной ему клюшкой в день рождения, поэтому хоккей он невзлюбил моментально. Зубных он боялся до ужаса и поэтому не ходил к врачу. После даже шутил, что если вставит зубы, то пропадет его шипилявость и его перестанут узнавать. Но с появлением новых зубов, как ни странно, шипилявость его не покинула, чему он был несказанно рад. Мой друг жил с ним в одном доме и рассказывал про него. Пацан был добрый, но с особенностями и, даже став знаменитым на всю страну, заезжая в гости, ходил к соседям и так же прикалывался, как и в детстве, — пишет пользователь.
По словам артиста, зубы ему выбил младший брат Михаил. Шура вспоминает, что их мать постоянно сталкивала ребят лбами. Сама женщина опровергает слова звездного сына.
Головокружительный успех и лавочка в Ботаническом саду
После 7-го класса Шура бросил школу и переехал в Ригу, там он выучился на флориста-дизайнера. А дальше произошло судьбоносное событие в жизни молодого человека — знакомство с продюсером Павлом Есениным. Позже он напишет для сибиряка песни, которые станут хитами и прославят его на всю страну.
Но поначалу в Москве Саше из провинции было непросто. По его рассказам, он ночевал на лавочке в Ботаническом саду и был согласен на любую работу. Дальше история принимает неожиданный поворот. Беззубого парня из Новосибирска приютила у себя проститутка по имени Татьяна, которая позже устроила его в клуб «Манхэттен-Экспресс» на кастинг певцов.
Следующие несколько лет Саша Медведев из Новосибирска возглавлял хит-парады страны с песнями «Ты не верь слезам» и «Твори добро», получил звание лучшего исполнителя на Песне года и в «Золотом граммофоне», но потом на взлете карьеры сибиряк резко пропал из медийного пространства на долгих 7 лет.
Наркотики, рак и мошенники
Вернулся в поле зрения прессы и коллег Шура только в 2007 году и шокировал всех откровениями — он страдал наркотической зависимостью, из-за этого тяжело заболел и лишился жилплощади. В те годы певец решил купить квартиру, но, опасаясь срыва и возвращения зависимости, записал имущество на своего приятеля.
— Сейчас квартиру забирают за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. Все это очень тяжело, я много лет прожил в моей квартире. Как купил, стены обнимал. Люблю ее. Теперь у меня есть два месяца, чтобы найти себе новое жилье и съехать. В свои 43 года я — бомж, — рассказал сибиряк в программе «Привет, Андрей».
Неудивительно, что после такого случая Шура очень огорчился, когда узнал, что его собираются лишить доли в бабушкиной квартире в Новосибирске. В 2013 году его мать и брат подали иск в суд о лишении звезды квадратных метров.
— 15 мая 2013 года Калининским районным судом города Новосибирска удовлетворены исковые требования по иску граждан Светланы Медведевой и Михаила Дудченко об утрате права пользования жилым помещением гражданина Александра Медведева, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Дело в том, что та самая квартира на Кочубея (на фото в материале выше) была не приватизирована, и, если бы родственники сделали это без выписки певца, он бы стал собственником наравне со всеми. Обманом мать певца уговорила его подписать доверенность. Можно предполагать, что это только усугубило и так непростые отношения в семье.
— Я был уверен, что никакого суда не состоится. А теперь получается, что я — бомж! Чуда не произошло, мать моя все же предала меня, окончательно и бесповоротно! Гадко на душе, но ничего с этим не поделать, — сокрушался тогда Шура на своей странице в социальных сетях.
Но семейные перипетии — это не все беды, которые выпали на долю сибирской звезды. Долгое употребление наркотиков привело к развитию у певца рака, причем в последней стадии.
Личная жизнь
Большинство людей, знакомых с творчеством и образом Шуры, сходились во мнении, что он — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Певец и сам не отрицал этого, когда строил карьеру эпатажного артиста. Но позже Шура признался, что гомосексуальность — это лишь часть его сценического образа, и впервые вывел в свет свою возлюбленную — Лизу. Тогда многие СМИ заинтересовались парой, но прошло несколько лет, и Лиза пропала с фото светских хроник.
О девушке было известно только то, что, она работала промоутером в клубе, где и встретила певца. Некоторые поклонники отметили, что черты лица мужчины и девушки похожи, что натолкнуло их на предположение о транссексуальности избранницы знаменитости. Сейчас о личной жизни певца ничего не известно. Два года назад Шура заявил, что ищет суррогатную мать и готов стать прекрасным отцом-одиночкой, но после в Сети не появилось подтверждений, получилось ли у сибиряка осуществить задуманное.
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