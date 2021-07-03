Круто ты пропал без TV: как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд» (часть 2)

Учитывая, что о большинстве «фабрикантов» мы не слышали примерно ничего с тех пор, как они выпустились из проекта, всё, что с ними происходило, можно считать новым. Кто-то стал примерным семьянином и крайне редко записывает новые песни, кто-то стал серийным бизнесменом, но не забыл о творчестве, ну а кто-то пытается покорять Евровидение. Сегодня в нашу подборку попали семь артистов, которым подпевало целое поколение.
Александр Бердников
Если вы уже долго ничего не слышали о группе «Корни», это не значит, что ее нет. Номинально она существует. Победители первого сезона «Фабрики звезд» время от времени записывают клипы и иногда выступают с концертами. Правда, от первого состава остались только два «корня» — Алексей Кабанов и Александр Бердников. После ухода Александра Асташёнка и Павла Артемьева проект захирел, а группа, которая теперь трио, представляет не самый большой интерес и теряется на фоне тех же «Иванушек».
Но Александр Бердников, которому в марте этого года исполнилось 40 лет, крепко пророс своими музыкальными корнями в группу и редкие гастроли успешно сочетает с должностью мужа и отца. В 2008 году он женился, и сегодня пара воспитывает четверых детей — трех дочерей и сына. Для старшей дочери Миланы Бердников вместе с Михаилом Гребенщиковым (о том, что с ним стало сегодня, мы рассказывали раньше) создал музыкальную группу.
Бывали в его семейной карьере и скандалы. Например, в январе 2019 года одна из его бывших девушек Анастасия Толстихина в эфире шоу «На самом деле» заявила, что растит сына от певца, и требовала денежного участия в воспитании ребенка. Но экспертиза ДНК показала, что никаких общих хромосом с мальчуганом у Бердникова нет. Заявительница обдумала свое поведение и вскоре рассказала, что Бердников изменяет с ней своей жене. Пришлось снова созывать совет всё того же шоу «На самом деле», где артист заявил, что уходить от жены не собирается.
Где-то в перерывах между защитой отцовской чести Бердников пытался баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Родина», но не прошел по количеству голосов.
Александр Асташёнок
Участие в «Корнях» принесло Асташёнку главное — любовь. Женщину своей мечты Александр встретил еще в 2002 году. А стала ей концертный директор группы Елена Венгржиновская. Несмотря на разницу в 13 лет, вскоре пара поняла, что их отношения — это всерьез и надолго, и в 2004 году Асташёнок сделал Венгржиновской предложение. Хотя на тот момент по условиям контракта «корням» нельзя было раскрывать информацию о своих любовных похождениях, а о рассекречивании подробностей личной жизни и речи быть не могло.
В 2005 у Александра и Елены родилась дочь Виктория. Сейчас Александру 39, а Елене — 52, и они чувствуют себя «на одной волне».
Из «Корней» Асташёнок ушел в 2010 году и с тех пор с музыкой завязал. Звездную карьеру он продолжил в актерской сфере. Пробовал себя на театральной сцене, а потом добрался и до кино. Его можно заметить в сериалах «Дар» и «Закрытая школа», «Папа в законе» и «Пока еще жива». При этом супруга остается его ассистентом и помогает организовывать рабочий график.
Юлия Михальчик
В третьем сезоне «Фабрики звезд» Юлия Михальчик заняла третье место, но завоевание зрительской любви далось ей нелегко. В 2018 году в беседе с журналистами StarHit певица объявила о своей анорексии.
— Под камерами пережила стресс настолько сильный, что начались проблемы со здоровьем. Врач выписал таблетки, из-за которых я прибавила в весе, — рассказывала Юлия. — Знакомые говорили: «Что-то ты, Юляша, раздалась». Даже моя мама как-то заметила: «Какая-то ты, доченька, стала... непривычно большая». Звучало мягко, но я подумала: «Если даже мама, которая меня любит в любом виде и образе, так сказала, значит, надо срочно садиться на диету.
Певица не стала обращаться к врачам, а придумала себе жесткую диету для быстрого похудения: фрукты и вода. Вес упал до критической отметки в 40 килограммов, у девушки пропали силы и желание что-то творить, а родители все-таки отправили ее в больницу. Позже девушка осознала, что впала в депрессию из-за неграмотной диеты, сумела наладить психическое здоровье и вылечила расстройство пищевого поведения, а поклонники даже не узнали, что у нее были какие-то проблемы.
Зато в 2011 году фанаты узнали, что их кумир вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева. В декабре того же года, когда певица была на пятом месяце беременности, супруг предложил ей покататься на снегоходе. На очередном круге пара наткнулась на кочку, Михальчик подпрыгнула, живот пронзила нестерпимая боль, но уже через пару мгновений всё прошло. Однако 31 декабря у артистки началось кровотечение, и ее срочно доставили в клинику. Ребенка спасти не удалось.
В 2013 году у пары все-таки появился сын. Но отношения с мужем у Михальчик становились всё сложнее. Он пропадал на работе, у него начались проблемы в бизнесе, фактически Юлия оказалась единственной кормилицей в семье. В последний год супруг даже не интересовался делами Михальчик, они жили словно соседи, а потом певица узнала, что у ее мужа есть другая. Весной 2016 года Михальчик и Гоев развелись.
Ирсон Кудикова
Участница пятой «Фабрики» сразу же полюбилась Алле Пугачёвой, которая была музыкальным руководителем сезона. И хотя победу на проекте ей тогда завоевать не удалось (выиграла Виктория Дайнеко), у нее сложились крепкие приятельские отношения с Примадонной, которые позже вылились в плодотворное сотрудничество. Став для Ирсон феей-крестной, Пугачева помогла ей снять первый клип и привлекла к работе над ним Фёдора Бондарчука. Следом Кудикова выпустила второе музыкальное видео, где главную роль сыграл Дольф Лундгрен. В 2007 году Ирсон, заручившись поддержкой той же Пугачёвой и других звезд шоу-бизнеса, дала свой первый большой концерт с приглашенными звездами и резидентами Comedy Club. Еще одно творческое достижение — трек Replay, который Кудикова записала в 2011 году совместно со Снуп Доггом.
Что же до личной жизни, то в 2007 году Ирсон начала встречаться с бизнесменом Алексеем Нусиновым. Позже они поженились и обзавелись тремя детьми.
В 2014 году Ирсон Кудикова решила открыть школу талантов и попросила под это дело у Пугачёвой 200 тысяч долларов, отдать которые должен был Нусинов. Но время шло, результатов не было, Примадонна начала беспокоиться о деньгах и обратилась в суд, чтобы вернуть вложение, а вместе с ним пени и проценты, которые составили еще 2,5 миллиона рублей и 57 тысяч долларов. В результате Ирсон отдала свою московскую квартиру, но и этих денег не хватило, чтобы полностью покрыть сумму долга. В 2016 году она окончательно рассчиталась. При этом Алексей Нусинов не принимал никакого участия в возврате долга, и такого предательства певица не простила. Пара развелась в 2015 году.
А вот с бизнесом (не считая той самой школы талантов) у Кудиковой очень даже заладилось. В 2010 году она основала собственную продюсерскую компанию. Через несколько лет после этого стала владелицей ювелирной компании, детского семейного клуба на Новом Арбате и содиректором охранного предприятия, является президентом и главным редактором проекта Patriki Times — журнала, похоже, известного среди многих звезд. Также она приобрела 73% акций крупной международной службы такси. При этом Ирсон продолжает записывать новые хиты, тесно сотрудничает с российскими музыкантами и дает концерты.
Елена Кукарская
После «Фабрики» Лена Кукарская попала в продюсерский центр Максима Фадеева, но больших творческих успехов у нее не было, и постепенно певица ушла в тень. Ее новые композиции не снискали хотя бы похожей популярности, как «фабричные» песни, и через четыре года сотрудничества певица мирно рассталась с продюсером. Тогда Кукарская решила заняться кинокарьерой и вместе с другими фабрикантами снялась в музыкальном сериале «Любовь — не шоу-бизнес», но на сегодняшний день это единственная ее киноработа.
Снова переметнувшись в музыку, в 2013 году певица выпустила альбом «Королева». И хотя пластинка стала популярной среди поклонников Кукарской, артистка ограничилась лишь еще одним лонгплеем, переиздав альбом «По маленькой».
Что же до личной жизни, то в 2014 году Кукарская стала матерью, родив ребенка от своего супруга Алексея Крутых. Пара в браке уже 10 лет.
Дмитрий Колдун
После победы на шестой «Фабрике» Дмитрий Колдун подписал договор с Национальной музыкальной корпорацией и стал солистом группы «К.Г.Б.» (вместе с Александрой Гурковой и Романом Барсуковым). Но долго он там не продержался и вернулся к сольной карьере. При поддержке Виктора Дробыша подал заявку на участие в Евровидении в 2007 году, победил в отборе и в итоге занял шестое в конкурсе. Это дало карьере певца огромный импульс. Его начали приглашать в телевизионные шоу, в 2020 году Дмитрий Колдун принял участие в международном телемарафоне «Звезды против короны. Музыка объединяет», был гостем разных шоу в России и Белоруссии.
Также Дмитрий получил «Золотой граммофон», выступал на разогреве у группы Scorpions, сыграл главную роль в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», открыл свою студию звукозаписи, выступил на «Кинотавре», выпустил несколько альбомов.
Личная жизнь Дмитрия Колдуна для звезды шоу-бизнеса просто идеальная. Никаких тебе скандалов и разоблачений. Еще со школы он встречался с девушкой, которая в 2012 году стала его женой. Сейчас пара воспитывает двух детей.
Александра Балакирева
После «Фабрики» Саша Балакирева создала группу «КуБа» с еще одной выпускницей проекта Анной Куликовой, но через несколько лет коллектив распался. Популярность Балакиревой пошла на спад, а благодаря отсутствию концертов девушка смогла подготовиться к поступлению в ГИТИС, где сейчас и учится на факультете музыкального театра.
Девушка получает профессиональное образование как оперная певица, пишет песни и время от времени выступает на камерных сценах, играет в спектаклях. Успела сыграть Татьяну из «Евгения Онегина» и Виолетту из «Травиаты».
Параллельно Саша Балакирева преподает уроки вокала. А о шоу-бизнесе не мечтает: ее туда просто не тянет. Девушка признается, что ей ближе высокое искусство, хочется оставить после себя нечто значительное, а не размениваться на поп-музыку.
Раньше мы интересовались, что нового у других выпускников «Фабрики» — Михаила Гребенщикова, Николая Бурлака, Ани Куликовой, Никиты Малинина, Алексы и Насти Кочетковой. Посмотрите, что мы узнали.