Круто ты пропал без TV: как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд» (часть 2)

Бывали в его семейной карьере и скандалы. Например, в январе 2019 года одна из его бывших девушек Анастасия Толстихина в эфире шоу «На самом деле» заявила, что растит сына от певца, и требовала денежного участия в воспитании ребенка. Но экспертиза ДНК показала, что никаких общих хромосом с мальчуганом у Бердникова нет. Заявительница обдумала свое поведение и вскоре рассказала, что Бердников изменяет с ней своей жене. Пришлось снова созывать совет всё того же шоу «На самом деле», где артист заявил, что уходить от жены не собирается.



Где-то в перерывах между защитой отцовской чести Бердников пытался баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Родина», но не прошел по количеству голосов.

