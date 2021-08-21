Новосибирский рэпер Элджей развелся с Анастасией Ивлеевой

Видеоблогер Настя Ивлеева сообщила на своей страничке в Instagram, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе. Пара развелась.
На своей страничке в социальной сети девушка написала о «красивой точке» и отметила аккаунт экс-супруга. Под красивой точкой блогер подразумевала двойную обложку журнала Tatler, которому теперь уже экс-супруги дали подробное интервью о своем расставании.
— Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, — рассказала блогер журналу Tatler.
Элджей, в свою очередь, тоже высказался в интервью о произошедшем:
— На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула. Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно всё, и она всё поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу.
Элджей и Ивлеева поженились осенью 2019 года. Настя Ивлеева даже приезжала на концерт своего супруга в Новосибирск, где отметила свой день рождения.
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