21 августа суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 74.36
eur 86.86

Все новости

Все новости

Новосибирский рэпер Элджей развелся с Анастасией Ивлеевой

Звезды дали свое первое интервью о расставании журналу Tatler

1 377
22Обсудить

Поделиться

Пара появилась на двойной обложке журнала и призналась, что расстается друзьями

Пара появилась на двойной обложке журнала и призналась, что расстается друзьями

Поделиться

Видеоблогер Настя Ивлеева сообщила на своей страничке в Instagram, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе. Пара развелась.

На своей страничке в социальной сети девушка написала о «красивой точке» и отметила аккаунт экс-супруга. Под красивой точкой блогер подразумевала двойную обложку журнала Tatler, которому теперь уже экс-супруги дали подробное интервью о своем расставании.

— Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, — рассказала блогер журналу Tatler.

Элджей, в свою очередь, тоже высказался в интервью о произошедшем:

— На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула. Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно всё, и она всё поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу.

Элджей и Ивлеева поженились осенью 2019 года. Настя Ивлеева даже приезжала на концерт своего супруга в Новосибирск, где отметила свой день рождения.

В феврале НГС собрал фотографии звезд 10-летней давности — смотрите, как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...