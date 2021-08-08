Шутки без границ, скандалы в КВН и загадочная невеста: история Александра Гудкова

Имя Александра Гудкова сегодня известно каждому пользователю Сети. Одни помнят его еще по играм КВН, другие узнали его в качестве сценариста Comment Out, а третьи смотрели программы видеоканала «Чикен Карри» и клипы группы Cream Soda. Чем чаще выходят проекты Гудкова, тем больше вопросов к автору возникает у общественности. Не считает ли сам Александр, что порой перегибает палку с жесткими шутками? Стыдно ли ему за скандальные сценарии? И, наконец, нашел ли шоумен со специфическим чувством юмора вторую половину? Наши друзья из журнала «СтарХит» попробовали ответить на эти вопросы.
Нестандартный кавээнщик
Детство и юность будущей звезды прошли в подмосковном Ступино. Подростком Гудков потерял отца, и эта трагедия очень сблизила его с мамой Раисой Александровной и старшей сестрой Наташей.
— Вот до сих пор у нас какое-то крепкое, жесткое трио, — отмечал юморист.
В школе Саша был круглым отличником и нередко сталкивался с агрессией сверстников. В тот момент юмор и эксцентричное поведение стали его защитой от обидчиков.
— Меня, конечно, не особо били, но странный же человек, разговаривает необычно, и голос такой. Всё хотелось обратить в шутку, и пару раз мне из-за этого ничего не было. «Ой, так это смешно, да что это за юродивый! Пусть поржет там, не трогайте его». Был слабый и худой, но всегда смешной, — делился Гудков со «СтарХитом».
Чувство самоиронии сыну и дочке привила мама, которая всегда довольно жестко шутила и над собой, и над детьми.
— Мама — это квинтэссенция меня. Если Сашу Гудкова через марлю пропустить, то будет она. Выжимка всего этого снобизма, сермяжного народного юмора. Она очень любит ругаться матом, не стесняется в выражениях при нас с сестрой, — признавался артист.
Интересно, что, несмотря на природный артистизм, в театральный вуз Гудков не пошел: окончил технологический университет по специальности «Материаловедение». И хотя мама твердила, что наследник занимается несерьезным делом и пора бы устроиться на завод, по профессии Александру так и не пришлось поработать.
Свой удивительно позитивный настрой, умение быть забавным, ужимки и гротескные кривляния Александр принес в школьный КВН. Разумеется, остроумного худощавого юношу заметили и пригласили в городскую сборную. Вместе с сестрой Наташей парень играл за «Стихийное бедствие» и «Семейку-2», а широкую популярность обрел в команде «Федор Двинятин». Шутили ребята нестандартно, строили программу на игре слов, абсурдности ситуаций, особых интонациях и каламбурах. Зрители были в восторге, а вот жюри часто критиковало участников.
Так, после того как в конкурсе одной песни Александр показал пародию на Валерия Леонтьева, зал разразился аплодисментами. А вот Юлий Гусман сравнил происходящее с цирком и выразил сомнение в том, что «Федор Двинятин» с таким подходом имеет будущее в КВН, ведь номер был довольно простым и далеким от интеллектуального юмора. Когда в воздухе повис вопрос, правильно ли, что команда победила в этой игре, расстроенный Гудков удалился со сцены, а его сестра заплакала.
— А после игры подошел Сан Саныч Масляков и сказал: «Ребят, такого еще никогда не было! Вы народные герои! КВН будет другим! Вы не представляете, что сейчас сделали», — вспоминал юморист.
Успешный провокатор
Два года «Федор Двинятин» доказывал себе, зрителям и жюри, что является достойным представителем «Клуба Веселых и Находчивых». В 2009-м участники заняли третье место в финале Высшей лиги и дождались похвалы даже от скептически настроенного Гусмана. Почему же такой блистательный игрок, как Гудков, всё же покинул КВН?
Дело в том, что артист давно мечтал о других проектах и вместе с коллегой Наталией Медведевой порой сбегал с репетиций КВН, тайно шел на клубную вечеринку Made in Woman, ставшего впоследствии Comedy Woman, выступал там и возвращался обратно как ни в чем не бывало.
— Это всё каралось, там же такие были запреты: если увидят на вечеринках, не относящихся к КВН, — выгонят. Так всё и произошло, — откровенничал Гудков спустя годы в эфире «ОК на связи!».
В тот момент карьера Александра совершила крутой поворот: вскоре стало казаться, что он повсюду. Yesterday Live, «Вечерний Ургант», «Смех в большом городе», съемки в рекламе, открытие собственной сети парикмахерских — чем только не занимался Гудков. Он проявил себя как талантливый сценарист: приложил руку к созданию популярных клипов «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» Димы Билана и Полины, «Никаких больше вечеринок» Cream Soda. Именно Саша выступил креативным продюсером провокационного ролика Boom Boom на песню Светланы Лободы и Pharaoh и, конечно, создал вирусный трек «Аквадискотека». В общем, неисчерпаемый генератор идей — это как раз про Александра Гудкова.
— Есть ли в этом мире человек лучше Александра Гудкова? Он отвратительный, провокатор. Может так поднасрать! Но это всё очень круто. Этот гаденыш создает не просто песню. Он создает то, что тебя начинает маниакально преследовать, — подчеркивала Екатерина Варнава. — Ты можешь поставить что угодно, но с Гудковым это будет по-другому.
Впрочем, не у всех проекты и сценарии юмориста вызывали восхищение. Можно перечислить массу случаев, когда сочиненные Александром шутки воспринимались окружающими как оскорбление: жесткое сравнение флага белорусской оппозиции с прокладками в эфире YouTube-шоу, зарисовка про генерала Карбышева в исполнении Наталии Медведевой... Ксения Собчак, участвовавшая в Сomment Out и исполнявшая по правилам игры «наказание», за публикацию в микроблоге символа солидарности с антирасистским движением под песню «Убили негра» лишилась крупного рекламного контракта.
— Конечно, я испытываю чувство вины. После истории с Ксенией Собчак вообще не спал месяца два. Но тут палка о двух концах, потому что мы гостям всегда даем выбор делать то, другое или третье. Ксюша посчитала, что это очень весело и остроумно. И в этот момент действительно так оно и было. На самом деле вот эти истории с тем, что каждый сейчас может заявить, что его личность оскорбляют чьи-то высказывания, превращается в какой-то неофашизм. Это метатолерантность. Мы живем в мире перебора, и этот пузырь вот-вот лопнет, потому что он достиг такого масштаба, что мы не можем сказать ничего уже, ни одну фразу, не обдумав последствия, — рассуждал Гудков.
Тайная личная жизнь
Эталонным красавцем Гудков не считался, но мужчина с такой харизмой, по мнению поклонников, легко мог покорить любую девушку. «Проблемы познакомиться у меня никогда вообще не было. Я свободно общаюсь, легкий на подъем. Могу пойти куда угодно и познакомиться с кем угодно», — говорил Александр.
Разумеется, окружающих интересовало, есть ли у шоумена вторая половина, однако он отвечал уклончиво, желая оставить личное за кадром. В 2016-м в интервью Гудков обмолвился, что его сердце давно занято, ведь еще в студенчестве в компании друзей он встретил любовь. В 2019-м знакомые артиста рассказали «СтарХиту», что последние несколько лет Александр встречается со стилистом Марией Чекалиной.
— Познакомились на одной из рабочих съемок. Оба — невозможные креативщики, — делились инсайдеры. — Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее... Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют.
Прошлой весной в шоу «Осторожно, Собчак!» Гудков признался, что сильно влюблен и уже полгода как сделал своей избраннице предложение. При этом юморист не раскрыл ее имя и отметил, что пышной свадьбы не будет, только скромное торжество в кругу друзей в Юрмале.
— Если бы мы были неизвестными, конечно, всё бы сделали, — пояснил шоумен.
Этой информации оказалось достаточно, чтобы внимательные поклонники провели мини-расследование и заключили, что описанная Гудковым свадьба уже состоялась. В Instagram легко найти снимки, где Александр позирует в костюме, а рядом с ним стоит жительница Риги Александра Гагаринская в белом платье. Есть и кадры праздничного застолья на латвийском побережье, и фото молодоженов в аккаунте приятеля юмориста с красноречивой подписью «День любви, друзей и вредности. 13.07.2019». А в довершение ко всему — обручальное кольцо, которое артист начал носить прошлой зимой.
Правда, вся эта свадебная история не вязалась с комментариями сестры шоумена.
— У Саши есть претендентка на сердце. Мама ее одобряет, а уж как у них там сложится в итоге — не мне решать, — говорила Наталья. — Саша с ней на моих глазах в Риге познакомился, где мы с компанией отдыхали. А сейчас она из родной Латвии в Москву переехала.
Слова, произнесенные экс-кавээнщицей в фильме «Александр Гудков и новая музыкальная комедия» сервиса PREMIER, вовсе ставят красивую лавстори под сомнение. «Вот не такой он по-настоящему веселый на самом деле. Иногда звонишь ему, спрашиваешь: "Ты поесть себе приготовил?" — а он там совсем один… Нет, у него полно друзей, но где-то там внутри, возможно, ему немножечко одиноко. Я так думаю. Ну, наверное, он в этом не признается», — на этой части монолога Наталья не смогла сдержать слез.
Так что же, поклонники рановато «женили» кумира или вовсе сделали неверное предположение о его невесте? Ясность могли бы внести откровения самого Гудкова, однако пока он продолжает интриговать публику и умалчивать о деталях частной жизни.