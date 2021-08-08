Шутки без границ, скандалы в КВН и загадочная невеста: история Александра Гудкова

Нестандартный кавээнщик

Детство и юность будущей звезды прошли в подмосковном Ступино. Подростком Гудков потерял отца, и эта трагедия очень сблизила его с мамой Раисой Александровной и старшей сестрой Наташей.

— Вот до сих пор у нас какое-то крепкое, жесткое трио, — отмечал юморист.

В школе Саша был круглым отличником и нередко сталкивался с агрессией сверстников. В тот момент юмор и эксцентричное поведение стали его защитой от обидчиков.