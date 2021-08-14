Миллионеры у алтаря: эти свадьбы потрясли город — смотрим, как женились наши звезды, депутаты и богачи

В прошлые выходные НГС вспоминал самые громкие разводы Новосибирска — эти красивые пары делили миллионы и заставали супругов в постели с другими. В этот раз мы решили собрать шикарные, смешные и неоднозначные свадебные торжества и пары, которые потрясли город своим праздником. Депутаты, звезды и даже обычные горожане иногда удивляют фантазией опытных свадебных организаторов — посудите сами.



В 2008 году один из богатейших новосибирцев Игорь Ким женился на фотомодели Евгении Милешиной. Тогда по всему периметру клуба «Отдых», где проходила свадьба, дежурила охрана, а на подъезде к клубу — еще и полиция.