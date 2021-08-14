Миллионеры у алтаря: эти свадьбы потрясли город — смотрим, как женились наши звезды, депутаты и богачи

В прошлые выходные НГС вспоминал самые громкие разводы Новосибирска — эти красивые пары делили миллионы и заставали супругов в постели с другими. В этот раз мы решили собрать шикарные, смешные и неоднозначные свадебные торжества и пары, которые потрясли город своим праздником. Депутаты, звезды и даже обычные горожане иногда удивляют фантазией опытных свадебных организаторов — посудите сами.
В 2008 году один из богатейших новосибирцев Игорь Ким женился на фотомодели Евгении Милешиной. Тогда по всему периметру клуба «Отдых», где проходила свадьба, дежурила охрана, а на подъезде к клубу — еще и полиция.
Регистрация молодоженов проходила в Центральном дворце бракосочетаний. В назначенное время у дворца стояло около десяти дорогих иномарок — джипов, «Мерседесов», «БМВ» — и Chrysler S 300 с символичным номером 777.
Выйдя из Дворца, молодожены, сильно не задерживаясь, сели в лимузин и отправились в ресторан La Maison. Откуда к 18:00 подъехали к клубу «Отдых», где уже собрались приглашенные на свадьбу гости.
По данным источника, пожелавшего остаться неназванным, свадьба была рассчитана на 300 персон. Прибывавших гостей встречали и провожали за столики 10 моделей из агентства Elite Stars, наряженные как ангелы: в белых легких туниках и крыльями за спиной. (Главное условие отбора моделей-ангелов — длинные волосы).
Молодоженов в зале, после того как они прошли по красной ковровой дорожке (в этот момент их обсыпали лепестками роз), встретил сам Максим Галкин.
Звезда российского шоу-бизнеса поздравила Игоря и Евгению с торжественным событием и сразу же начала свое музыкальное выступление. Позже ожидалось прибытие Николая Баскова. Ярким финалом торжественной программы стал довольно немаленький салют. Сейчас известно, что пара находится в разводе.
Другая яркая свадьба и пара, которая сохранила отношения, — известный новосибирский кавээнщик Александр Коптель и звезда Comedy Woman Наталья Медведева. Знаменитости поженились в июле 2012 года в Подмосковье.
Место для проведения церемонии выбрали в направлении Новорижского шоссе, у одной из местных деревень.
— Так как это берег реки, то просто так в аренду землю не возьмешь, — рассказал тогда НГС друг жениха Кирилл Быков. — Местные власти пошли навстречу, когда им сказали, что это живописное местечко нужно для телевизионных съемок. Молодожены не обманули: столько звезд под прицелами телекамер здесь до этого никогда не собиралось.
Еще одна шикарная свадьба звезд — в 2020 году саблистка Софья Позднякова вышла замуж за саратовского фехтовальщика.
София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Дочь четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Ее избранник — саратовский фехтовальщик Константин Лоханов. Константину 22 года, он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы.
Один из самых известных уроженцев Новосибирска среди молодежи, Элджей, не оправдал ожиданий поклонников шикарной свадьбой.
— Было всё очень скромненько... Платья у меня не было... Никто ничего не планировал. Всё получилось очень спонтанно, даже сама роспись... Расписались, пришли домой, выпили вина, легли спать... Друзья не обиделись, потому что мы не те люди, которые вокруг этого создают какое-то мероприятие. Это наше личное прекрасное мероприятие, — прокомментировала свадьбу избранница рэпера Настя Ивлеева в разговоре с Иваном Ургантом.
До того как узаконить отношения, Ивлеева и рэпер встречались больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной (так, по крайней мере, считают поклонники). А через год Элджей собрал всю свою семью на концерте в Новосибирске, пришел даже его дедушка. Тогда эпатажный сибиряк признался в любви новосибирцам.
Еще одна свадьба богатых и знаменитых: 23-летний серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, новосибирский гимнаст Иван Стретович женился. Торжество состоялось в красивую дату — 01.10.2020. Об этом спортсмен сообщил в Instagram. Избранницей спортсмена стала Ирина Шаповалова.
Спортсмен часто публикует совместные фото в Instagram. Предложение Стретович сделал своей будущей жене 31 декабря 2017 года в Таиланде.
Но не только звезды умеют удивлять поклонников размахом торжества и шикарными нарядами. Обычные сибиряки не отстают и гуляют свадьбу с салютом, тамадой, медведями и дракой (заказной, конечно же, хотя...).
Виолетта и Юрий из Новосибирска поженились в 2020 году. Пара знакома со школы, Юрий сделал Виолетте предложение, когда они отдыхали в Мексике.
— О скромном торжестве речи не было, изначально подразумевался масштаб, много гостей (почти 90 человек), пятиярусный торт, много живых цветов — ни одной искусственной травинки, красивая посуда на банкете, никаких детских криков — детей развлекали в отдельном месте. У нас был свой повар, вопреки правилам ресторана, который приготовил утку — у нас особое отношение к утиному мясу, мы его очень любим и производим. Это был мой личный пунктик, я очень просила утку на банкете, — рассказала Виолетта НГС.
Для невесты было важно найти платье без цветочков, страз, сеток и бусин, но при этом нарядное. На банкете не было слез и грустной трогательной музыки, к алтарю девушку вел папа под песню группы «Ленинград».
— Я думаю, общую сумму озвучивать некорректно, но, разумеется, это сильно больше, чем миллион и чем два. Однако нам удалось сократить бюджет на месте проведения мероприятия — изначально планировали строить свой шатер на берегу, но случайно узнали об открытии новой площадки, которая идеально нам подошла по всем параметрам, — так ответила на вопрос сибирячка.
А эта свадьба запомнилась горожанам не то что размахом, а скорее необычным местом проведения торжества. В 2018 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области и олимпийский чемпион Евгений Подгорный отметил свою свадьбу в Концертном зале имени Арнольда Каца — в этот день филармония была закрыта для посетителей.
Тогда в редакцию НГС обратилась читательница и, попросив об анонимности, рассказала, что 18 августа стала очевидицей мероприятия в зале имени
Сам Евгений Подгорный три года назад отказался комментировать НГС выбор места для проведения свадьбы.
— Филармония является автономным учреждением культуры, и в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях вопросы проведения мероприятий относятся к компетенции руководства учреждения, — так пояснила тогда корреспонденту пресс-секретарь Министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова.
Была в истории Новосибирска свадьба с фатой, которую приходилось держать аж 90 гостям.
В 2011 году Алексей и Мария Брызгаловы приехали отмечать праздник на площадь Ленина и опутали сквер перед оперным театром 2-километровой фатой. Кроме невесты, в разматывании участвовало около 90 человек. Как рассказал Алексей, идея супердлинной фаты пришла к нему и его друзьям за 2 дня до торжества — приобрели рулоны ткани и вручную сшивали. «Куда потом фата делась, не знаю. Можете написать, что пустили на шторы, друзьям раздали», — смеется Алексей Брызгалов.
— Муж ее держал, иначе снесло бы мне всё вместе со скальпом. Через каждые 5 метров стоял человек, держал, — вспоминает Мария.
Иногда молодожены устраивают сюрприз гостям прямо на свадьбе. Фотограф Антон Уницын поделился: он единственный знал, что во время праздника в июле 2015 года молодожены вместе прыгнут в воду, неимоверно удивив публику.
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