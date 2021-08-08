Давай, до свидания: 7 самых громких разводов Новосибирска — эти пары делили миллионы и заставали супругов в постели с другими

Оксана Усова на сегодняшний день переживает тяжелое время — ее дочь Люба заболела лейкозом, с весны женщина разрывается между домом и больницей. К переживаниям о болезни дочери добавился разлад с супругом — в социальных сетях Оксана попросила не трогать ее какое-то время и дать осознать случившееся.



— Наш общий дом останется всё тем же — родным. В него вложены сердце и душа. Там мы прожили много счастливых и грустных моментов. Там родились наши дети. Он пытался. Я пыталась. Не смогли. Сергей навсегда останется самым важным и главным мужчиной моей жизни. Но теперь в моем телефоне вместо подписи «муж» высвечивается «Сергей», — делится Оксана Усова.



В 2019 году звездная певица Пелагея, родившаяся и выросшая в Новосибирске, объявила о своем расставании с мужем — известным хоккеистом Иваном Телегиным.