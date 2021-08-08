Давай, до свидания: 7 самых громких разводов Новосибирска — эти пары делили миллионы и заставали супругов в постели с другими

Даже самая красивая любовная история не всегда имеет приличный финал. Бывает, после долгих лет бок о бок люди делят котов и телевизоры, стиральные машины и кухонные полотенца. Всё усложняется, когда в процессе участвуют дети: именно они становятся невинными свидетелями драмы, если папа и мама не смогли договориться. Сегодня мы вспоминаем громкие истории любви и расставания, о которых знал весь город. Бонус — одна из пар не смогла друг без друга, и решили попробовать наладить брак. Хорошее у нас тоже случается.
Несколько дней назад подписчиков популярной в Новосибирске многодетной мамы Оксаны Усовой потрясала новость — супруги разводятся после 14 лет брака.
Оксана Усова на сегодняшний день переживает тяжелое время — ее дочь Люба заболела лейкозом, с весны женщина разрывается между домом и больницей. К переживаниям о болезни дочери добавился разлад с супругом — в социальных сетях Оксана попросила не трогать ее какое-то время и дать осознать случившееся.
— Наш общий дом останется всё тем же — родным. В него вложены сердце и душа. Там мы прожили много счастливых и грустных моментов. Там родились наши дети. Он пытался. Я пыталась. Не смогли. Сергей навсегда останется самым важным и главным мужчиной моей жизни. Но теперь в моем телефоне вместо подписи «муж» высвечивается «Сергей», — делится Оксана Усова.
В 2019 году звездная певица Пелагея, родившаяся и выросшая в Новосибирске, объявила о своем расставании с мужем — известным хоккеистом Иваном Телегиным.
— О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать, — сообщается в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.
Пелагея вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина летом 2016 года. В начале
Громкая история Марины Дубовской завершилась в Новосибирске в декабре 2020 года. Бывший муж отсудил у сибирячки троих детей.
Семейная драма Дубовской началась в 2016 году, когда из-за нервного срыва муж отвел ее сначала к психиатру, а оттуда увез в психиатрическую больницу. После Марина оказалась в инфекционке с подозрением на туберкулез (диагноз не подтвердился). У супругов трое детей, которые во время лечения матери оставались с отцом. Через некоторое время муж сообщил Марине, что они разводятся. Старшие дети остались с отцом по мировому соглашению, а вопрос с младшей дочерью оставался спорным. Но суд принял решение не в пользу сибирячки — в итоге все дети будут проживать с отцом.
— Суд прошел, судья вынесла решение. Все дети остаются с отцом. Мне и родителям установили порядок общения. Решение будет изготовлено в течении 5 дней и выслано мне на почту. Это был очень долгий и сложный путь для меня, моих родителей и близких. Силы были неравны. Мы имеем то, что имеем. Что будет дальше — покажет время. Несмотря ни на что, жизнь продолжаешься! И ничто не изменит того, что я лучшая мама своим чудесным детям, — пишет Марина в своем Instagram (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Еще один громкий звездный развод — расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в июле 2011 года. В апреле 2020 года женщина заявила, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу вместе с детьми. Павел Прилучный — известный российский актер. Своё детство он провел в Бердске. Жил в Новосибирске, когда учился в театральном училище.
Бердачанин сделал предложение Агате на втором свидании, но поженились возлюбленные только через два года. Актриса сделала ставку на Прилучного и не прогадала, позже актер купил для своей семьи дом в Подмосковье за 115 миллионов рублей. За годы брака звезды не раз оказывались в эпицентре скандалов с изменами, разводами, избиениями — из этого можно сделать вывод, что их семейная жизнь едва ли была простой.
Развод — процесс, который обнажает самые темные стороны бывшего возлюбленного. Нередко сибиряки делят собак и котов, не говоря уже о недвижимости. Так, мать семерых детей Наталья П. и ее супруг не смогли найти компромисс в размене совместной собственности и стали жить в семейном гнездышке уже с новыми супругами. Нельзя сказать, что совсем мирно.
Многодетная мать даже заявила в полицию на бывшего мужа — он, как утверждает Наталья П., терроризирует семью на протяжении последних двух лет. С ним она делит общую двухкомнатную квартиру, в которой сейчас живет с новым мужем и семью детьми от разных союзов. Эта история выглядит запутанной и неоднозначной — женщина утверждает, что она и дети боятся выходить из дома из-за непредсказуемых действий экс-супруга, но полиция раз за разом отказывает сибирячке в возбуждении уголовных дел.
Еще одна громкая семейная драма с участием многодетной мамы произошла в нашем городе несколько лет назад. Женщина сбежала от мужа-тирана: по ее словам, бизнесмен заставлял ее таскать дрова и постоянно рожать.
Сибирячка приняла участие в съемках реалити-шоу «Давай поженимся» в качестве невесты, но жених не выбрал ее. Корреспонденту НГС Татьяна рассказала подробности своей прошлой жизни, о которых кратко упомянула в эфире Первого канала: она сбежала от мужа вместе с детьми, потому что тот заставлял ее беременеть до тех пор, пока не получится мальчик.
— У нас с мужем были четыре дочки. После последних родов я зареклась, что рожать больше не буду, начала приводить себя в порядок. А он настаивал, чтобы я рожала еще, так как хотел мальчика. От первого брака у него тоже дочь. Я твердо ему сказала, что рожать больше не буду, начались споры и скандалы по любому поводу. Это всё привело к тому, что я собрала детей и уехала к маме. Думала — одумается, приедет за мной и мы попробуем наладить нашу жизнь, но я ошиблась.
Через неделю я заехала за вещами и встретила в своём доме девушку, которая уже перевезла туда свои вещи и развешивала свое постиранное белье. Он сказал ей переезжать и жить с ним. Я пожелала им счастья и уехала, хотя на тот момент мы еще были в браке, — рассказала Татьяна в интервью НГС.
Завершаем наш сегодняшний обзор разводом и чудесным воссоединением красивой пары. В 2018 году популярный блогер и телеведущая Василина Катаева объявила, что рассталась со своим мужем. Вместе с Александром они прожили 20 лет, а поженились еще совсем детьми, в 17 лет — паре даже пришлось идти в опеку и попечительство, чтобы попросить разрешение на брак до 18 лет. Тогда Василина дала большое интервью НГС — она рассказала, как пережить расставание и жить дальше.
Спустя несколько лет стало известно: супруги решили попробовать начать всё сначала. Пара до сих пор вместе.
Что еще почитать про любовь и отношения
Кинуть якорь: сексолог рассказала, какой психологический прием поможет наладить сексуальные отношения.
Как журналистка ходила на быстрые свидания в Академгородке: сколько стоит любовь и кого там можно встретить.
«Я на море, а муж поливает огород». Истории пар, которые проводят отпуск врозь, и что об этом думает психотерапевт.