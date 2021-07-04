Как журналистка ходила на быстрые свидания в Академгородке: сколько стоит любовь и кого там можно встретить

В новосибирском Академгородке впервые прошли быстрые свидания
Летнее кафе Дома ученых, входной билет стоимостью
Что такое спиддейтинг и сколько это стоит
Билет на мероприятие, которое проходит в формате быстрых свиданий (еще это называется спиддейтинг), стоит 1800 рублей. Но с помощью скидок вы можете сбить цену до 900 рублей. Например, если вы приходите на спиддейтинг второй раз за год, то ваша скидка составит 200 рублей. А если вы пригласите с собой за компанию мужчину в возрасте 30–40 лет или девушку 28–37 лет, то вам также скинут 200 рублей.
— Также есть скидка 10% для участников, состоящих в нашей группе и сделавших репост записи об очередной флирт-вечеринке (репост должен быть на стене до начала вечеринки, минимум три дня), если в вашем аккаунте от 100 до 199 друзей. Дополнительная скидка 3%, если вы делаете репост записи минимум за две недели и более до начала мероприятия. Скидка 15% для участников, состоящих в нашей группе и сделавших репост записи о нашей флирт-вечеринке (репост должен быть на стене до начала вечеринки, минимум три дня), если в вашем аккаунте от 200 до 399 друзей. Дополнительная скидка 3%, если вы делаете репост записи минимум за две недели и более до начала мероприятия, — написано в группе «Флирт-вечеринки, быстрые свидания в Новосибирске».
Самую большую скидку получат участники, которые сделают репост и у них будет больше 400 друзей в личном аккаунте, 18%. Все скидки суммируются, но минимальный порог все-таки 900 рублей.
За эту сумму в Доме ученых вы можете получить шведский столик с закусками из фруктов, сыра и пирожных. А также воду и два вида сока. И никакого алкоголя, лишь приятное или не очень общение с представителями другого пола.
С условиями понятно. Ищем пару
В Академгородке быстрые свидания организует Кирилл Васильев. Он в этом бизнесе помогает своей маме, которая 10 лет назад начала организовывать такие вечера в Новосибирске. А так Кирилл работает тренером по карате. Женат, но со второй половинкой познакомился без помощи спиддейтинга, хотя опыт в быстрых свиданиях у него большой, до женитьбы много раз ходил на такие встречи, но построить отношения не получалось.
Итак, наше мероприятие начинается в 18:30. Обязательное правило: все общаются друг с другом на ты, хотя разница между участниками может быть 20 или даже 30 лет.
Сначала все знакомятся, встают в круг и говорят ассоциации. Этим вечером в основном люди рассказывают о цветах. Зеленый, потому что лето. Желтый, потому что счастье. Или красный, потому что страсть. Участники выбирают себе цвета и представляются. Некоторые могли использовать для ассоциаций и животных.
— Я котик, — говорит мужчина в яркой желтой футболке, — так меня все называют.
— Здравствуйте, я Костя, я алко, ой, не та вечеринка. Если выбирать цвет, то пусть будет какой-нибудь смешной, — представляется таксист Константин.
После знакомства проходят несколько игр. Как признаётся один из участников, для него эти игры стали чуть ли не адом, так как он не любит прикосновения. Первая игра в этот вечер была «Молекулы», когда участникам нужно было ходить в хаотичном порядке под музыку, а потом обниматься по три-четыре человека. Еще одна игра — встать в круг, взяться за руки и максимально перепутаться.
После того как все поиграли и расслабились, девушки садятся за столики, а парни начинают переходить от одной к другой. Их общение ограничивается 10 минутами.
В руках у каждого бумажки, на которых можно написать имя и мнение о человеке. После пяти быстрых свиданий перерыв, во время которого тоже проходят игры и развлечения. В конце вечера каждый пишет на листочке, кто ему понравился. Совпавшие пары получают призы.
Кто ищет любовь в Академгородке
Возраст участников ограничен: девушки от 22 до 39 и мужчины от 25 до 45. Обычно мужчин больше, но Академгородок
— Еще утром было больше парней: 9 мужчин и 6 женщин. И я активизировался, — рассказывает организатор Кирилл, который в последний момент нашел еще шесть участниц.
Часто именно мужчины не приходят или отказываются в последний момент. Об этом рассказывает фотограф Иван — он снимает мероприятие и заодно участвует в быстрых свиданиях. Его можно назвать настоящим экспертом по спиддейтингу в Новосибирске — уж слишком много раз он участвовал в мини-свиданиях.
— Парни какие-нибудь боятся и не приходят. Женщины приходят все. Из 10 парней 1 или 3 могут не прийти. Не нашли или опоздали. Ну как можно не найти? Все нашли, даже девочки, которые не обладают знанием ориентации в пространстве, — рассуждает Иван.
За 10 минут Иван успел рассказать о себе очень много, а заодно поделился большим опытом участия в таких мероприятиях.
— Я чаще всего тут вижу эмоцию некоего удивления. Многие не понимают, как они здесь оказались, что им здесь надо. Люди здесь скрывают свои эмоции, — говорит Иван.
Странная деталь, но многие мужчины, пришедшие на спиддейтинг, занимаются танцами. Иван, например, увлекается кубинскими. Остальные занимаются плаванием, бегом и другими видами спорта.
Другой участник — Игорь. Кандидат наук по молекулярной биологии. Более 10 лет преподает. Финансовый консультант, спортсмен, занимается танцами и лыжами. Хочет открыть свой образовательный центр и много чего еще.
— Решил прийти, потому что пока еще не в отношениях. Думаю, что нужно находить возможности, несмотря на плотный график. Хотелось прийти и познакомиться с симпатичными девушками. Не когда все куда-то бегут, а когда им тоже хочется пообщаться. Можно в караоке сходить, — рассказывает Игорь.
Во время перерыва Иван учит участников танцевать парный социальный танец хастл.
Многие спрашивают про детей, а таксист Константин даже фиксирует, в детородном ли возрасте находится его собеседница.
— Откуда ты? Где училась? Любишь ли готовить? Чем интересуешься? Какие книги предпочитаешь читать? Любимый фильм? — к концу мероприятия создается топ вопросов, которые задают мужчины. Они мало отличаются от вопросов в Tinder, только задают их лично. Да и у многих, кто пришел на быстрые свидания, с онлайн-знакомствами как-то не пошло. Кому-то не нравится онлайн-общение, кто-то просто не может перейти от онлайна к реальности.
Встречаются люди разных профессий: военный, таксист, ученый. В Академгородке много программистов. Например, Вячеслав озвучивает мультики. Он всю ночь этим занимался, и по нему видно, что он очень сонный.
— Пришел сюда, потому что надо спускаться иногда на землю, — говорит Вячеслав.
— Я ничего не жду, просто смотрю, что тут есть. По моим ощущениям, мне, чтобы понять человека и ощутить с ним какую-то связь, 10 минут мало. Но я общаюсь, — рассказывает Валентин. По профессии он программист, но увлекается психологией. Вот сейчас занимается телесной психологией, ходит на курсы.
Алексей на подобных мероприятиях уже был, но в городе, а не в Академгородке:
— Тогда я не попал в возрастную категорию. А здесь я прикидываю, что более или менее попадаю, — говорит
— Не думаю, что могу рассматривать кого-то в романтическом плане. Но еще бы я сходила. Мне кажется, классно познакомиться с людьми. Мы с девчонками заобщались хорошо. Оказалось, что одна девушка учится там же, где и я, — рассказывает Виктория. И добавляет, что ее не привлекает общение в интернете, а ее сверстники обычно общаются именно там.
Ирина рассказывает, что она переехала в Академгородок несколько лет назад и теперь «развлекается так». Бары ей приелись, а других развлечений в наукограде она найти не может. Многие молодые участники говорят, что пришли из любопытства, ведь такие свидания им напоминают об американских сериалах и фильмах конца
Несколько женщин признаются, что дома их ждут дети. И грустно говорят, что мамам-одиночкам найти партнера гораздо сложнее.
— На ребенка же нужно уделять много времени... Я вот ушла пару часов назад, а дочь не перестает писать сообщения, спрашивает, где я, — делится Анна.
В этот вечер в Академгородке совпали четыре пары. Это достаточно много. Совпавшие пары получили призы: бесплатные занятия каратэ и фитнесом. Всего за
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