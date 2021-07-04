Как журналистка ходила на быстрые свидания в Академгородке: сколько стоит любовь и кого там можно встретить

Встречаются люди разных профессий: военный, таксист, ученый. В Академгородке много программистов. Например, Вячеслав озвучивает мультики. Он всю ночь этим занимался, и по нему видно, что он очень сонный.



— Пришел сюда, потому что надо спускаться иногда на землю, — говорит Вячеслав.



— Я ничего не жду, просто смотрю, что тут есть. По моим ощущениям, мне, чтобы понять человека и ощутить с ним какую-то связь, 10 минут мало. Но я общаюсь, — рассказывает Валентин. По профессии он программист, но увлекается психологией. Вот сейчас занимается телесной психологией, ходит на курсы.



Алексей на подобных мероприятиях уже был, но в городе, а не в Академгородке:



— Тогда я не попал в возрастную категорию. А здесь я прикидываю, что более или менее попадаю, — говорит 33-летний Алексей. Нынче и правда возрастная категория помладше. Статистику подпортили девушки. Виктории, например, 21 год , и она чувствовала себя некомфортно из-за того, что все были старше нее, а многие мужчины и вовсе в два раза старше.



— Не думаю, что могу рассматривать кого-то в романтическом плане. Но еще бы я сходила. Мне кажется, классно познакомиться с людьми. Мы с девчонками заобщались хорошо. Оказалось, что одна девушка учится там же, где и я, — рассказывает Виктория. И добавляет, что ее не привлекает общение в интернете, а ее сверстники обычно общаются именно там.



Ирина рассказывает, что она переехала в Академгородок несколько лет назад и теперь «развлекается так». Бары ей приелись, а других развлечений в наукограде она найти не может. Многие молодые участники говорят, что пришли из любопытства, ведь такие свидания им напоминают об американских сериалах и фильмах конца 90-х — начала 2000-х .

Несколько женщин признаются, что дома их ждут дети. И грустно говорят, что мамам-одиночкам найти партнера гораздо сложнее.

— На ребенка же нужно уделять много времени... Я вот ушла пару часов назад, а дочь не перестает писать сообщения, спрашивает, где я, — делится Анна.

В этот вечер в Академгородке совпали четыре пары. Это достаточно много. Совпавшие пары получили призы: бесплатные занятия каратэ и фитнесом. Всего за 10 лет существования проекта, по словам организатора и ведущего Кирилла, образовалось более 30 семей и более 200 пар.

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