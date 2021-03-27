«В Москве это вообще норма»: 15 жгучих мнений о том, стоит ли прощать измену (мужчины и женщины думают по-разному)

— Тема очень щепетильная. У меня нет однозначного ответа, простила бы я измену или нет, всё зависит от ситуации. В моей жизни не было такого, чтобы я узнала об измене с доказательствами и у меня вымаливали прощение. Возможно, и были измены, но я об этом не знала. Был случай лет 10 назад с моим парнем, мы были в отношениях, жили вместе. Как-то на гулянке моя подруга заявила при всех, что мой парень мне изменяет, а я живу с розовыми очками (она с ним хорошо общалась, он был ее другом). Я рассказала это парню, на что он ответил: «Она гонит, хочет нас рассорить». На следующий день я приехала к ней с личной беседой: «Расскажи, что ты знаешь, почему ты так сказала?» Она мне ничего объяснять не стала. В той ситуации я поверила парню и прекратила общение с подругой. Кстати, с парнем я в итоге рассталась, а с подругой мы общаемся, и что там было, я так и не знаю.



Я изменяла. Никогда, кстати, публично в этом не признавалась, сейчас мой дебют. По молодости, по глупости и не от большой любви, видимо. Слышу от многих, когда супруги живут своей жизнью в браке, у обоих любовники, и всех всё устраивает. Тут, конечно, вопрос: зачем вам брак? Где ценность семьи? Почему нельзя жить с любимым человеком, зачем этот фарс? Мне, честно, их не понять. Я как-то была в гостях у подруги на празднике, и в какой-то момент спросила: «А где твой муж?» «А он с моей подругой в спальне», — ответила она. После этого мое представление о семье просто рухнуло, о любви, о доверии. Прям какое-то разочарование. Но это жизнь, и, как мне сказала другая подруга, в Москве вообще это норма. Свингерство, тройнички и подобное. У каждого есть выбор.