«В Москве это вообще норма»: 15 жгучих мнений о том, стоит ли прощать измену (мужчины и женщины думают по-разному)

Можно ли простить измену? Вечный вопрос, ответ на который никогда не будет найден. Для кого-то измена — это страшное предательство, а для кого-то — просто факт, на который даже время и силы тратить не стоит. Каждый человек переживает «поход налево» по-своему, будь то сам ходок или пострадавшая сторона. Мы решили поднять для обсуждения щекотливую тему, спросив у мужчин и женщин, в каком случае можно простить измену и возможно ли это вообще, — ответы получились очень разные.
Наталья Мощенко, 34 года, блогер
— Тема очень щепетильная. У меня нет однозначного ответа, простила бы я измену или нет, всё зависит от ситуации. В моей жизни не было такого, чтобы я узнала об измене с доказательствами и у меня вымаливали прощение. Возможно, и были измены, но я об этом не знала. Был случай
Я изменяла. Никогда, кстати, публично в этом не признавалась, сейчас мой дебют. По молодости, по глупости и не от большой любви, видимо. Слышу от многих, когда супруги живут своей жизнью в браке, у обоих любовники, и всех всё устраивает. Тут, конечно, вопрос: зачем вам брак? Где ценность семьи? Почему нельзя жить с любимым человеком, зачем этот фарс? Мне, честно, их не понять. Я как-то была в гостях у подруги на празднике, и в какой-то момент спросила: «А где твой муж?» «А он с моей подругой в спальне», — ответила она. После этого мое представление о семье просто рухнуло, о любви, о доверии. Прям какое-то разочарование. Но это жизнь, и, как мне сказала другая подруга, в Москве вообще это норма. Свингерство, тройнички и подобное. У каждого есть выбор.
Ольга Хабибулина, 24 года, администратор
— Мне кажется, если раз простишь, дашь слабину, то человек будет этим пользоваться. Хотя для мужчин секс — это просто секс, он даже может не любить для этого, а для нас, женщин, это эмоции. У нас эмоции и есть любовь, ну почти. Я бы никогда не простила, пережила бы, но всё равно бы мучилась.
Валерий Михеенко, 38 лет, свой бизнес
— Я уверен, что в нормальных отношениях такое поведение со стороны женщины или мужчины просто невозможно. Но когда брак рушится, то измена — это толчок к расставанию. И тогда такой шаг нужен всем, чтобы освободиться от связи, которая давно уже не приносит счастья. Это не хорошо и не плохо, просто такое может быть.
Алина Биркгейм, 29 лет, предприниматель
— Измена может быть не только физической, но и ментальной — это когда человек начинает увлекаться другим, при этом находясь в прежних отношениях. Прощать ли измену? Однозначно да, но для себя, чтобы не нести этот груз. Принимать ли человека дальше в свою жизнь — это вопрос. Если вы сможете искренне принять, не попрекая человека этим моментом и не переживая, что это повторится, то почему нет. Мне, к сожалению, изменяли именно физически. Однажды человек даже сам признался в этом, но я не смогла на тот момент принять. Рассталась. Но позже решила дать второй шанс. А зря — ситуация повторилась. Сейчас однозначно могу сказать, что больше этого делать не буду. Если случилась измена, то человек уходит из моей жизни.
Кирилл Астахов, 32 года, представитель алкогольной компании
— У меня было несколько серьезных отношений, в которых сам я никогда не изменял, даже мыслей не было, я по натуре преданный человек. Были подозрения, что изменяют мне, но я никого не ловил за этим делом. Печально, что есть пары, которые закрывают глаза на измены. Наверное, они делают это из-за финансовых составляющих или из-за детей, я слышал о таком. Для меня это неприемлемо. Измена — это предательство, а предателей прощать ни в коем случае нельзя.
Ксения Хоменко, 36 лет, брокер
— Думала, что ради семьи и ребенка смогу простить измену, но меня это так оскорбило, что не смогла молчать и сама решила изменить, а дальше — по невозвратному пути. Муж узнал про измену и тоже не смог простить, несмотря на собственный косяк. Развелись.
Виктория Бернгардт, 26 лет, домохозяйка
— Было у меня в жизни несколько ситуаций, когда измена коснулась меня и моих отношений. И я поняла удивительно простую истину — измена не ранит твоё сердце, если это сделал тот, кого ты не любишь по-настоящему. Это злит, но не ранит. Такую измену ты можешь простить со временем, но не забыть. Совсем другое дело, если предал тот, кого любишь. Тут даже злости нет, потому что это сравнимо с ударом в сердце, после такого нет сил кричать и скандалить. Просто тихонько по стенке спускаешься, и мир становится серым. Но что хочу сказать: этот опыт, возможно, важнее многих других, поскольку человек, который пережил предательство, больше никогда не будет прежним.
Виктор, 37 лет, свой бизнес
— Сейчас у меня никого нет,
Екатерина Прилепкина, 36 лет, менеджер продаж рекламы
— Я не была в ситуации, когда тебе изменяют, но не питаю иллюзий, что этого не было и не будет. Многое зависит от обстоятельств измены, самой пары, отношений в ней и от возраста партнеров. Например, вы живете уже не первый год, вы уже состоявшиеся, осознанные, и супруг изменил, находясь в длительной командировке, при этом девушка сама на него вешалась и еще и супруг был подшофе. Такую измену, наверное, можно простить, это ошибка, все мы можем ошибаться, но при условии, что это единичный случай.
Если же мужчина патологический изменник, изменяет при каждом удобном случае или у него параллельно есть семья и длительные отношения, в которые вкладываются чувства, силы и финансы, то такие измены, конечно, простить невозможно — это предательство. Опять же, можно рассуждать сколько угодно, неизвестно, как себя проведешь в реальности. Это лишь мое мнение на данном этапе жизни, вполне возможно, оно изменится с возрастом.
Подруга моей мамы говорила: «Ой, ну что мне жалко, что ли? Не карандаш, не сточится», а для кого-то даже взгляд на другую женщину, объятия и поцелуй в щечку — уже измена, которую прощать нельзя. Скорее всего, у более юных людей. Кто-то вообще физическую измену не считает изменой, для него только духовная измена имеет смысл. На данный период времени, исходя из нынешних обстоятельств, я постараюсь простить мужу однократную измену по глупости, но не факт, что у меня получится.
Артём Бирюков, 29 лет, IT-специалист
— У меня была девушка, с которой мне действительно было хорошо. О других даже думать не мог. Но однажды она сказала мне, что совершила ошибку. Я понял, что это не она ошиблась, а я — слишком доверял, любил и закрывал глаза на очевидные вещи. Сейчас я стараюсь не думать о серьезных отношениях, наслаждаюсь жизнью и женщинами. Не уверен, что действительно смогу поверить одной женщине и быть ей верен — слишком уж тяжелый удар нанесла мне моя бывшая.
Евгений Муромов, 26 лет, тренер
— Я думаю, что измену прощать нельзя. Для парня это очень сложно, потом постоянно вспоминаешь об этом, стресс сильный и надолго, это психику портит конкретно, появляются постоянные подозрения, панические атаки, и по-прежнему уже не будет. Разве можно простить того, кто доставил тебе такие страдания? После такого всё равно будет расставание в итоге: сразу или через какое-то время. Я по глупости и неопытности когда-то сразу после измены девушки не расстался и пожалел, так как, когда такое прощаешь, это 100% повторится потом. Так и произошло, поэтому я в этом вопросе теперь с твердой позицией, что после такого нужно расставаться сразу и еще и радоваться, что узнал об этом и теперь на такого человека время тратить не будешь.
Вообще эта проблема в наше время особенно актуальна, всё стало слишком доступно и просто, внимание получить легко, например, встречаешься с кем-то, а у партнера появляется кто-то, кто начинает писать или на учебе, работе общаться, звать куда-то, ну вот и постепенно появляется возможность изменить, особенно если у вас была ссора, обида какая-то, а кто-то другой рядом оказался. Бывало такое, что девушки замужние или с парнями, у которых в инстаграме совместные фото очень милые, и они давно вместе, смотришь, и кажется — там всё идеально, а они берут и пишут мне, зовут куда-то, хотя по ним вообще не скажешь. Страшно это всё, на самом деле.
Дарья Исаева, 27 лет, свой маникюрный салон
— Для меня тема измен далека, но я много рассуждала и думала об этом. Недавно у моей знакомой такое случилось, и она простила. Оправдывала мужа, что это было случайно. Вот я не верю в случайные измены, потому что человек делает только то, что он хочет, и если в паре случилось такое, то не думаю, что случайно. Если два человека любят и уважают друг друга, с ними такое не случится. Они работают над своими отношениями в своем мире, и им никто третий не нужен. Я категорически против прощения измен. Это неуважение к себе в первую очередь. Ну и если вы простили, вряд ли это не даст осложнений в дальнейшем.
Илья Тимофеев, 28 лет, бармен
— Я даже не хочу скрывать, что оставаться физически верным мужчиной я не смогу. В моем понимании, любовница — это какая-то постоянная величина, другая женщина, с которой связь не прерывается долгое время. А одноразовые связи — разве это измена? Просто удовлетворение собственных потребностей. А свою жизнь, любовь, тепло и заботу я могу посвятить одной женщине — будущей жене.
Анастасия Лозовая, 32 года, предприниматель
— Для меня измена — это грех, боль, предательство, и прощать ее нельзя. Я считаю, если раз изменил (изменила), значит, это повторится, и неоднократно. Люди не меняются. Измена — это неуважение и нелюбовь к своему партнеру. Мне страшно представить, что чувствует человек, которому изменили, какая боль, обида, просто растоптали твоё сердце. Я не понимаю людей, прощающих измену. Ты, может, и простил (простила), а мозг твой это не забудет, при каждой ссоре вспоминать, думать об этом, терзать себя... Зачем? Ради чего? Ради любви? А измена — разве это любовь? Это полный провал. Надо любить себя, уважать и слать подальше от себя людей, которые тебя не ценят, и самому ценить и уважать человека, который рядом с тобой.
Артём Кондратьев, 33 года, прораб на стройке
— Я изменял, не горжусь этим, и мне изменяли. Многие мужчины злятся, ревнуют, я же воспринимаю измену так: узнаю о ней — и человек для меня сразу умирает, как тумблер переключается. Лучше узнать об измене и разойтись, чем видеть безразличие девушки по отношению к себе. Сейчас у меня нет отношений, но в будущем я стараюсь прийти к тому, чтобы смотреть на многие моменты гораздо свободнее: не буду контролировать девушку — она не моя вещь. Все мы люди, разовая сексуальная измена может случиться (с обеих сторон), хуже, если измена духовная, эмоциональная, когда человек ничего к тебе не чувствует, но продолжает быть с тобой и параллельно встречается с другим.
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