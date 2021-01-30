Значит не любит: 6 популярных мифов об изменах, в которые все верят (хоть раз в жизни это коснется каждого)

Кажется, что история спрятанных в ванне любовниц и тайных переписок по второму телефону — это не про вас. Но наступает кризисный момент в отношениях, когда сильная влюбленность и очарованность проходит и оба партнера начинают замечать интересных людей на стороне. Побежали мурашки по спине? Всё не так плохо. Нравиться другим и замечать других — это нормально. Важно — какие отношения в вашей паре будут в этот период и какой опыт пережили супруги до вас. Если удержать силой невозможно (да и противозаконно) — стоит просто расслабиться и подумать... о себе. Мы собрали самые распространенные заблуждения об изменах — именно они в кризисные моменты мешают трезво оценить ситуацию и вредят. Эксперты рассказали, почему адюльтер — это не всегда только про секс и иногда поход налево может принести пользу обоим.
Миф 1. Измены происходят только из-за проблем в отношениях
— Измена, по моему опыту, практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье. Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет Надежда Васильева, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук.
Миф 2. Мужчины всегда изменяют, потому что они полигамны
— Я с этим абсолютно не согласна. Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — комментирует Надежда Васильева.
Миф 3. Мужчина ищет нового, а женщина лучшего. Мужская и женская измена отличаются
— В самой измене есть и чисто физиологический компонент и психоэмоциональный, он играет большую роль и для мужчин, и для женщин. Действительно, женщинам для того, чтобы вступить в сексуальные отношения, важно иметь гармоничные и комфортные эмоциональные отношения с мужчиной. Секс ради секса для женщин это не очень характерная история. Хотя, если мы говорим об эмоциональном компоненте, для мужчин тоже важна эмоциональная поддержка, возможность чувствовать себя нужным, желанным и принимаемым. Поэтому можно сказать, что и эмоциональный компонент, и биологический играет роль и для женщин, и для мужчин, — считает психотерапевт.
Эксперт объясняет, что существует понятие «сексуальная скука», когда притупляется эмоциональное и сексуальное влечение партнеров друг к другу. Такое бывает и у мужчин, и у женщин, но чаще у мужчин. В этой ситуации измена может быть как поиск новых ощущений, чувств, и в зависимости от ситуации отношений в паре она может вести либо к разрыву, либо к выходу на новый уровень.
По опыту сексолога Анастасии Аркашовой, распространенная причина мужских измен — слабые интимные мышцы партнерши.
— Практически каждый третий, кто приходит ко мне на консультацию, рассказывает примерно одно и то же: «Раньше у нас всё было замечательно, секс каждый день, она получала оргазмы, хотела меня, сама просила, была страсть. А сейчас я ее не чувствую, она постоянно не хочет, не получает оргазмов. Конечно, редко у мужчин возникает мысль о каких-то мышцах, что там тонус есть. Он знакомится с девочкой (обычно моложе) и успокаивает себя — проблема не во мне. Самоутвердился и живет дальше счастливо, — делится эксперт.
Миф 4. Партнер не виноват в измене — его соблазнили на стороне
— С этим утверждением я, конечно, не соглашусь. На пустом месте соблазнить невозможно, или это будет какой-то максимально однократный контакт. Если человек создал себе отношения на стороне, у него это была потребность, и в этих отношениях он эту потребность удовлетворяет. Но есть нюанс — сам он ее может не совсем осознавать, — говорит психотерапевт Надежда Васильева.
Миф 5. Если в паре хороший и регулярный секс, измена исключена
— Если секс удовлетворителен для обоих партнеров, он чаще возникает на фоне близких эмоциональных отношений. В этой ситуации пара более стабильна и риск измен снижается, но на одном сексуальном аспекте гарантировать, что вы избежите измены, невозможно. У моих пациентов достаточно часто возникают ситуации, что есть связи на стороне с целью дружеского общения и эмоциональной поддержки, — делится Надежда Васильева.
Миф 6. Измену всегда можно простить или, наоборот, измену невозможно простить
Важно, какую ценность и болезненность измена играет для вас или вашего партнера. По мнению психотерапевта, измена — это ситуация, с которой можно работать, и не конец отношений.
— Очень часто болезненность восприятия измены зависит от того, какой жизненный путь у вас был до этого. Например, в измене мужа бывает не только болезненность, связанная с актуальной ситуацией, добавлять тяжелые чувства могут ситуации, пережитые до этого, — считает Надежда Васильева.
Сексолог Анастасия Аркашова считает, что измены прощать нельзя. Она подчеркивает, что это ее личное мнение.
— Надо ценить себя, любить и уважать и не позволять никому плохого к себе отношения. Но и всегда развиваться, конечно, во всех планах. Не должно быть такого отношения, что вас должны любить только за то, что вы такой цветочек ненаглядный. Надо уметь разговаривать друг с другом. Быть в максимально доверительных и осознанных отношениях. Когда оба находятся в позиции «взрослых людей», — заключает эксперт.
Что еще почитать про любовь, секс и отношения
Наутро к врачу: 5 распространенных ошибок в сексе, которые приводят к болезням (некоторые никак не проявляют себя).
Чистильщица. Откровения любовницы, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).
«Перепробовали огромный ассортимент»: нестандартная пара продает интим-игрушки — и знает, как сохранить секс.