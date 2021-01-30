Значит не любит: 6 популярных мифов об изменах, в которые все верят (хоть раз в жизни это коснется каждого)

Миф 1. Измены происходят только из-за проблем в отношениях

— Измена, по моему опыту, практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье. Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет Надежда Васильева, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук.

Миф 2. Мужчины всегда изменяют, потому что они полигамны

— Я с этим абсолютно не согласна. Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — комментирует Надежда Васильева.