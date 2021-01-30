30 января суббота
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 76.25
eur 92.30
Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

Все новости

Все новости

Значит не любит: 6 популярных мифов об изменах, в которые все верят (хоть раз в жизни это коснется каждого)

Эксперт считает, что почти любая семья сталкивается с проблемой неверности. Из-за чего это происходит на самом деле

672
9Обсудить

Поделиться

Обычно ситуация измены воспринимается людьми фатально. Но если задуматься, что с этим сталкиваются почти все пары, то станет легче

Обычно ситуация измены воспринимается людьми фатально. Но если задуматься, что с этим сталкиваются почти все пары, то станет легче

Поделиться

Кажется, что история спрятанных в ванне любовниц и тайных переписок по второму телефону — это не про вас. Но наступает кризисный момент в отношениях, когда сильная влюбленность и очарованность проходит и оба партнера начинают замечать интересных людей на стороне. Побежали мурашки по спине? Всё не так плохо. Нравиться другим и замечать других — это нормально. Важно — какие отношения в вашей паре будут в этот период и какой опыт пережили супруги до вас. Если удержать силой невозможно (да и противозаконно) — стоит просто расслабиться и подумать... о себе. Мы собрали самые распространенные заблуждения об изменах — именно они в кризисные моменты мешают трезво оценить ситуацию и вредят. Эксперты рассказали, почему адюльтер — это не всегда только про секс и иногда поход налево может принести пользу обоим.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Миф 1. Измены происходят только из-за проблем в отношениях

— Измена, по моему опыту, практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье. Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет Надежда Васильева, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук.

Миф 2. Мужчины всегда изменяют, потому что они полигамны

— Я с этим абсолютно не согласна. Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — комментирует Надежда Васильева.

Миф 3. Мужчина ищет нового, а женщина лучшего. Мужская и женская измена отличаются

— В самой измене есть и чисто физиологический компонент и психоэмоциональный, он играет большую роль и для мужчин, и для женщин. Действительно, женщинам для того, чтобы вступить в сексуальные отношения, важно иметь гармоничные и комфортные эмоциональные отношения с мужчиной. Секс ради секса для женщин это не очень характерная история. Хотя, если мы говорим об эмоциональном компоненте, для мужчин тоже важна эмоциональная поддержка, возможность чувствовать себя нужным, желанным и принимаемым. Поэтому можно сказать, что и эмоциональный компонент, и биологический играет роль и для женщин, и для мужчин, — считает психотерапевт.

Не всегда женщины идут на измену, только чтобы найти нового мужа&nbsp;

Не всегда женщины идут на измену, только чтобы найти нового мужа 

Поделиться

Эксперт объясняет, что существует понятие «сексуальная скука», когда притупляется эмоциональное и сексуальное влечение партнеров друг к другу. Такое бывает и у мужчин, и у женщин, но чаще у мужчин. В этой ситуации измена может быть как поиск новых ощущений, чувств, и в зависимости от ситуации отношений в паре она может вести либо к разрыву, либо к выходу на новый уровень.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По опыту сексолога Анастасии Аркашовой, распространенная причина мужских измен — слабые интимные мышцы партнерши.

— Практически каждый третий, кто приходит ко мне на консультацию, рассказывает примерно одно и то же: «Раньше у нас всё было замечательно, секс каждый день, она получала оргазмы, хотела меня, сама просила, была страсть. А сейчас я ее не чувствую, она постоянно не хочет, не получает оргазмов. Конечно, редко у мужчин возникает мысль о каких-то мышцах, что там тонус есть. Он знакомится с девочкой (обычно моложе) и успокаивает себя — проблема не во мне. Самоутвердился и живет дальше счастливо, — делится эксперт.

Миф 4. Партнер не виноват в измене — его соблазнили на стороне

— С этим утверждением я, конечно, не соглашусь. На пустом месте соблазнить невозможно, или это будет какой-то максимально однократный контакт. Если человек создал себе отношения на стороне, у него это была потребность, и в этих отношениях он эту потребность удовлетворяет. Но есть нюанс — сам он ее может не совсем осознавать, — говорит психотерапевт Надежда Васильева.

Сексолог Анастасия Аркашова считает, что это утверждение помогает пострадавшим супругам заниматься самообманом

Сексолог Анастасия Аркашова считает, что это утверждение помогает пострадавшим супругам заниматься самообманом

Поделиться

Миф 5. Если в паре хороший и регулярный секс, измена исключена

— Если секс удовлетворителен для обоих партнеров, он чаще возникает на фоне близких эмоциональных отношений. В этой ситуации пара более стабильна и риск измен снижается, но на одном сексуальном аспекте гарантировать, что вы избежите измены, невозможно. У моих пациентов достаточно часто возникают ситуации, что есть связи на стороне с целью дружеского общения и эмоциональной поддержки, — делится Надежда Васильева.

Миф 6. Измену всегда можно простить или, наоборот, измену невозможно простить

Важно, какую ценность и болезненность измена играет для вас или вашего партнера. По мнению психотерапевта, измена — это ситуация, с которой можно работать, и не конец отношений.

— Очень часто болезненность восприятия измены зависит от того, какой жизненный путь у вас был до этого. Например, в измене мужа бывает не только болезненность, связанная с актуальной ситуацией, добавлять тяжелые чувства могут ситуации, пережитые до этого, — считает Надежда Васильева.

Сексолог Анастасия Аркашова считает, что измены прощать нельзя. Она подчеркивает, что это ее личное мнение.

— Надо ценить себя, любить и уважать и не позволять никому плохого к себе отношения. Но и всегда развиваться, конечно, во всех планах. Не должно быть такого отношения, что вас должны любить только за то, что вы такой цветочек ненаглядный. Надо уметь разговаривать друг с другом. Быть в максимально доверительных и осознанных отношениях. Когда оба находятся в позиции «взрослых людей», — заключает эксперт.

Что еще почитать про любовь, секс и отношения

Наутро к врачу: 5 распространенных ошибок в сексе, которые приводят к болезням (некоторые никак не проявляют себя).

СЮЖЕТ

Субботний разговор «об этом»

Чистильщица. Откровения любовницы, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).

«Перепробовали огромный ассортимент»: нестандартная пара продает интим-игрушки — и знает, как сохранить секс.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

изменаразводсвободные отношения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...