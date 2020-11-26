«Перепробовали огромный ассортимент»: нестандартная пара продает интим-игрушки — и знает, как сохранить секс

Александр и Екатерина Лысенко вместе с университета. Оба по образованию юристы — пара шутит, что способность к переговорам помогает им решать семейные конфликты. Долгое время Александр и Екатерина работали вместе, а потом разошлись по разным сферам, пока не решили реализовать проект, над которым размышляли целый год. Сибиряки открыли бутик интимных товаров — их ассортимент не похож на привычный полумрак секс-шопа, с первого раза непонятно, что лежит перед вами (да и со второго тоже). Пара открыто рассуждает на интимные темы и тестирует на себе большую часть ассортимента магазина — корреспонденту НГС они рассказали свою историю.
— Расскажите, как вы познакомились?
— Мы одногруппники, вместе учились в университете в НГУ, экономический факультет, юристы. Когда живешь в одном общежитии, ходишь на одни и те же пары, у вас одинаковые интересы, вы оба отличники — общение возникает само собой. Какое-то время мы были друзьями, а потом начали встречаться.
— С чего начались ваши отношения?
— С жестких шуток, мы постоянно подшучивали друг над другом. Были на одной волне, в одной тусовке. Дружеская симпатия у нас появилась сразу, которая постепенно переросла в чувство.
— Сколько вам было лет?
— Когда мы познакомились, нам было 17 лет, встречаться начали в 19, спустя четыре года поженились и уже четыре с половиной года в браке.
— Как вы можете описать свою пару? Присутствует ли драма или это не про вас?
— Драма — это не про нас. Мы, скорее, кочевники, с гор в равнину и обратно — должно быть разнообразие, иначе неинтересно. Между нами царит равноправие, мы учились на юриспруденции и хорошо умеем договариваться, каждый умеет вставать на место другого, понимать чувства, эмоции партнера в конкретной ситуации. Мы проговариваем их словами через рот.
— Случаются конфликты?
— Ссоры и скандалы — это же про выпускание пара. Если ты копишь напряжение в себе и ничего с ним не делаешь, то рано или поздно назреет конфликт, который ни к чему хорошему не приведет. Не нужно доводить до такого, важно проговаривать моменты, которые выводят из состояния равновесия. Когда вы оба заходите в конфликт, как-то аргументируя свои позиции, понимаете, на почве чего у вас появились те или иные чувства и переживания, а по итогу предоставляете друг другу несколько вариантов для решения конфликта, будет проще понять, в каком направлении двигаться. Это если рационально, без эмоций. Иногда лучше разойтись по разным комнатам. Когда эмоции начинают зашкаливать, мы начинаем переписываться — текстом проще логично изложит суть того, что хочешь сказать.
— За восемь лет отношений были моменты затухания? Как справились?
— Моменты снижения страсти случаются у любой пары, это нормально, и случаются они вне зависимости от того, сколько времени пара провела вместе. Мы считаем, что способность выстраивать дистанцию с партнером и не срастаться с ним до родительских отношений, может спасти ситуацию. Нужно уметь отдельно друг от друга проводить время, встречаться с друзьями, ездить в путешествия. Есть люди, которые не мыслят себя вне пары — везде вместе. Мы думаем иначе, чтобы сохранялся интерес друг к другу — нужна дистанция. И дальше, вопрос, чем вы наполняете это пространство между вами. Интересно ли в нем обоим?
— Мысли о расставании когда-нибудь проскальзывали? Или о том, чтобы взять паузу в отношениях и разъехаться на время?
— Нет, разъезжаться — это не про нас. Очень странная стратегия — возить чемоданы к маме. Вы или вместе, или не вместе, если в отношениях все плохо, то зачем они нужны?
— Вы ревнуете друг друга?
Александр: — Ревность — это скопище чувств, где какое-то превалирует над остальными. Самой по себе ревности не существует, есть страх потери, страх одиночества, проблемы с самооценкой. Нужно расчленять эти вещи, и от этого отталкиваться, проговаривать, не так, что я тебя ревную за что-то, а так — я испытываю страх за это.
Екатерина: — Почему-то принято считать, что ревность — это плохое чувство, от которого необходимо избавиться. Если ты испытываешь ревность, значит, ты уязвим, что-то в тебе не так, ты не уверен в себе. Важно понять, почему ты испытываешь это чувство, тогда оно станет ресурсом для того, чтобы трансформироваться.
— А измены?
— В этом моменте важно понимать, что для каждого из партнеров значит измена, и договориться, какие пункты нельзя нарушать. Измена — абсолютно разное для всех понятие: для кого-то секс в презервативе (или в одежде) — не измена, а для кого-то брошенный в сторону заинтересованный взгляд или поставленный лайк в Instagram — уже повод для скандала. Как мы относимся к измене? Как к предательству. Когда один партнер знает, что для другого партнера что-то неприемлемо, и все равно делает это в своих интересах — это злонамеренное предательство.
— Как к вам пришла идея открыть бутик интимных товаров?
Александр: — Изначально это было моё желание. Проработав какое-то время в сфере ритейла, у меня накопился определенный опыт. Я захотел открыть что-то свое, встал вопрос — что именно. Сфера тела и психологии всегда меня интересовала.
Екатерина: — До открытия магазина мы с Сашей всегда работали вместе в юридических компаниях, вместе работали в ритейл-проекте, потом я ушла в свое хобби - бьюти-сферу, стала визажистом. Когда Саша открыл проект, ему нужно было запустить Instagram. У меня уже был опыт съемок и привлечения специалистов в бьюти. Так я постепенно полностью влилась. Конечно, мне самой интересна тема секс индустрии, и на тот момент у нас самих был запрос на разнообразие — мы увидели, что в России сфера страшно и непонятно выглядит, нам захотелось привнести что-то новое и уникальное.
— Что именно?
— У нас есть принципы и свое представление о сфере — этичность, эстетичность и само собой — удовольствие, все отталкивается от этого. Мы не хотим обманывать людей и не хотим навредить, поэтому половина ассортимента сразу отсеялась — БАДы, таблетки для улучшения эрекции, духи с феромонами, афродизиаками — все это не работает с точки зрения науки. Когда мы сами для себя искали лубрикант и перепробовали огромный ассортимент, изучив при этом научную составляющую, поняли, что вне России тема основательно исследована. Всемирная организация здравоохранения уже давно выпустила рекомендации по параметрам безопасности лубрикантов, а у нас об этом никто и не слышал. Мы тщательно перебрали все лубриканты на рынке и нашли всего два безопасных лубриканта для вагинального использования, а в любом другом секс-шопе, аптеке или супермаркете их несколько десятков на полке.
— В чем отличие вашего магазина от классического секс-шопа?
— У нас любой товар можно взять в руки, пощупать, включить, послушать, как игрушка работает. Просто с полки, без стекла и замков. Можно посмотреть консистенцию лубриканта или масла, намазать его на руку, понюхать. Кстати, обработка антисептиком появилась у нас задолго до коронавируса. Когда ты заходишь в обычный секс-шоп — полутемный подвал с красной подсветкой, сразу ощущение, что ты делаешь что-то стыдное, запретное, витрины с наготой будто нападают на тебя. Секс-шоп в представлении многих — магазин фаллосов разного размера и диаметра. У нас светло, ассортимент 0+, часто ты даже не понимаешь, что лежит перед тобой, и если вдруг игрушку найдет ребенок, он не поймет, для чего она.
— Что можете сказать о конкурентах?
— Это высококонкурентный рынок, но мы не участвуем в бойне. Крупные игроки борются за клиента, который уже вовлечен, а мы стараемся привлечь новых, которые ни разу не были в магазине подобного формата. Стоимость наших товаров примерно такая же, где-то больше, где-то меньше. Мы отказались от скидок и акций, у нас твердая цена на товар. На витрине есть бренды, которые в других магазинах просто так не пощупаешь, не включишь и не посмотришь. Всё в наличии, не нужно ждать под заказ из интернет-магазина в Москве.
— Ваш бизнес оправдывает себя? Сколько вы зарабатываете?
— Мы варили эту идею год, прежде чем начать. Не достаточно просто классного продукта, нужно, чтобы люди пришли и узнали, мы понимали это, поэтому аудитория копилась долго. До того как мы вышли на точку безубыточности, было вложено 2,5 миллиона. На точку безубыточности вышли через 8 месяцев от первых вложений. Долгое время всю прибыль вкладывали в развитие проекта. Пандемия, конечно, сильно подпортила рост. Сейчас от первых вложений прошло почти 2 года. Пожалуй, только с августа 2020 почувствовали себя более-менее комфортно, потому что до этого момента существовал вполне реальный негативный сценарий: закрывать проект. Сейчас нам хватает на хлеб, и на хлеб с маслом тоже заработаем.
— Что для вас табу? Что никогда не появится у вас на полках?
— Мы против вредных товаров. То, что принесет вред здоровью никогда у нас не появится. Это и гигантские игрушки, и помпы, и сомнительная интимная косметика. Это очень противоречит нашим ценностям. Продавай только то, что готов использовать сам. Мы однозначно против так называемой «расчлененки». Нет ничего плохого в пенисе или вульве, но в отрезанных частях тела на полке - всё не так. Нам не нравится нелепое эротическое бельё ужасного качества - костюмы школьниц, горничных и прочее. В этом нет ничего эстетичного, а где нет красоты, нет удовольствия.
— Многие заказывают интимные товары на AliExpress. Как вы к этому относитесь?
— Те, кто заказывал товары на AliExpress, продолжат заказывать, кто бы что им не говорил, до случая, пока не обожгут слизистую и не побегут в диспансер. Многие экономят и не понимают, что в профессиональном магазине они покупают гарантию качества и гарантийное обслуживание — игрушка с «алишки» через неделю сломается, и возвращать ее будет некуда. безопасности, гарантийное обслуживание. На AliExpress нет сертификации, не известно, где собраны изделия, есть ли в составе материала фталаты - слизистая влагалища очень активно впитывает из окружающей среды то, что в нее попадает. Это может вызвать токсическое отравление и никто не будет нести ответственность.
— Тестируете ли вы сами товар, который продаете?
— У нас дома большой арсенал ассортимента. Мы не тестируем каждую игрушку, но попробовали все технологии, бренды и форматы. Сейчас нам достаточно послушать игрушку для того, чтобы понять, какую стимуляцию она будет оказывать. Всю интимную косметику и презервативы мы тестим на себе и раздаем фокус-группе — заказываем небольшую партию, смотрим научную составляющую, состав, а потом уже выставляем в магазине.
— Что вы можете посоветовать парам, чтобы разнообразить секс?
— Все индивидуально. Паре, которая никогда ничего не пробовала, мы советуем начать с лубриканта. Использование лубриканта - это про гигиену секса, нехватка собственной смазки - нормальное состояние для каждой девушки, это научно доказано. Дальше паре
можно пробовать то, что позволяет им их диапазон приемлемости — интимная косметика, масла. Важно создать пространство для секса, и это не обязательно должна быть игрушка. Универсальной игрушки не существует.
— Сталкивались ли вы когда-нибудь с осуждением вашей сферы деятельности?
Екатерина: — У меня часто спрашивают про родителей. Мама и папа подписаны на наш аккаунт, им нравится. Они смотрят на это как на бизнес, у них самих свое дело. А в остальном — например, у нас на входе висит штора — это было условие от арендодателя, не могу сказать, с чем связанное, иначе нам не разрешили бы остаться. Когда мы ищем модель для съемок контента и агенство узнает нашу сферу, то обычно отказывается или увеличивает цену в двое, при том что мы никогда не раздеваем моделей, это бельевые съемки, с лицом и без игрушки.
— Правда ли, что в пандемию спрос на секс-игрушки поднялся?
— Это большое заблуждение, что секс-шопы стали спонсорами пандемии. Новостная байка, кто-то подхватил, и пошло. Это довольно закрытая сфера, у многих она ассоциируется с запретом и стыдом, вряд ли, что с пандемией люди резко решили расширить свои границы и открыть для себя что-то новое. Пандемия не отменила эти установки, а тот кто пользовался гаджетами раньше — продолжил пользоваться.
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