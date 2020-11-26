«Перепробовали огромный ассортимент»: нестандартная пара продает интим-игрушки — и знает, как сохранить секс

— Расскажите, как вы познакомились?

— Мы одногруппники, вместе учились в университете в НГУ, экономический факультет, юристы. Когда живешь в одном общежитии, ходишь на одни и те же пары, у вас одинаковые интересы, вы оба отличники — общение возникает само собой. Какое-то время мы были друзьями, а потом начали встречаться.

— С чего начались ваши отношения?

— С жестких шуток, мы постоянно подшучивали друг над другом. Были на одной волне, в одной тусовке. Дружеская симпатия у нас появилась сразу, которая постепенно переросла в чувство.

— Сколько вам было лет?

— Когда мы познакомились, нам было 17 лет, встречаться начали в 19, спустя четыре года поженились и уже четыре с половиной года в браке.