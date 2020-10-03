«Я не извращенка»: монолог бабушки, работающей воспитателем в детсаду и продавцом в секс-шопе одновременно

В предпенсионном возрасте Анна переехала в Новосибирск и устроилась воспитательницей в частный детский сад.



— С детьми интересно, но тяжело. Ты столько любви от них получаешь! Когда ребенок поворачивается к родителю и говорит: «Ну всё, иди, меня там воспитательница ждет!» Это такой кайф! Вы замечали, что талантливые воспитатели, у которых есть дар к любви, способность подарить себя, молодо выглядят? Мы говорим о воспитателях, которые находятся на своем месте, не о тех, кто просто пришел «оттарабанить» на смене.

Когда мы затрагиваем тему работы в секс-шопе, куда её позвали друзья дочери, Анна сразу говорит, что её коробит название «секс-шоп». Она такие магазины предпочитает называть по-другому: «доктор любви». Пандемия для Анны оказалась плюсом — женщина успела пройти обучающие вебинары и онлайн-уроки. Ей понравилось, что педагог очень сухо доносила информацию о различных эротических товарах, не переходя на уровень эмоций и каких-либо оценок.



— Молодому человеку делать в консультантах нечего — вы с большей охотой обратитесь к взрослому человеку, потому что это другой уровень отношений. Да, молоденький консультант может всё знать, но я всегда говорю: «Знать и мочь — это разные вещи». Не потому, что я извращенка, мне нравится помогать людям. Вот зашел человек в броне, я потихонечку начинаю её снимать. Причем нельзя стандартными способами пользоваться, тебе нельзя человека трогать, гладить, говорить: «Ничего страшного, зайчик, солнышко». Ищешь другие методы, ведь мостик всё равно строить надо. Мне так нравится внешний вид всех этих сатисфаеров, материал — всё это не вызывает отторжения. Всё продумано до мелочей, эстетично, не вульгарно. И ведь все эти «игрушки» нужны не для того, чтобы замещать человека, а для того, чтобы помогать человеку. И не надо налево ходить, хотя эмоции не могут быть одними и теми же постоянно. Когда приходят пары, я такой кайф от этого получаю! Представляете, какой уровень доверия между ними, когда они выбирают, разговаривают, рассуждают, какие «штуки» им будут комфортны, а какие нет.