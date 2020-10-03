«Я не извращенка»: монолог бабушки, работающей воспитателем в детсаду и продавцом в секс-шопе одновременно

В Новосибирске пожилая воспитательница подрабатывает в секс-шопе
«Я не извращенка, мне просто нравится помогать людям», — говорит пожилая жительница Новосибирска, одновременно работающая воспитательницей в частном детском саду и консультантом в секс-шопе. В совмещении таких разных профессий она не видит ничего дурного, считая, что нужно «работать в свое удовольствие», но имя, как и точный возраст, предпочитает не раскрывать — люди могут не так понять. Как она оказалась за прилавком в магазине эротических товаров и почему считает, что молодым консультантам здесь делать нечего, — рассказываем её нетипичную историю.
В начале разговора Анна сразу же предупреждает, что времени у нас в обрез, потому что после интервью она «идет с дочерью в баню». Подруги называют её «зажигалочкой», а сама женщина смеется и говорит, что находится в возрасте за 50 и до 60. На вопрос о том, продолжала бы она работать на пенсии, отвечает так: «В пенсионном и предпенсионном возрасте у человека уже нет необходимости в зарабатывании материальной базы, можно работать в своё удовольствие. Это вашему поколению некуда деваться, вы зарабатываете».
От детского сада до «доктора любви»
Медицинское образование сибирячка получила, живя в городе К. Новосибирской области, по направлению «Медсестринское дело». Медицина, как она сама утверждает, была старой, советской закалки — тогда знания давали от и до, учили правильно ухаживать за пациентами. В 90-е, когда постоянно задерживали зарплату, Анна оставила медицину и ударилась в бизнес.
— Бизнес — это совершенно новые эмоции. Иногда полезно поворачивать жизнь на 180 градусов. Тем более мы сами за товаром ездили, были с мужем «сторонниками отечественного автопрома» — ехали куда-нибудь, покупали машину, затаривали её и гнали обратно. Через пару лет, когда поставки у нас шли уже контейнерами, стали подъезжать местные ребята и требовать платы. Если не заплатишь, то крановщик мог «случайно» уронить контейнер. В итоге мы свернули бизнес — жизнь дороже.
В предпенсионном возрасте Анна переехала в Новосибирск и устроилась воспитательницей в частный детский сад.
— С детьми интересно, но тяжело. Ты столько любви от них получаешь! Когда ребенок поворачивается к родителю и говорит: «Ну всё, иди, меня там воспитательница ждет!» Это такой кайф! Вы замечали, что талантливые воспитатели, у которых есть дар к любви, способность подарить себя, молодо выглядят? Мы говорим о воспитателях, которые находятся на своем месте, не о тех, кто просто пришел «оттарабанить» на смене.
Когда мы затрагиваем тему работы в секс-шопе, куда её позвали друзья дочери, Анна сразу говорит, что её коробит название «секс-шоп». Она такие магазины предпочитает называть по-другому: «доктор любви». Пандемия для Анны оказалась плюсом — женщина успела пройти обучающие вебинары и онлайн-уроки. Ей понравилось, что педагог очень сухо доносила информацию о различных эротических товарах, не переходя на уровень эмоций и каких-либо оценок.
— Молодому человеку делать в консультантах нечего — вы с большей охотой обратитесь к взрослому человеку, потому что это другой уровень отношений. Да, молоденький консультант может всё знать, но я всегда говорю: «Знать и мочь — это разные вещи». Не потому, что я извращенка, мне нравится помогать людям. Вот зашел человек в броне, я потихонечку начинаю её снимать. Причем нельзя стандартными способами пользоваться, тебе нельзя человека трогать, гладить, говорить: «Ничего страшного, зайчик, солнышко». Ищешь другие методы, ведь мостик всё равно строить надо. Мне так нравится внешний вид всех этих сатисфаеров, материал — всё это не вызывает отторжения. Всё продумано до мелочей, эстетично, не вульгарно. И ведь все эти «игрушки» нужны не для того, чтобы замещать человека, а для того, чтобы помогать человеку. И не надо налево ходить, хотя эмоции не могут быть одними и теми же постоянно. Когда приходят пары, я такой кайф от этого получаю! Представляете, какой уровень доверия между ними, когда они выбирают, разговаривают, рассуждают, какие «штуки» им будут комфортны, а какие нет.
«Сейчас у пар есть возможность раскрыться»
— Раньше детей в капусте находили. Я понимаю, почему так было, сама это время захватила. Квартиры купить нельзя было, в однокомнатной жили папа, мама и несколько детей — какую тебе дали квартиру, ты в той и доживал. О чём там говорить... Всё урывками, о всяких удовольствиях вообще молчим — как она выразит свою эмоцию, что ей хорошо, если там за стенкой родители всё слышат? Это сейчас у пар есть возможность открыться.
Анна считает, что прежде всего человеку нужны эмоции, без них жизнь серая. Каждый, по её мнению, сам руководит своей жизнью — он должен выбирать окружение и уметь прислушиваться к себе.
— Есть принцип: «Не навреди себе сам. Всегда есть кому тебе навредить. Желающих вокруг много». И ещё есть принцип: «Моё от меня никуда не денется». Не знаю, насколько нужно быть слепым человеком, чтобы своё не заметить. Единственное, когда это допустимо, если вы в горе или закрыты от внешнего мира. Но я считаю, что судьба даст второй шанс. Раньше и психологии-то в стране не было, это сейчас все подряд психологи да психотерапевты. Но это же дань моде — не каждому человеку такое дано. Я не знаю, откуда эта способность приходит, какая-то внутренняя интуиция.
— Я знаю, что такое химия отношений, — когда ты получаешь этот всплеск, мурашки. Но кто сказал, что мужчина должен постоянно быть рядом? Я вас умоляю! Важно, когда люди разводятся и не оказываются в статусе «разведен» или «не замужем». Вы просто становитесь свободными в хорошем смысле этого слова. У некоторых людей в разводе отношения становятся ещё теплее. А некоторые, и в браке находясь, друг друга матом кроют, ругаются. Зачем?
Сейчас я хочу для себя чего-нибудь другого. Английский хочу изучить, открыла для себя органную музыку, когда тебя от эмоций «размазывает по креслу», постоянно хожу в театры — это и наш Оперный, и «Дом Актера», и «Красный факел». В кафе «Бродячая собака» люблю ходить на стендап и поиграть в лото. Наши ребята ходят по лезвию, в пошлость не скатываются — это же высший пилотаж.
Я легкий на подъем человек. Подруги у меня, конечно, остались в другом городе. Но общение с ними — не покупается, с некоторыми по 20–40 лет уже дружим. Со скольки начинается жизнь? Да с любого возраста. Я поняла, что люблю каждый свой возраст. Сейчас дети взрослые, внуки взрослые. Когда ты бабушка, ты даже становишься моложе. Поэтому любите каждый свой год. Такого возраста, в котором вы сейчас, уже не будет.
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