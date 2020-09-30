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Жизнь-качели: русский немец вернулся в Сибирь после 26 лет в Германии. Он восстанавливает любимый парк

Почти все заработанные деньги Александр Шнейдер тратит на новые карусели, а живёт в обычной квартире

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Семь лет назад Александр Шнейдер начал восстанавливать парк аттракционов в Яровом

Семь лет назад Александр Шнейдер начал восстанавливать парк аттракционов в Яровом

Немец решил восстановить парк аттракционов в Яровом

Эта история похожа на киносценарий: неожиданные повороты судьбы, жизнь ради идеи и бесконечный оптимизм главного героя. В начале 90-х молодая семья русских немцев эмигрировала в Германию — там они выучили язык, построили дом, выплатили все кредиты. А через пару десятков лет всё-таки вернулись на родину. Для того, чтобы восстанавливать любимый с юности парк каруселей. Уже семь лет Александр Шнейдер с утра до позднего вечера занимается делом, которое стало главным в его жизни. Так парк аттракционов и озеро в Яровом Алтайского края вернули его домой. С Александром мы познакомились во время подготовки репортажа про озеро Яровое. Сначала он не хотел никакой публичности. А потом согласился — ведь так про его любимый парк узнает больше народу. Съемочная группа НГС побывала в провинциальном парке с необычной историей.

Посмотрите небольшой фильм про героя нашего материала. О том, как важно жить своей идеей, верить в себя и не бояться трудностей.

Видео: Антон Дигаев

Осенью курортный городок Яровое в Алтайском крае выглядит по-другому. Летом здесь бесконечные развлечения, торговля на каждом шагу и толпы туристов, а в сентябре всё как будто замирает. Опустевшие пляжи как будто выдохнули. Так же, как и местные жители, уставшие от толп отдыхающих. Кто-то садится на деревянные ступени пристани и задумчиво смотрит вдаль. Другие берут в руки палки для скандинавской ходьбы и целеустремлённо вышагивают по упругому песочному побережью озера.

Пустынные пляжи Ярового осенью

Пустынные пляжи Ярового осенью

Городской парк развлечений закрыли в конце августа — его директор Александр Шнейдер говорит, что когда-то пробовали работать дольше, но народу мало. Сборы в школу, учёба — забот полно, а совмещать у людей в маленьком городе как-то не принято. Но даже осенью работы в парке хватает — нужно покрасить лавочки, обновить дорожки и карусели. В Сибири сезон хоть и короткий, но очень насыщенный — всё-таки курорт, как никак.

Семь лет назад парк собирались закрыть, уже даже срезали первую карусель. Но бывший житель Славгорода Александр Шнейдер решил остановить этот необдуманный шаг администрации и взять ситуацию в свои руки. В тот момент он жил в Германии, а в Яровое приезжал только в отпуск. Когда узнал про парк, пошёл к главе города и попросил дать территорию парка ему в аренду.

Парк находится на окраине города, вдали от пляжа и туристического района

Парк находится на окраине города, вдали от пляжа и туристического района

— Идея пришла спонтанно. Говорю: отдайте мне, вам какая разница, кто вам будет платить аренду. Через два года посмотрим, — вспоминает Александр Шнейдер свой диалог с главой администрации, когда его отговаривали от этой провальной идеи. — И вот я в сентябре забрал, когда сезон закрыли. В первую очередь забор сделал — огородился полностью. Весной я уже привёз из Германии первые аттракционы. Я в этом парке на этих аттракционах катался еще в 80-х годах, мы сюда из Славгорода приезжали. Уже взрослый был, а вот любил машинки. И вот машинки сюда и привез, с них начал.

Рассказывая об этом, он с сожалением говорит, что опоздал буквально на 20 дней — если бы договорился пораньше, сумел бы сохранить редкий аттракцион «Сюрприз», который перед его приходом срезали и сдали на металлолом.

В парке больше десятка аттракционов

В парке больше десятка аттракционов

За несколько лет Александр Шнейдер сумел обновить практически весь парк — часть аттракционов просто отремонтировал, другие привёз из Германии. Деньги на весь этот праздник, по словам Александра, были из разных источников. Были и сбережения в Германии, какие-то карусели покупали в кредит, часть денег принёс сам парк. Деньги на карусели, говорит Александр, он зарабатывает и перегоном машин.

Свою работу он считает не бизнесом — скорее, делом для души.

По словам Александра Шнейдера, на карусели он потратил уже несколько миллионов

По словам Александра Шнейдера, на карусели он потратил уже несколько миллионов

— То, что я здесь зарабатываю каждый год, здесь же и оставляю. С этого оставляю себе пожить, а остальную часть — 90% — я вкладываю в этот парк, — говорит он. — Я не знаю, в моем возрасте уже много, наверное, не надо. Мне приятно, когда приходят, говорят: «Ой, красиво, хорошо, молодец, спасибо, сохранил для наших детей».

За семь лет Александр Шнейдер восстановил старые карусели и несколько привёз из Германии

За семь лет Александр Шнейдер восстановил старые карусели и несколько привёз из Германии

В начале 90-х годов Александр Шнейдер, потомок поволжских немцев, попал в эмиграционную волну. Вместе с женой и шестилетним сыном он переехал в Германию, в небольшой городок Падеборн, в 150 километрах от Ганновера. Там он несколько лет работал водителем-дальнобойщиком. Выучил немецкий язык, взял кредит и построил дом. Сын устроился на хорошую работу, кредит выплатили даже раньше срока. Казалось бы, жить и не тужить. Но примерно 13 лет назад, рассказывает он, из-за сидячей работы начались проблемы со здоровьем.

В Германии врачи говорили про серьёзную операцию, но Александр решил попробовать справиться своими силами — приехал в Яровое и начал ходить в профилакторий на грязи и на массаж. Кроме всех процедур, ему советовали просто почаще быть в озере. В итоге он подумал, что можно совместить приятное с полезным — купил в Германии катера, привёз их в Яровое, чтобы летом катать отдыхающих.

В 90-е годы Александр уехал на ПМЖ в Германию. Там он прожил 26 лет

В 90-е годы Александр уехал на ПМЖ в Германию. Там он прожил 26 лет

— Я же всё время находился в воде. Без грязей, без ничего. И заметил, что не болел простудой, спина перестала болеть, ноги. Так что, кто бы что ни говорил, озеро помогает — 100%, это я говорю по себе, — констатировал он.

Решение остаться в России и больше не возвращаться в Германию он принял несколько лет назад. И дело не только в целебном озере и любимом парке, признаётся Александр. Про третью причину он говорит сбивчиво, но очень искренне.

13 лет назад озеро Яровое помогло Александру восстановить здоровье

13 лет назад озеро Яровое помогло Александру восстановить здоровье

— В Германии я работал в компании, там было 11 человек немцев, и я один среди них русак. Я с ними сработался, мы со всеми общались, они меня любили, я как свой был, всё нормально, — смеётся он. — Вроде бы я и разговаривал хорошо по-немецки, и всё. Я и сейчас приезжаю туда в гости, со всеми соседями общаюсь по-немецки. Они говорят, что не верят сами, что сколько лет в России, а я приезжаю и с ними спокойно по-немецки разговариваю без проблем. Почему вернулся, не могу сказать. Вроде всё хорошо, дороги хорошие, магазины, обслуживание, всё есть, все улыбаются. Но не моё. Может, общение, обстановка. Я себя чувствую здесь комфортно. А там вот нет, не комфортно.

Парк начинает работать 1 июня — этот день считается официальной датой открытия сезона

Парк начинает работать 1 июня — этот день считается официальной датой открытия сезона

По словам Александра, супруга приняла этот порыв не сразу, но в итоге всё-таки переехала к мужу. Сейчас она тоже сотрудник парка — занимается ландшафтным дизайном.

Вообще, говорит Александр, в парке сложился хороший коллектив. Работа хоть и сезонная, но весной многие возвращаются в парк, чтобы работать именно здесь, у Сан Саныча — так Александра зовут в городе. В работе с персоналом у него, скорее, немецкий подход: строгая дисциплина и хорошая зарплата.

В парке уже начали готовиться к новому сезону — короткому, но насыщенному

В парке уже начали готовиться к новому сезону — короткому, но насыщенному

— Я не обижаю своих сотрудников. Ну 50 тысяч получает человек, который отработал больше 4 лет. Плюс в конце сезона премиальные. Но зато у меня никто ни копейки не возьмет, не возьмет налички. Даже сколько и было — подсылали проверяющих — бесполезно. У меня всё должно быть честно, — говорит он.

Каждый год жители городка спрашивают, каким будет новый аттракцион. В этом году коронавирус скорректировал планы, но, уверен директор парка, не отменил. Сейчас он ищет колесо обозрения, чтобы с него было видно весь город и озеро.

Летом в парке очень много цветов — ландшафтным дизайном занимается супруга Александра, которая тоже вернулась в Россию

Летом в парке очень много цветов — ландшафтным дизайном занимается супруга Александра, которая тоже вернулась в Россию

— Маленькое не хочу. Маленькое 24 метра мы посмотрели, посчитали — нет. Я хотел большое, 36-метровое колесо, чтобы было видно весь город Яровое. И озеро. Я проверил, летал на воздушном шаре — с 36-метровой высоты всё действительно видно, — говорит он. — И вот там, где сейчас тир стоит, если здоровье не подведёт, хочу поставить зимний игровой комплекс. А потом сделать большой крытый каток. Если всё получится.

Александр с супругой иногда ездят в Германию, чтобы поводиться с внуками — сын с семьёй остались в Германии. В Яровом они живут в обычной квартире недалеко от парка.

— Я здесь утром, с 6 утра и до 12, до полпервого ночи каждый день здесь. На свой дом уже сил не хватает, не хочу уже. В Германии свой дом построил, в Славгороде строил. Не хочу уже. Хватит. Надо строить парк действительно, — смеётся он.

Сейчас Александр присматривает колесо обозрения, с которого будет видно весь город и озеро

Сейчас Александр присматривает колесо обозрения, с которого будет видно весь город и озеро

Парку дали название «Фантазия». 1 июня у них по традиции будет открытие сезона — с салютом, бесплатным мороженым и выступлением местных музыкантов. Открытие городского парка аттракционов здесь считается официальным началом туристического сезона, который, говорит Александр, уже не за горами. Поэтому не стоит терять драгоценное время.

Несколько лет назад, признался он, ездил на «четвёрке», и многие коллеги говорили, мол, несолидно.

— А мне, знаете, сейчас всё равно. Я на этих машинах всяких столько поездил. И на грузовиках, и на всяких разных, водителем проработал в Германии. Меня машины уже не волнуют. А это, мой парк, уже как дитё мое, не могу без него.

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Яровоеаттракционынемцы в России
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