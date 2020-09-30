Жизнь-качели: русский немец вернулся в Сибирь после 26 лет в Германии. Он восстанавливает любимый парк

— Идея пришла спонтанно. Говорю: отдайте мне, вам какая разница, кто вам будет платить аренду. Через два года посмотрим, — вспоминает Александр Шнейдер свой диалог с главой администрации, когда его отговаривали от этой провальной идеи. — И вот я в сентябре забрал, когда сезон закрыли. В первую очередь забор сделал — огородился полностью. Весной я уже привёз из Германии первые аттракционы. Я в этом парке на этих аттракционах катался еще в 80-х годах, мы сюда из Славгорода приезжали. Уже взрослый был, а вот любил машинки. И вот машинки сюда и привез, с них начал.

Рассказывая об этом, он с сожалением говорит, что опоздал буквально на 20 дне й — если бы договорился пораньше, сумел бы сохранить редкий аттракцион «Сюрприз», который перед его приходом срезали и сдали на металлолом.

