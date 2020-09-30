Жизнь-качели: русский немец вернулся в Сибирь после 26 лет в Германии. Он восстанавливает любимый парк

Немец решил восстановить парк аттракционов в Яровом
Эта история похожа на киносценарий: неожиданные повороты судьбы, жизнь ради идеи и бесконечный оптимизм главного героя. В начале
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Видео: Антон Дигаев
Осенью курортный городок Яровое в Алтайском крае выглядит по-другому. Летом здесь бесконечные развлечения, торговля на каждом шагу и толпы туристов, а в сентябре всё как будто замирает. Опустевшие пляжи как будто выдохнули. Так же, как и местные жители, уставшие от толп отдыхающих. Кто-то садится на деревянные ступени пристани и задумчиво смотрит вдаль. Другие берут в руки палки для скандинавской ходьбы и целеустремлённо вышагивают по упругому песочному побережью озера.
Городской парк развлечений закрыли в конце августа — его директор Александр Шнейдер говорит, что когда-то пробовали работать дольше, но народу мало. Сборы в школу, учёба — забот полно, а совмещать у людей в маленьком городе как-то не принято. Но даже осенью работы в парке хватает — нужно покрасить лавочки, обновить дорожки и карусели. В Сибири сезон хоть и короткий, но очень насыщенный — всё-таки курорт, как никак.
Семь лет назад парк собирались закрыть, уже даже срезали первую карусель. Но бывший житель Славгорода Александр Шнейдер решил остановить этот необдуманный шаг администрации и взять ситуацию в свои руки. В тот момент он жил в Германии, а в Яровое приезжал только в отпуск. Когда узнал про парк, пошёл к главе города и попросил дать территорию парка ему в аренду.
— Идея пришла спонтанно. Говорю: отдайте мне, вам какая разница, кто вам будет платить аренду. Через два года посмотрим, — вспоминает Александр Шнейдер свой диалог с главой администрации, когда его отговаривали от этой провальной идеи. — И вот я в сентябре забрал, когда сезон закрыли. В первую очередь забор сделал — огородился полностью. Весной я уже привёз из Германии первые аттракционы. Я в этом парке на этих аттракционах катался еще в
Рассказывая об этом, он с сожалением говорит, что опоздал буквально на
За несколько лет Александр Шнейдер сумел обновить практически весь парк — часть аттракционов просто отремонтировал, другие привёз из Германии. Деньги на весь этот праздник, по словам Александра, были из разных источников. Были и сбережения в Германии, какие-то карусели покупали в кредит, часть денег принёс сам парк. Деньги на карусели, говорит Александр, он зарабатывает и перегоном машин.
Свою работу он считает не бизнесом — скорее, делом для души.
— То, что я здесь зарабатываю каждый год, здесь же и оставляю. С этого оставляю себе пожить, а остальную часть — 90% — я вкладываю в этот парк, — говорит он. — Я не знаю, в моем возрасте уже много, наверное, не надо. Мне приятно, когда приходят, говорят: «Ой, красиво, хорошо, молодец, спасибо, сохранил для наших детей».
В начале 90-х годов Александр Шнейдер, потомок поволжских немцев, попал в эмиграционную волну. Вместе с женой и шестилетним сыном он переехал в Германию, в небольшой городок Падеборн, в
В Германии врачи говорили про серьёзную операцию, но Александр решил попробовать справиться своими силами — приехал в Яровое и начал ходить в профилакторий на грязи и на массаж. Кроме всех процедур, ему советовали просто почаще быть в озере. В итоге он подумал, что можно совместить приятное с полезным — купил в Германии катера, привёз их в Яровое, чтобы летом катать отдыхающих.
— Я же всё время находился в воде. Без грязей, без ничего. И заметил, что не болел простудой, спина перестала болеть, ноги. Так что, кто бы что ни говорил, озеро помогает — 100%, это я говорю по себе, — констатировал он.
Решение остаться в России и больше не возвращаться в Германию он принял несколько лет назад. И дело не только в целебном озере и любимом парке, признаётся Александр. Про третью причину он говорит сбивчиво, но очень искренне.
— В Германии я работал в компании, там было
По словам Александра, супруга приняла этот порыв не сразу, но в итоге всё-таки переехала к мужу. Сейчас она тоже сотрудник парка — занимается ландшафтным дизайном.
Вообще, говорит Александр, в парке сложился хороший коллектив. Работа хоть и сезонная, но весной многие возвращаются в парк, чтобы работать именно здесь, у Сан Саныча — так Александра зовут в городе. В работе с персоналом у него, скорее, немецкий подход: строгая дисциплина и хорошая зарплата.
— Я не обижаю своих сотрудников. Ну
Каждый год жители городка спрашивают, каким будет новый аттракцион. В этом году коронавирус скорректировал планы, но, уверен директор парка, не отменил. Сейчас он ищет колесо обозрения, чтобы с него было видно весь город и озеро.
— Маленькое не хочу. Маленькое 24 метра мы посмотрели, посчитали — нет. Я хотел большое,
Александр с супругой иногда ездят в Германию, чтобы поводиться с внуками — сын с семьёй остались в Германии. В Яровом они живут в обычной квартире недалеко от парка.
— Я здесь утром, с 6 утра и до 12, до полпервого ночи каждый день здесь. На свой дом уже сил не хватает, не хочу уже. В Германии свой дом построил, в Славгороде строил. Не хочу уже. Хватит. Надо строить парк действительно, — смеётся он.
Парку дали название «Фантазия».
Несколько лет назад, признался он, ездил на «четвёрке», и многие коллеги говорили, мол, несолидно.
— А мне, знаете, сейчас всё равно. Я на этих машинах всяких столько поездил. И на грузовиках, и на всяких разных, водителем проработал в Германии. Меня машины уже не волнуют. А это, мой парк, уже как дитё мое, не могу без него.
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