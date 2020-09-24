Сбежавшая в Сибирь: молодая учительница бросила Москву ради Искитима — смотрим, как она сейчас живет

Про такую программу Яна слышала давно — видела информацию в интернете, да и знакомые принимали в ней участие.

— Потом я очутилась в кризисе и поиске себя на карантине, решила, что пора менять работу, пробовать новое. В то время мне опять на глаза попалась реклама программы, и я решила, что это та самая возможность изменить свою жизнь. Я хотела учить детей поближе к Москве, было страшно. Мне предлагали разные варианты: Тамбовская, Калужская области. До Тамбова поездом дольше, чем до Новосибирска самолетом. Это очень интересно, мне было любопытно. Не просто изменить жизнь, а начать абсолютно с чистого листа.

Родители, рассказывает Яна, не стали отговаривать её от такого решения.

— Они посчитали, что я лучше знаю, что мне нужно. Да, им грустно было, мне тоже сейчас грустно, что в ближайшие два года будем видеться редко. Но впереди будут зимние каникулы — несколько деньков. Надеюсь, удастся вырваться. Мама сначала со мной в Новосибирск поехала, чтобы мне легче было воспринимать переезд. Она жила тут пару недель со мной, помогала обустроить квартиру, обжиться. Мы даже вместе по Искитиму гуляли.