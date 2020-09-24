Сбежавшая в Сибирь: молодая учительница бросила Москву ради Искитима — смотрим, как она сейчас живет

Москвичка переехала в Искитим, чтобы учить детей в поселковой школе
25-летняя москвичка Яна Окландер никогда раньше не была за Уралом, но этой весной — внезапно для близких и друзей — она отказалась от столичной жизни и переехала в Новосибирскую область, чтобы учить детей в маленькой поселковой школе. Как живется молодой учительнице вдали от мегаполиса, скучает ли она по «Макдональдсу» и «Старбаксу», чем прельстила её жизнь в сибирской глухомани и причем тут «Властелин колец» — читайте в нашем репортаже.
Яна встречает нас около вахты и сразу начинает искать свободный кабинет — свой она пока делит с учителем музыки. В глаза бросается скромность и тактичность девушки, нет никаких стереотипных признаков «коренной москвички», видно, что она нервничает. По ощущениям и не скажешь, что Яна живет здесь всего две недели — она отлично ориентируется в кабинетах и на ходу перебрасывается парой фраз с другими учителями.
В результате мы идем разговаривать в учительскую. Сегодня у Яны было четыре урока, и она честно признается, что уже немного устала говорить — язык заплетается. Москвичка только привыкает к роли учителя, несмотря на филологическое образование и пятинедельную подготовку к этой роли, опыта работы в школе у неё пока мало. В искитимскую школу № 14 Яна попала по распределению программы «Учитель для России».
— Программа помогает найти и подготовить новых учителей, которых затем направляют работать в школы России — в основном, в села и небольшие города, где есть нехватка кадров. Сложно найти учителей, часто бывает так, что в прекрасных школах отличные учителя устают от перенагрузки. Одна из идей программы в том, что учителем может стать каждый — не обязательно иметь профильную подготовку или стаж. Необходимым требованием для участия является законченное высшее образование. У нас регулярно проходят региональные встречи, лекции, семинары, занятия, нам помогает методист, а у каждого учителя есть свой куратор, — рассказывает Яна Окландер.
Про такую программу Яна слышала давно — видела информацию в интернете, да и знакомые принимали в ней участие.
— Потом я очутилась в кризисе и поиске себя на карантине, решила, что пора менять работу, пробовать новое. В то время мне опять на глаза попалась реклама программы, и я решила, что это та самая возможность изменить свою жизнь. Я хотела учить детей поближе к Москве, было страшно. Мне предлагали разные варианты: Тамбовская, Калужская области. До Тамбова поездом дольше, чем до Новосибирска самолетом. Это очень интересно, мне было любопытно. Не просто изменить жизнь, а начать абсолютно с чистого листа.
Родители, рассказывает Яна, не стали отговаривать её от такого решения.
— Они посчитали, что я лучше знаю, что мне нужно. Да, им грустно было, мне тоже сейчас грустно, что в ближайшие два года будем видеться редко. Но впереди будут зимние каникулы — несколько деньков. Надеюсь, удастся вырваться. Мама сначала со мной в Новосибирск поехала, чтобы мне легче было воспринимать переезд. Она жила тут пару недель со мной, помогала обустроить квартиру, обжиться. Мы даже вместе по Искитиму гуляли.
Яна честно признается, что она скорее домосед, чем тусовщица, а на вопрос о личной жизни смеется и жестикулирует руками, мол, что вы, никакой личной жизни.
— Я пока мало где была — на Обском море, в Академгородке, Новосибирске, в селе Сосновка — там красота потрясающая. Я в восторге от Академгородка, от его атмосферы, от того, что он построен в лесу и всё в нем сделано так бережно. В Ложке — одном из микрорайонов Искитима — неплохо, здесь все школьники знают друг друга, дружат, здороваются — это приятно, всё здесь ухоженное, очень аккуратное.
Свободного времени у Яны пока мало. Квартиру она снимает ещё с двумя учительницами, вечера у них проходят в основном за проверкой тетрадей, написанием планов, подготовкой к урокам.
— Но я верю, что потом времени станет больше. Пока мы поняли, что хорошо гулять в Академе: там есть и места с вкусной едой, которой хочется себя порадовать, и вкусный кофе, и приятные заведения, — говорит Яна.
— В Москве я несколько лет работала в районной детской библиотеке с литературой, аудиторией, организовывала мероприятия, мастер-классы, праздники. Делала всё интуитивно, мне это нравилось. Но в какой-то момент я поняла, что трудно совмещать такую работу с магистратурой, и пошла работать в компанию, которая занималась генеалогией. Мы изучали родословные для клиентов. Приходит человек, говорит, что хочет узнать, кем были его предки, составить генеалогическое древо, а мы ему в этом помогаем. Это всё ужасно интересно, но когда все стали работать по домам на удаленке, то я поняла, что мне грустно и одиноко, я скучала по контакту с детьми, по обмену энергией, по ощущению того, что я делаю что-то для других, — рассказывает Яна Окландер. — Да и генеалогия — это работа с прошлым. Да, чтобы идти дальше, нужно знать прошлое. Но мне хотелось «работы про будущее».
— Один из внутренних лозунгов программы говорит, что ребенок сам автор своей жизни. То есть мы не учим ребенка: смотри, как надо. Мы даем ему возможность учиться самому, принимать решения, идти своим путем. Дело не в том, чтобы менять саму школьную программу — ею занимаются методисты с огромным опытом. В целом программа неплохая, она воспитывает в детях определенные навыки. Вопрос в подходах, методах гуманистической педагогики, которая в центр образования ставит ребенка. Дело не в том, что мы преподаем, а в том, как мы это делаем.
— Мы не можем изменить другого человека, влезть к нему в голову, перекрутить там что-то. Важно показать, как все интересно и здорово, чтобы ребенок сам к этому пришел. На практике это работает так, что учитель собирает обратную связь от учеников и сам дает им обратную связь. Мы не лепим тройку непонятно за что, а объясняем ребенку, за что поставлена оценка: «Спасибо тебе за работу, вот, смотри, я вижу, что ты сделал часть задания, а вот тут ошибки — мне кажется, что тебе надо повторить, например, падежи. Пока выше тройки поставить не могу, в следующий раз получится лучше».
— Идея в том, чтобы показать ребенку, что он может сделать выбор. Он не заклеймен этой тройкой до конца жизни. Дело же не в оценке, мы показываем ему зону ближайшего развития, что он может для этого что-то сделать.
На вопрос, ставит ли она двойки, Яна честно признается, что пока ей это сложно психологически.
— Я сама ещё помню школу, хотя и была отличницей. Но все равно. Дети пока ко мне привыкают, им приятно, что пришел молодой учитель. Для пятиклассников-то я, понятно, не совсем молода, а восьмиклассники уже такие — люди с жизненным опытом.
— Мне повезло, что школа хочет идти в ногу со временем, развиваться. Например, я решила сделать театральную студию, и мне сказали: «Здорово! Супер! Нам это надо!». Здесь есть и Российское движение школьников, и волонтерское движение. Еще мне хочется учиться у других опытных педагогов, перенимать их опыт. У меня есть свои идеалы и убеждения, от которых я отступать не собираюсь, но у этих педагогов есть блестящие наработки. Мы с коллегой из программы «Учитель для России» хотим потом продвигать экологические инициативы в Искитиме. Сейчас начали макулатуру собирать, вон на подоконнике уже пару листков собрали (смеется), потом хотим еще крышечки собирать, батарейки. Я привыкла в Москве разделять мусор, привыкла к тому, что рядом с домом есть раздельные мусорные баки, а здесь с этим сложно. Еще скучаю по доставке еды в любое время дня и ночи, потому что здесь ближайший «Макдональдс» находится в Бердске. Мы ехали по трассе, и я грустно смотрела на «Макдак», потому что до него так далеко ехать из Искитима.
— Честно, я пока не знаю, чем заниматься потом. Мне нравится, когда есть внешние рамки. Два года для меня уже много. Мне проще идти по целям: вот сейчас сохранить себя, реализовать свои проекты, стать хорошим учителем, вести хорошие уроки. Заниматься хобби. Одно из моих хобби — театр. В школе я сама начала вести кружок, если я веду занятие, то прямо отдыхаю душой. Еще надеюсь походить в театры Новосибирска, мне уже рекомендуют, куда сходить.
Девушка приглашает нас посмотреть, как проходят занятия театрального кружка. В класс врываются дети в предвкушении занятия. Я спрашиваю учеников, почему они решились ходить на кружок. Мне отвечает пятиклашка:
— У нас есть скрытые способности, которые мы тут будем развивать. На литературе мы сегодня затрагивали тему про свадьбы и святки, у нас задание было — поговорить с кем-то из родственников о традициях на свадьбе или святках, взять интервью. Но не у всех получилось поговорить, некоторые в интернете информацию искали.
Молодая учительница объясняет нам, что это такой формат для уроков литературы, чтобы дети учились грамотно говорить и объяснять свои мысли. Под конец разговора я спрашиваю её о любимой книге. Яна отвечает, что если говорить о вечном, то это, конечно, «Властелин колец» Толкина. Потому что книга учит нас делать выбор в жизни — так же, как совсем недавно сделала она.
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