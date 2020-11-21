На утро к врачу: 5 распространенных ошибок в сексе, которые приводят к болезням (некоторые никак не проявляют себя)

Когда начинаешь читать о заболеваниях, которые передаются половым путем или являются следствием неудачного полового акта, желание заниматься сексом резко пропадает, появляется неприятное ощущение надвигающейся паники и пресловутое «а вдруг». Лампочка в голове начинает мигать и подавать сигнал о том, что хорошо бы провериться, а своего партнера временно не пускать на порог. Без паники. Мы поговорили с врачом гинекологом-эндокринологом Дияной Гайнутдиновой и спросили — чего следует опасаться и как быть, если неприятные симптомы уже начали проявлять себя.
Незащищенный половой акт
Самая частая и распространенная ошибка, которую могут совершить оба партнера во время секса, — это незащищенный половой акт. Еще большей ошибкой будет то, если вы думаете, что раз вас не беспокоят никакие симптомы, то вы здоровы. Врач гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова объясняет, что есть заболевания, которые поначалу никак себя не проявляют, но в дальнейшем могут принести немало бед.
— Если вы на 100% не уверены в мужчине и презерватив порвался или соскользнул во время полового контакта, то лучше обратиться в любую ближайшую лабораторию и сдать необходимые анализы, что будет дешевле, чем потом долго и не без малых затрат заниматься последствиями поздно обнаруженной инфекции, — говорит врач.
Какие анализы сдавать
Сразу после полового акта бежать и сдавать анализы не имеет смысла, так как у каждой инфекции свой инкубационный период. Через 7 дней после незащищенного полового акта врач рекомендует сдать ПЦР на микоплазму гениталиум, хламидии, гонорею, трихомонаду. Через 1 месяц повторить анализ. Через 1–1,5 месяца — анализ крови на гепатиты В и С, сифилис. Повторить анализы через 3 месяца. Через 4–6 недель — анализ на ВИЧ. Затем повторить через 3 месяца, и при необходимости через 6 месяцев.⠀⠀⠀⠀ ⠀
Если известно, что половой контакт случился с носителем ВИЧ-инфекции, можно пройти антиретровирусную терапию. Она проводится в течение месяца. Терапия должна начаться не позднее 72 часов после полового акта. Для этого необходимо обратиться в СПИД-центр.⠀
Посткоитальный цистит
Среди прочих заболеваний после полового акта врач выделяет посткоитальный цистит. Дияна Гайнутдинова говорит, что это очень распространенная проблема — примерно треть всех рецидивирующих (в фазе обострения) циститов. Заболевание может проявиться спустя 24 часа после полового акта. Основная причина его возникновения состоит в анатомическом расположении мочеиспускательного канала у женщин. Во время полового акта, под действием механического движения полового члена, происходит смещение отверстия мочеиспускательного канала женщины, что способствует осеменению его бактериальной флорой.
Среди симптомов посткоитального цистита Дияна выделяет дискомфорт, рези во время и после мочеиспускания, дискомфорт и боли внизу живота, позывы к мочеиспусканию, неконтролируемое выделение мочи, примесь в моче — кровь, слизь и прочие выделения.
Какие еще могут быть заболевания
Эктопия или так называемая эрозия шейки матки — часто встречающееся у молодых девушек и женщин явление. Дияна Гайнутдинова говорит, что это нормальное состояние шейки матки, когда цилиндрический эпителий находится во влагалищной части шейки матки — врач может увидеть это в виде красного пятнышка при осмотре.
— Такая картина говорит о хорошем гормональном фоне насыщении организма эстрогеном, — объясняет эксперт.
С возрастом эктопия уходит в цервикальный канал шейки матки, и врач уже не может увидеть ее с помощью зеркала при осмотре пациента. Делать с эрозией ничего не нужно. Раньше существовало мнение о том, что эктопию необходимо прижигать. Современные исследования доказали, что такой метод лечения не актуален. Эрозия никак не мешает половому акту, за исключением случаев кровоточивости — в такой ситуации прижигание будет считаться эффективным методом.
Помимо эрозии женщины часто сталкиваются с такой проблемой, как миома шейки матки — это доброкачественная опухоль шейки матки с гладкой оболочкой. По мнению врача, миома никак не мешает половому акту, за исключением случаев, когда в матке есть большой миоматозный узел — возможны болевые тянущие ощущения внизу живота. Самая частая жалоба женщин на миому — это обильная и болезненная менструация.
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— Если у девушки, например, обострение кандидозного вульвовагинита (молочница), то после полового акта у партнера могут появиться жалобы на зуд и покраснение в области полового члена, но это не ИППП, — объясняет Дияна.
Если девушка недостаточно возбуждена или у нее во влагалище имеются воспалительные процессы, во время трения могут появиться микротрещины, которые начнут кровоточить. Обычно, по словам Дияны, такие трещины заживают сами собой или при помощи местной терапии.
Заразиться инфекцией через секс игрушку и передать ее половому партнеру нельзя. Неприятные последствия могут затронуть одного из партнеров.
— Воспаления не возникнет, но если девушка будет использовать чужие средства личной гигиены, то ничего хорошего в микрофлоре влагалища не будет. Это то же самое, если бы она постоянно меняла половых партнеров, — говорит врач.
Поза не решает
— К сожалению, никакие позы в сексе не помогут избежать инфекций, передаваемых половым путем. Иногда, в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей организма женщины, некоторые позы вызывают дискомфорт в сексе, в таких случаях я рекомендую находить для себя наиболее комфортное положение, — объясняет врач и добавляет, что при острых состояниях, наличии воспалительных процессов органов малого таза, воспалении влагалища, наружных половых органах с сексом лучше повременить.
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