На утро к врачу: 5 распространенных ошибок в сексе, которые приводят к болезням (некоторые никак не проявляют себя)

Самая частая и распространенная ошибка, которую могут совершить оба партнера во время секса, — это незащищенный половой акт. Еще большей ошибкой будет то, если вы думаете, что раз вас не беспокоят никакие симптомы, то вы здоровы. Врач гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова объясняет, что есть заболевания, которые поначалу никак себя не проявляют, но в дальнейшем могут принести немало бед.



— Если вы на 100% не уверены в мужчине и презерватив порвался или соскользнул во время полового контакта, то лучше обратиться в любую ближайшую лабораторию и сдать необходимые анализы, что будет дешевле, чем потом долго и не без малых затрат заниматься последствиями поздно обнаруженной инфекции, — говорит врач.

Какие анализы сдавать

Сразу после полового акта бежать и сдавать анализы не имеет смысла, так как у каждой инфекции свой инкубационный период. Через 7 дней после незащищенного полового акта врач рекомендует сдать ПЦР на микоплазму гениталиум, хламидии, гонорею, трихомонаду. Через 1 месяц повторить анализ. Через 1–1,5 месяца — анализ крови на гепатиты В и С, сифилис. Повторить анализы через 3 месяца. Через 4–6 недель — анализ на ВИЧ. Затем повторить через 3 месяца, и при необходимости через 6 месяцев.⠀⠀⠀⠀ ⠀