Хотят, но не могут: 5 популярных мифов о сексе после 50 лет, которые могут испортить жизнь уже сейчас

Эксперты развенчали мифы о сексуальной жизни после 50 лет
Кто-то когда-то придумал, будто желание заниматься сексом присуще только молодым, куда уж там пенсионерам — о внуках лучше думайте, а не о бесстыдстве. Да, тело становится старше, количество хронических болезней значительно вырастает вместе с толщиной медицинской карты, и порой обсудить акции на лекарства даже интереснее — казалось бы, какой тут секс, но лишать себя самого естественного удовольствия в жизни — бесчеловечно. Мы поговорили с экспертами, попросили их развенчать самые распространённые мифы о сексуальной жизни после 50 лет и выяснили кое-что интересное.
Миф 1. С возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции
Сексолог Анна Мороз говорит, что эректильная дисфункция (импотенция, бытовым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приёме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определённом возрасте «стоять не будет».
— Тут не на цифру в паспорте смотреть надо, а на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Учиться искать смыслы собственной жизни, развиваться и жить полной, насыщенной жизнью. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, — объясняет эксперт и добавляет, что возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции. Есть естественное снижение уровня гормонов, и секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится.
— С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона, что влияет и на внешность, и на уровень полового влечения, но у мужчин есть другая особенность — они легче возбуждаются. На процесс эрекции у мужчин редко влияют внешние факторы, поэтому привлекательная сексуальная женщина способна возбудить мужчину независимо от возраста, — считает психолог, сексолог и тренер по интимной гимнастике Марина Протопопова.
Миф 2. При наступлении менопаузы женщину не интересует секс
— Этот момент нужно рассматривать с двух сторон. Если просто сидеть и никак не поддерживать организм во время менопаузы, то, увы, про сексуальное влечение стоит забыть, но если принимать витамины, вести здоровый образ жизни, заниматься интимной гимнастикой, то желания секса будет хоть отбавляй, — говорит Марина Протопопова.
По мнению Анны Мороз, возрастного ценза для секса нет. Просто для людей в возрасте 50 лет и старше сексуальное удовлетворение больше зависит от качества отношений, степени близости и доверия в паре. Есть близость, доверие и общие интересы в жизни — есть секс. Нет — и люди становятся соседями по общей жилплощади.
Миф 3. Секс с годами становится монотонным и однообразным
Оба эксперта в один голос уверяют, что это очередной миф. По мнению Марины Протопоповой, современная секс-индустрия развивается стремительно, и каждый месяц появляются всё более интересные «помощники», которые можно использовать для украшения сексуальной жизни.
— Изучение Камасутры и прочих энциклопедий секса разнообразит ваш секс, — подсказывает эксперт.
Анна Мороз считает, что если стремления сделать секс хорошим и разнообразным не было в 30 лет, то откуда ему взяться в 50? Тогда — да, секс будет скучным и рутинным мероприятием для снятия напряжения. Или, как многие говорят, «для здоровья».
Миф 4. С возрастом у обоих партнёров снижается темперамент
— Темперамент — вещь врождённая. Он всю жизнь одинаковый. Желание секса как чего-то отдельного — да, снижается. Потому что зрелые люди перестают смотреть на отношения только с точки зрения полового удовлетворения. Отношения — это целая система. И секс — это способ проявить любовь, реализовать своё желание быть именно с этим человеком и совместное переживание, делающее связь крепче, — объясняет это явление Анна Мороз.
Миф 5. Женщина теряет способность к оргазму, когда она стареет
Марина Протопопова объясняет, что в период менопаузы у женщины появляется сухость во влагалище и практически исчезает естественная смазка, но при приёме соответствующих витаминов, при выполнении упражнений и, конечно, использовании лубрикантов получить оргазм возможно в большинстве случаев.
— Способность женщины испытывать оргазм к возрасту не имеет отношения. Это имеет отношение к её умению наслаждаться и жизнью в целом, и сексуальными отношениями в частности. Физически женщине сложно получать удовольствие и оргазм от секса, если есть нарушения в половой сфере и слабость тазового дна. Это вопрос решается интимной гимнастикой. И да — многие женщины чувствуют себя свободнее и, как следствие, получают больше удовольствия после менопаузы, так как нет риска забеременеть. Просто снимается психологический барьер, — объясняет Анна Мороз другую сторону медали.
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