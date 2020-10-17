Хотят, но не могут: 5 популярных мифов о сексе после 50 лет, которые могут испортить жизнь уже сейчас

Миф 1. С возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции

Сексолог Анна Мороз говорит, что эректильная дисфункция (импотенция, бытовым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приёме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определённом возрасте «стоять не будет».

— Тут не на цифру в паспорте смотреть надо, а на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Учиться искать смыслы собственной жизни, развиваться и жить полной, насыщенной жизнью. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, — объясняет эксперт и добавляет, что возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции. Есть естественное снижение уровня гормонов, и секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится.

— С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона, что влияет и на внешность, и на уровень полового влечения, но у мужчин есть другая особенность — они легче возбуждаются. На процесс эрекции у мужчин редко влияют внешние факторы, поэтому привлекательная сексуальная женщина способна возбудить мужчину независимо от возраста, — считает психолог, сексолог и тренер по интимной гимнастике Марина Протопопова.