«Сказала, что пойму, если он захочет уйти»: эти женщины встретили любовь, несмотря на страшные последствия ДТП

«Кому нужна больная девушка со шрамами? Лысая, страшная»

Анна и Дмитрий познакомились в Шерегеше — приехали на одном автобусе и разговорились. Вернувшись в Новосибирск, ребята продолжили общение, пару раз гуляли, но дальше дружбы дело не шло, пока Дима не сказал Ане, что просто дружить он больше не может — или встречаются, или перестают общаться. Спустя время отношения перешли в статус романтических, пока случай не перевернул всё с ног на голову. Они с друзьями отмечали 8 Марта в клубе Pravda. Водитель такси, который вез их домой, уснул за рулём, и машина въехала в отбойник. У Димы — сотрясение мозга, а Аня впала в кому.

Полтора месяца врачи боролись за жизнь девушки. Никто не мог с уверенностью сказать, выживет она или нет. Родственники плакали, молились, ставили свечи в церкви и просто верили, что Аня будет жить. Ей на тот момент было всего 20 лет. Дима всё это время дежурил в больнице и помогал семье любимой как мог. Аня пришла в себя. И не поняла вообще ничего из того, что происходило. Вот она одевается в гардеробе в клубе, вот она уже лежит в больничной палате.