«Сказала, что пойму, если он захочет уйти»: эти женщины встретили любовь, несмотря на страшные последствия ДТП

Наши сегодняшние героини находились на волосок от смерти, но смогли удержаться за жизнь. Они провели долгие месяцы в больничных палатах и боялись смотреть на себя в зеркало, пытались осознать, насколько для них все изменилось. Принять себя в обездвиженном состоянии в инвалидной коляске, без волос и без прежнего лица им помогла любовь, которая стала глотком воздуха. Мысль о том, «кому я такая буду нужна», мелькала в голове, но поступки их мужчин, которые были рядом в самые сложные моменты жизни, развеяли их страхи. Почитайте три вдохновляющие истории о том, что для настоящей любви нет преград.
«Кому нужна больная девушка со шрамами? Лысая, страшная»
Анна и Дмитрий познакомились в Шерегеше — приехали на одном автобусе и разговорились. Вернувшись в Новосибирск, ребята продолжили общение, пару раз гуляли, но дальше дружбы дело не шло, пока Дима не сказал Ане, что просто дружить он больше не может — или встречаются, или перестают общаться. Спустя время отношения перешли в статус романтических, пока случай не перевернул всё с ног на голову. Они с друзьями отмечали 8 Марта в клубе Pravda. Водитель такси, который вез их домой, уснул за рулём, и машина въехала в отбойник. У Димы — сотрясение мозга, а Аня впала в кому.
Полтора месяца врачи боролись за жизнь девушки. Никто не мог с уверенностью сказать, выживет она или нет. Родственники плакали, молились, ставили свечи в церкви и просто верили, что Аня будет жить. Ей на тот момент было всего 20 лет. Дима всё это время дежурил в больнице и помогал семье любимой как мог. Аня пришла в себя. И не поняла вообще ничего из того, что происходило. Вот она одевается в гардеробе в клубе, вот она уже лежит в больничной палате.
— Когда я подошла к зеркалу, то увидела мальчика. Обернулась — мальчика нет. Глянула в зеркало ещё раз и ахнула — это я, — вспоминает Анна. В больнице Аня носила только розовое, чтобы было понятно, что она девушка. Не позволяла приезжать друзьям, не хотела, чтобы её видели такой. Как только начинали жалеть — всё, разговор окончен. Дима же прописался в больнице вместе с Аней, радовал её вкусностями, делал сюрпризы, поддерживал. И что было самым важным для девушки — он не жалел её и воспринимал как обычного человека, будто бы ничего не произошло.
— Я ему тогда сказала, что пойму, если он захочет уйти. Кому нужна больная девушка со шрамами? Лысая, страшная. На что Дима ответил: «Ты что, дурочка? Как вообще можно такое говорить?», — рассказывает Анна.
С поддержкой Димы Аня постепенно начала смотреть в зеркало и принимать себя такой, какая она теперь есть. После трепанации черепа девушка лишилась волос, носила платки и шапки, чтобы никто не мог подумать, что с ней что-то не так. Она довольно быстро пошла на поправку и уже летом вернулась на работу вожатой в детский лагерь. Серьёзных проблем со здоровьем удалось избежать, испортились только зубы.
Примерно через год после случившегося Аня и Дима поженились. Сейчас Дмитрий и Анна счастливо живут в загородном доме, воспитывают двух сыновей, мечтают о дочке. Аня рада, что с Димой тогда ничего не случилось и что её подруги уехали на другом такси. Водитель той злополучной машины осуждён условно и не извинился перед родными девушки.
«Как же я буду жить без лица?»
Жизнь Евгении Н. была вполне устроенной и стабильной — жена, мать и домохозяйка. Первое время в браке женщине было вполне комфортно, а потом стало скучно, и Евгения решила выбраться из болота однообразия, в которое сама себя загнала. Она начала чаще общаться с друзьями и научилась водить машину — ей нравилось то чувство, которое она испытывала за рулем. В один злополучный день женщина поехала на дачу к друзьям. Сама за руль не села, ехала со знакомым Сергеем — на одном из перекрестков мужчина надавил на газ, торопясь проскочить на мигающий зеленый. И влетел в грузовик. Один водитель думал, что проскочит, а другой решил тронуться с места чуть раньше положенного. В результате — встретились. Итог аварии был страшным. Сергей скончался на месте, Евгения очнулась в больнице с переломами, ушибами, сотрясением и практически без лица.
От просьбы женщины дать ей зеркало, чтобы посмотреть на себя, родственники и подруги уклонялись, всячески препятствовали.
— Одна из родственниц, приехавшая меня навестить, не была в сговоре с основным составом близких и машинально поднесла ко мне карманное зеркальце, когда я в очередной раз его попросила. Я увидела себя и испугалась. В голове поплыла тяжкая мысль: как же я буду жить без лица? — вспоминает Евгения.
После долгого нахождения в больнице Евгению отпустили домой. Как только она научилась говорить и ходить — отправилась, прихрамывая, подавать на развод. В этот раз она была железно уверена: пора ставить точку на семейной жизни без любви. Авария не разучила ее водить машину. Куда сложнее давалось умение смотреть людям в глаза — она стеснялась шрамов и деформированных черт лица. Натягивала шарф до самого носа и лишний раз на улицу не показывалась.
— Однажды вместе с подружками ко мне в гости заявился друг моего детства — одноклассник Пашка, — прочитал обо мне в интернете. Пришел с гладиолусами, как на 1 сентября. Я настолько обрадовалась человеку из школьного прошлого, что даже на какое-то время забыла про свою внешность. Мы много разговаривали, перечисляя «наших». Девчонки ушли, а мы все вспоминали, вспоминали… Паша стал меня навещать. А потом остался. Выяснилось, что он был тихо влюблен в меня с
Дефекты лица и последствия аварии не напугали Павла, напротив, он проявил настойчивость, ухаживал за Евгенией, сейчас они вместе. Женщина говорит, что подруги иногда спрашивают ее, будет ли она делать пластическую операцию, чтобы поправить обезображенное лицо, а она отвечает: «А зачем? Если меня такую принял любимый мужчина, то какое мне дело до остальных?»
«Я сидела на диване перед монитором, и не было видно, что я парализована»
История Инны Носик случилась несколько лет назад — тогда она и ее партнер по бизнесу занимались видеопрокатом и продажей компьютерных комплектующих. Видеопрокат работал круглосуточно, и однажды после ночной смены коллега Инны настоял на том, чтобы поехать за товаром. Под утро он уснул за рулём, и машина врезалась в столб. У водителя сломана нога и ушиб грудной клетки, Инне же повезло значительно меньше — она оказалась полностью парализована. В больничной палате женщина поняла, что стала инвалидом, диагноз — тетрапарез, руки до кистей относительно работали, кисти же просто висели. Способной к полноценному движению осталась только голова.
Со временем Инна научилась сидеть и вновь присоединилась к бизнесу. Параллельно в соцсетях она случайно нашла страницу своего одноклассника (её первая любовь) и очень удивилась — мужчина жил в Швеции. Завязалась переписка, выяснилось, что в школе одноклассник тоже был в нее влюблен, они созванивались по Skype, для Инны тогда это стало единственным утешением. Долгое время она не говорила возлюбленному, что не может ходить — не хотела жалости, но однажды всё же призналась.
— Я сидела на диване перед монитором, и не было видно, что я парализована. Руки до кистей нормальные, а кисти я не показывала, что они как ласты склеены. Чувствую, что начинаю привыкать, и испугалась. А в моем случае даже думать об этом нельзя. Продолжать общаться не было смысла. Какой с меня толк. Рассказала, что я в коляске. Поблагодарила за всё. Попрощалась и дальше за работу, — Инна совсем не ожидала, что мужчина не отвернется от нее, а наоборот, потянется еще сильнее. Владимир стал чаще звонить и в конец ошеломил женщину предложением выйти за него замуж. Первая мысль Инны была: «Так не бывает».
— Через 3 месяца он приехал с предложением руки и сердца. И с колечком, таким красивым. Мы поженились, и я уехала в Швецию. Сказал, что будем лечиться и заниматься, и все получится, — продолжает сибирячка и добавляет, что это было в 2011 году.
Вместе с мужем Инна живёт в городе Вестервике. В Швеции она сумела поправить свое здоровье, прошла много курсов лечения. Спустя время женщина смогла вставать с инвалидного кресла и научилась ходить на ходунках, рукам вернулась чувствительность — Инна занялась валянием игрушек и научилась вязать спицами.
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