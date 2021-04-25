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«Любаша проснулась бледненькой»: мама 10 детей из Новосибирска узнала о страшном диагнозе дочери

Сначала девочка заболела обычной простудой, но вскоре уровень гемоглобина в крови начал экстремально падать

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На этой фотографии Усовы еще с 9 детьми, а Оксана ждет 10-го. Вскоре у семьи родилась еще одна девочка

На этой фотографии Усовы еще с 9 детьми, а Оксана ждет 10-го. Вскоре у семьи родилась еще одна девочка

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Мама 10 детей из Новосибирска рассказала о серьезном заболевании дочери

В известную многодетную семью Усовых из Новосибирска пришла беда — у одной из дочерей диагностировали онкологическое заболевание.

По словам Оксаны Усовой (женщина воспитывает 10 детей), всё началось с обычной простуды:

— Люба заболела ОРВИ. Тяжело. Лечились. Антибиотики пили. Всё вроде уже хорошо было, но через неделю примерно Любаша проснулась бледненькой. Ясно — надо кровь сдавать и смотреть гемоглобин. Препараты железа начала давать в тот же день, — рассказала Оксана у себя в Instagram (публикуем выдержки с ее разрешения).

По словам женщины, уровень гемоглобина в крови составил 90 г/л (норма составляет 100–140 г/л):

— Списали на послевирусное осложнение. Железо пьем, но бледность сохраняется. Через 3 недели — вчера — пересдали. 76 гемоглобин и 1 юный нейтрофил, что плохо. Сегодня утром на приеме в стационар уже взяли опять общий анализ крови, гемоглобин стал 55.

После этого у девочки взяли пункцию костного мозга и установили диагноз. Сейчас Оксана с дочерью в больнице, девочке поставили капельницу, переливают кровь.

— Любаша сейчас ничего не понимает. Нам перелили кровь в первый же день, так как гемоглобин за сутки упал с 78 до 55. Была очень слабенькой, но как она держалась, до сих пор в голове не укладывается. Взрослые люди с такими показателями уже и не встанут. А Любочка сама ходила и улыбалась как-то. Сейчас немного подняли гемоглобин. Она так же улыбается. Завтра нам еще несколько анализов сделают и примут решение, как именно лечить. Но это точно химия, 4 блока. Здесь мы в лучшем случае на 6–8 месяцев. Наша семья вся в ужаснейшем состоянии — дети остальные, муж, родственники, — рассказала НГС Оксана Усова.

Мы уже рассказывали историю Оксаны Усовой из Новосибирска — она многодетная мама со стажем, сибирячка и ее супруг воспитывают 10 детей. Когда Оксана впервые стала мамой, она ушла из бизнеса и посвятила себя заботе о семье. Люба стала восьмым ребенком в семье.

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