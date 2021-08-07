Кинуть якорь: сексолог рассказала, какой психологический прием поможет наладить сексуальные отношения

Как это работает?

Внимание нужно обратить на то, что все люди в мире якорятся. Если женщина думает, что она заарканила мужчину, нужно понимать, что она тоже подвержена действию различных анкеров. Чаще всего женщины намного сильнее за счет своей эмоциональности — и от этого они больше страдают. Мужчины за счет логического, более конкретного мышления подвержены якорению не так ярко, как женщины. К сожалению, чаще всего происходит так, что женщина намного сильнее зацикливается на каком-то событии.

Человек воспринимает мир через разные каналы информации. Якорь может быть визуальной картинкой или ярким событием, а может быть полной темнотой. Это может быть аудиальная реакция на какой-то яркий или раздражающий звук, музыку. А реакция на какое-то ощущение, тактильность или запах относится к кинестетическому якорю. Есть еще дигитальный якорь — это может быть инсайд или въевшаяся в голову логическая цепочка, которая вызывает какие-то ассоциации.

Когда анкеры комбинированы, то сильнее западают в подсознание. Например, я, попав в аварию в определенном месте трассы, потом не могла это место спокойно проезжать — меня начинало трясти. Мое тело запомнило, что в данном месте и в том моменте было негативное событие. Если говорить о позитивных вещах, то мы на них очень сильно ведемся. Например, если мы говорим о мандаринах и ёлке, то вспоминаем Новый год, подарки и веселье — и якоря у нас будут положительные.