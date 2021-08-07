Кинуть якорь: сексолог рассказала, какой психологический прием поможет наладить сексуальные отношения

Встретили красивого мужчину, которому хотели бы понравиться и начать отношения? Пытаетесь найти подход к себе или ребенку? Сексолог-психолог Ольга Сень рассказала о технике якорения, про которую сейчас из всех углов говорят инстаграмные эксперты. Она объяснила, почему нужно быть осторожными с этой техникой, как использовать ее для себя, партнера или своей семьи. Эти и другие ответы читайте в авторской колонке сексолога.
В последнее время очень много психологов и блогеров уверяют, что научат вас волшебным, уникальным техникам. Якобы вы сделаете так, что мужчина запомнит вас на всю жизнь, будет постоянно о вас думать — в общем «заякорится» (далее понятия употребляются без кавычек, обозначая психологические приемы. — Прим. ред.). Такое психологическое понятие действительно существует. Якорь — это некая точка в пространстве, которая сильно запоминается, событие или предмет, который ассоциируется с чем-либо. Как только человек встречает этот предмет, то вспоминает связанное с ним событие.
Условный рефлекс и психологический прием
Чтобы было понятно, якорь (анкер) является параллельным или вторичным названием условного рефлекса. Если вспомнить классическую собаку Павлова, у нее вырабатывался условный рефлекс на сигнал «еда». Здесь сигнал является некой зацепкой, после которой человек понимает, что будет вкусно, будут «кормить». Самый яркий сигнал для человека — это его имя, потому что мы всегда на него реагируем, даже если его кричат из соседнего подъезда и вы понимаете, что это не вам. Это реакция из детства, когда вас звала мама.
Хорошо работает этот психологический прием на какие-то позитивные эмоции, например на сдачу экзаменов у студентов. Помните, как 5 рублей клали под пятку или, например, у вас были любимое платье/рубашка, которые одевались только на экзамены? Особенно когда вы отлично сдали в этой рубашке/платье экзамен и считаете, что они счастливые. Вы словили от этого удовольствие — и всё, это стало определенным анкером. Или, например, играет грустная музыка, под которую вы расставались с молодым человеком, и у вас волей-неволей накатывают слезы. Даже если сейчас у вас всё нормально. Ваше тело помнит, как вам было плохо именно в тот момент. В некоторых научных трактатах написано, что в принципе деструктивный, разрушающий якорь убрать невозможно, сильно положительный тоже. К таким относится, например, рождение ребенка.
Как это работает?
Внимание нужно обратить на то, что все люди в мире якорятся. Если женщина думает, что она заарканила мужчину, нужно понимать, что она тоже подвержена действию различных анкеров. Чаще всего женщины намного сильнее за счет своей эмоциональности — и от этого они больше страдают. Мужчины за счет логического, более конкретного мышления подвержены якорению не так ярко, как женщины. К сожалению, чаще всего происходит так, что женщина намного сильнее зацикливается на каком-то событии.
Человек воспринимает мир через разные каналы информации. Якорь может быть визуальной картинкой или ярким событием, а может быть полной темнотой. Это может быть аудиальная реакция на какой-то яркий или раздражающий звук, музыку. А реакция на какое-то ощущение, тактильность или запах относится к кинестетическому якорю. Есть еще дигитальный якорь — это может быть инсайд или въевшаяся в голову логическая цепочка, которая вызывает какие-то ассоциации.
Когда анкеры комбинированы, то сильнее западают в подсознание. Например, я, попав в аварию в определенном месте трассы, потом не могла это место спокойно проезжать — меня начинало трясти. Мое тело запомнило, что в данном месте и в том моменте было негативное событие. Если говорить о позитивных вещах, то мы на них очень сильно ведемся. Например, если мы говорим о мандаринах и ёлке, то вспоминаем Новый год, подарки и веселье — и якоря у нас будут положительные.
Отношения и анкеры
Возвращаемся к анкерам между мужчиной и женщиной. Важно отметить, что позитивные и негативные реакции имеют свою длительность. Есть сигналы, которые настолько негативно установлены, что фактически снять их невозможно, потому что они достаточно долго длятся. Легкие импульсы (особенно на позитив) должны постоянно чем-то стимулироваться. Например, сигнал начинает работать, когда было как минимум три подкрепления и человек на это реагировал. Тогда якорь закрепляется и позитивно работает. Очень часто сейчас «психологи-волшебники» учат эти анкеры закреплять на теле мужчины. Не всегда это является полезным для его психологического здоровья. Если потом случается какое-то негативное событие, то может случиться обратная реакция. Получается, что есть позитивный якорь (например, сексуальная эмоция), а потом вы расстались — эти якоря объединяются и получается такая негативная реакция на какое-то связанное с вами событие.
Очень часто сейчас этот психологический прием используют в сексуальных отношениях. Особенно когда начинают покорять партнера, учат искусству съема или когда пытаются завлечь женщину, используя множество техник. Например, визуальные якоря — были на ней трусики с бусинками, а потом она надевает похожие бусинки на шею. И волей-неволей запоминаются эти яркие моменты. Самое важное, что «волшебники-психологи» дают рекомендации о привязке мужчины к вам, к эмоциям, которые вы вызвали. Лучше, конечно, работать и совместными усилиями идти навстречу друг к другу, ведь не всегда этот якорь может быть экологичным.
Еще можно переключиться в детско-родительские отношения. Очень хорошо положительные импульсы влияют на детей. Например, мы сначала подходим к ребенку, когда он сутулится. Затем начинаем гладить чадо по спине, исправляя ему плечики. И так мы делаем несколько подходов. В следующий раз, как только вы дотронетесь до плечика, он сразу выпрямит спинку. Он уже запомнил это движение, когда вы положили руку на плечики. Ребенок уже знает, что произойдет. Это работает ненавязчиво и позитивно для воспитательного процесса.
Техника успокоения с помощью якоря
Есть анкер, который мы сами себе ставим, работая с самим собой. Я использую этот прием и на себе. Давайте представим наш большой палец. У него есть два сгиба: первый — который сгибается к ладони, а второй — соединительный сустав. Маленький сустав ближе к ногтю мы считаем негативной эмоцией, а большой — позитивной.
Раскрываю секрет. Сначала мы представляем себя в негативных эмоциях — вам грустно или раздражает что-то. Тогда мы делаем нажим на эту маленькую косточку и держим достаточно сильно, слегка массируя. Да, нам противно, да, нам неприятно, но мы вспоминаем и это телесное ощущение закрепляем. Следующий момент: мы медленно двигаемся от этой косточки до сустава и надавливаем на него, вспоминая позитивное событие — море, любовь, приставка от жены, какой-то драйв, какое-то воодушевление, которые вы испытываете. Эту точку на суставе тоже нужно достаточно сильно массировать. Все действия нужно проделать несколько раз.
Для чего и как же его использовать? Например, когда происходит на работе какое-то негативное событие и мы понимаем, что сейчас выйдем из себя, или что-то эмоционально начинает нас волновать, нам больно и неприятно, мы надавливаем на эту негативную точечку и двигаемся плавно к верхней точке. Происходит переключение, работает как некий выключатель. Раз — и переключили на позитив. Благодаря этому способу мы не включаемся в конфликт или панику.
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