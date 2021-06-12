«Я на море, а муж поливает огород». Истории пар, которые проводят отпуск врозь, и что об этом думает психотерапевт

Елена, 41 год, ухаживает за ребенком-инвалидом

Владимир, 41 год, риелтор

Вместе 17 лет

— Впервые отпуск без мужа (только я и дети) был запланирован в 2012 году . У старшего сына аутизм, я хотела попробовать для него дельфинотерапию — нам предложили пройти курс в станице Голубицкой. Сначала я думала отправить со старшим сыном бабушку — мою маму, но ближе к дате отлета я запереживала: а сможет ли она в жаре и адаптировать сына к новому (самолет, море, дельфины). Полетели вместе: я с мамой, старший сын, младший сын, потому что был на грудном вскармливании, средний сын — не с кем было оставить, отец работает. Вот такой большой компанией мы и приехали в первый отпуск без мужа. Можно ли это назвать отпуском? Не знаю, была цель — помочь заговорить старшему сыну.

После мы стали проводить отпуск отдельно друг от друга, причина банальна — не с кем оставить животных и дачу. Сейчас я на море с детьми, а муж работает, поливает огород и кормит наших животных в Новосибирске, гуляет с ними. К тому, что я на море без него, относится нормально. Два года назад он тоже возил детей на море, две недели они были там, а я дома на хозяйстве. Беспокоилась, думала, всё ли в порядке... В итоге договорилась с соседями, оставила им кошек и теплицу, собаку увезла к маме и улетела к своим на море.