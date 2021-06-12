«Я на море, а муж поливает огород». Истории пар, которые проводят отпуск врозь, и что об этом думает психотерапевт

Отменять долгожданный отпуск только потому, что ваша вторая половинка не может к вам присоединиться, — это история не о наших героях. Они летают отдыхать в одиночку, с детьми или с мамой, отправляя благоверному фотографии на фоне моря в мессенджерах. Мы попросили женщин рассказать, почему они летают отдыхать без супруга, ревнуют ли друг друга, когда не вместе, и как раздельный отпуск сказывается на их отношениях. А психотерапевт рассказала, какой может быть сценарий развития событий в семье от такого отдыха.
Елена, 41 год, ухаживает за ребенком-инвалидом
Владимир, 41 год, риелтор
Вместе 17 лет
— Впервые отпуск без мужа (только я и дети) был запланирован
После мы стали проводить отпуск отдельно друг от друга, причина банальна — не с кем оставить животных и дачу. Сейчас я на море с детьми, а муж работает, поливает огород и кормит наших животных в Новосибирске, гуляет с ними. К тому, что я на море без него, относится нормально. Два года назад он тоже возил детей на море, две недели они были там, а я дома на хозяйстве. Беспокоилась, думала, всё ли в порядке... В итоге договорилась с соседями, оставила им кошек и теплицу, собаку увезла к маме и улетела к своим на море.
Ревнуем ли мы друг друга, отдыхая по отдельности? Муж этот вопрос не поднимает, это больше волнует меня. У меня индульгенция — дети со мной, а муж там один. Периодически я что-то придумываю себе и «устраиваю сцену». Отдыхая по отдельности, мы очень скучаем друг по другу, всегда на связи, а я жду возвращения домой, особенно момента, когда войду в аэропорт и увижу мужа, — всегда плачу. Он встречает меня с цветами, всегда отвозит и привозит, никаких такси, для меня это очень трогательно. Еще я радуюсь, что мы можем разделять ответственность за детей. В отпуске я одна, это колоссальный стресс, поэтому слезы при встрече — это слезы радости и облегчения.
Мне очень нравится отдыхать всей семьей. Когда подрастут дети, обязательно махнем куда-нибудь. Хочу на Кипр, там наиболее стабильный климат. Сейчас мы можем уехать на короткое время (сутки, день) в ближайшие города, оставив детей с бабушкой. Недавно я была в Москве с подругой, три дня, в марте. В апреле тоже мы с детьми улетали — сопровождала старшего вместе с младшим на соревнования (он в сборной по адаптивному тхэквондо ГТФ НСО). Муж снова был дома с сыном и нашими животными. Мечтаю о совместной поездке с мужем в Питер этой осенью, хотя бы на выходные, если будет с кем оставить детей, наших котов и собаку.
Анастасия, 27 лет, менеджер по рекламе
— Впервые я полетела отдыхать без мужа около пяти лет назад — тогда я устроилась на хорошую работу и около полугода копила деньги, чтобы провести долгожданный отпуск в Таиланде. До этого мы с мужем ничего не могли себе позволить, разве что дачу его мамы. Он довольно скупой человек — выложить за раз крупную сумму для него сравнимо катастрофе, даже за отдых у моря не в самом дорогом отеле. Я предлагала полететь вместе, на что услышала: «Нет денег». Ну нет и нет, у меня есть, и полетела одна. Я довольно своенравная и самостоятельная девушка, всегда найду чем заняться, отдых в одиночестве меня не смущал, даже наоборот.
На следующий год история повторилась: я долго и упорно работала, чтобы отдохнуть, получить новые эмоции, посмотреть уже другую страну (копила на Турцию). В третий раз, отдыхая в Египте, я поняла, что настолько отдалилась от мужа, мне комфортно одной, я всё делаю сама, зарабатываю сама, он мне ничем не помогает, живем как соседи. Я стремлюсь вперед, а человек тянет меня назад. Я хочу брать больше и могу это делать, а он довольствуется тем, что есть, и живет по принципу «у кого-то и такого нет».
Гуляя по улочкам, я понимала, что мы разные люди, у нас разное восприятие мира, разные цели в жизни. Во время моего отпуска мы почти не общались, у меня не было чувства ревности (с кем он проводит время). Смешно было то, что пару раз он написал мне: «Много не трать». Это тоже стало своего рода каплей — считай свои деньги, не мои. Как только мне открылись эти маленькие истины, я поняла, что хочу быть свободной. Вернулась, подала на развод. Сейчас я также работаю, получила повышение, езжу отдыхать, недавно мы с мамой были в Питере, планируем Крым, а бывший муж так никуда и не выбирался дальше дачи своей мамы.
Маргарита, 29 лет, в декрете
Данил, 26 лет, предприниматель
Вместе 5 лет
— Впервые я собралась в отпуск без мужа
В этом году я решила, что морю в моей жизни быть. Надоела скучная жизнь в декрете, да и в городе у нас особо не отдохнешь, с пляжами не очень удобно и доступно. С апреля занимаюсь своей фигурой — ну не зря же это всё должно быть! Мой муж хочет заработать все деньги мира, и позволить себе отдохнуть он не может, поэтому лечу без него. Мне в поддержку снова пришла моя мама и свекровь с младшим сыном — мы полетим в Крым, взяли путевки на сентябрь.
Я считаю, что не повод отказываться от желанного путешествия, если вторая половинка не хочет ехать. Конечно, если в паре никто не обижается из-за этого и полное доверие. Вопросов ревности и каких-то подозрений никогда не поднималось. Я спрашивала даже: «Если бы я захотела поехать с подружкой, а не с ребенком и родственниками, отпустил бы меня?» Он ответил, что да. Время, проведенное в разлуке, положительно влияет на отношения — успеваем соскучиться. Мне хотелось бы отдыхать вместе, показать мужу, как круто на море, на настоящем, не Обском.
Что думает эксперт
— Одни семьи отпуск врозь сближает, других разделяет, а у третьих вообще не поднимается данный вопрос. Каждая семья устраивает свою жизнь по-своему, и поэтому все три варианта развития событий имеют место быть. Если в семье супругам не хватает личного пространства, то провести время отдельно друг от друга им полезно. Если в семье у кого-то из супругов есть ощущение, что не хватает близости, романтики и отношения нужно спасать, то раздельный отпуск может пагубно сказаться на их будущем, — говорит психотерапевт Алёна Сагадеева.
Эксперт также отмечает, что факт того, что супруги отдыхают отдельно, не означает то, что между ними есть проблема.
— Многие опираются на стереотип: муж и жена должны жить слипнувшись — классический, ортодоксальный пример семьи. Это совсем не обязательно, кому-то удобно жить так, а кому-то нет. Сейчас происходит дифференциация — люди начинают лучше понимать, что им нравится и чего они хотят. В современной действительности муж лазает по горам, а жена ходит по музеям. Заставлять партнера делать то, что ему не хочется, — в этом не очень много человеколюбия. Доверие в семье станет залогом хорошего отпуска, — считает эксперт.
Реакция одного из супругов на желание второго отдохнуть отдельно может быть негативной. За отрицательными эмоциями стоит глубинная причина, с которой нужно работать. Напряжение, которое раньше удавалось подавлять, вырвалось наружу. Алёна Сагадеева говорит, что в таком случае задача одного из партнеров — сохранить равновесие и помочь обрести его своему партнеру, а к информации о раздельном отпуске готовить заранее и аккуратно.
— Нередко после раздельного отпуска жена или муж думают о разводе. Здесь важно понимать следующую вещь: маятник долгое время был отклонен в одну сторону, и если его отпустить, то он резко полетит в другую. Если женщина долгое время находилась в рутине, сидела дома с детьми, а после отпуска впервые за долгое время подумала о себе и решила жить для себя тоже, то не стоит делать скоропалительных выводов. Необходимо взять паузу, оглядеться и попробовать понять, осознанное это будет решение или нет. То же касается и мужчин: важно всё обдумать, чтобы не совершить ошибку под впечатлением от новых эмоций, — говорит психотерапевт.
Что еще почитать по теме
Горят и плачут: какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем — объясняет врач.
Семья из Новосибирска поехала в свадебное путешествие на Кипр во время локдауна. К чему готовиться туристам?
6 пляжей России, куда еще не доехали толпы курортников — для всех, кто любит отдых на берегу, но не любит массовку.