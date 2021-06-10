6 пляжей России, куда еще не доехали толпы курортников

Пока эксперты туристических сервисов выясняют, какие курорты России самые популярные (и узнают, что это, как ни странно, Сочи), мы занимаемся более благородными делами и рассказываем вам о тех местах, где можно отдохнуть не хуже, чем на избитых и обсиженных пляжах. Недавно мы нашли 8 малоизвестных российских курортов, которые не хуже Сочи и Анапы, а сегодня подготовили еще шесть направлений, которые порадуют вас своей инфраструктурой и отсутствием (ну, почти) отдыхающих. Не видим причин вас задерживать. Изучайте и планируйте свой отпуск.
Ейск
Основанный как Черноморский портовый город, Ейск сегодня — активно развивающийся курорт. В последнее время он даже составляет неплохую конкуренцию популярным местам отдыха Краснодарского края и переманивает туристов с того же Сочи.
По сравнению с популярными курортными направлениями, здесь относительно тихо и спокойно. К тому же, он расположен на берегу достаточно мелкого Азовского моря, что создает отличные условия для отдыха с детьми. В Ейске нет промышленных предприятий, зато предостаточно достопримечательностей и развлечений.
Пляжи Ейска в большинстве своем песчаные, с мелким ракушечником, но есть и галечные зоны отдыха. Самый популярный пляж — Центральный: песок, пологий вход в воду и глубина до 1,7 м, кабинки для переодевания, шезлонги, зонты. Рядом расположен парк аттракционов и несколько кафе. Слева от Ейской косы находится более тихий Детский пляж, на оконечности косы — пляж Молодежный с довольно резким входом в воду и сильными волнами, которые придутся по вкусу любителям экстремального спорта.
Сукко
Недалеко от Анапы, в узкой долине, окруженной пологими склонами, расположился тихий и аккуратный поселок Сукко. И если вам нравится спокойный и размеренный пляжный отдых, это подходящий вариант.
Пляжи в Сукко и его окрестностях галечные (осторожно — крупная галька), вход в море обрывистый, и уже примерно через три метра резко становится глубоко, так что за купанием детей лучше пристально следить, а еще лучше — не отпускать одних. Зато вода чистая и не цветет.
Центральный пляж небольшой (600 метров в длину), оборудован шезлонгами (платными), тентами, туалетами и душевыми. Из туристических развлечений — водные мотоциклы, парашюты, «бананы» и вот это всё, что привлекает туристов. Если вам хочется отдыхать с минимумом соседей, идите на дикие берега — они находятся недалеко от главного пляжа, по обеим его сторонам. Инфраструктуры здесь, конечно, никакой, зато и загорающих почти нет.
А еще Сукко — один из тех редких черноморских курортов, где можно заняться дайвингом. Самые известные места для погружений — корабль «Гордипия» на глубине 18 метров, сбитый торпедами в 1941 году танкер «Валериан Куйбышев», грузовой пароход «Кола» в 14 км от берега, затонувшая стоянка античных галер «Мария Магдалена» и бомбардировщик «Бостон» А-20, сохранившийся в отличном состоянии. На пляже есть дайв-центр, где новичкам предложат обучающие программы, а профессионалам — полноценные туры с погружением.
Суджукская коса
В юго-западной части Новороссийска находится один из самых популярных и любимых у местных жителей пляж — «Суджукская коса». Его линия выходит в море на 800 метров, а крупная и мелкая галька, из которой состоит пляж и морское дно, служат природным фильтром, благодаря которому вода здесь всегда чистая.
Коса состоит из двух ветвей, которые образуют просторную закрытую лагуну — 30 гектар спокойного и теплого моря (температура воды здесь всегда несколько выше). Водообмена с открытым морем здесь почти нет, спуск в воду пологий, но глубина нарастает быстро.
Из инфраструктуры — душевые с пресной водой, раздевалки, туалеты, спасательные вышки, медпункт, пункты проката с зонтиками, шезлонгами и другим оборудованием. Для детей — специальные площадки, батуты и водные горки. Подросткам — «бананы» и водные мотоциклы. Взрослым — морские прогулки на катерах и яхтах. А стоит подняться немного выше, и вы выйдете к барам и кафе. Также вдоль берега устраивают дискотеки под открытым небом.
Янтарный
Поселок городского типа Янтарный в Калининградской области славится не только промышленной добычей и переработкой собственно янтаря (начиная с 2009 года, здесь даже проводят полуфинал чемпионата мира по ловле янтаря). Здесь также находится самый широкий песчаный морской пляж региона, где можно запросто найти кусочки янтаря.
Этот пляж считается лучшим в Калининградской области, а то и во всей Балтике. В 2016 году он получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии.
На пляже белый мягкий песок, чистая вода и ровный, комфортный заход в воду. А море в Янтарном обычно спокойнее, чем в других частях области. Торговых точек здесь немного, а в местных кафе продают устриц. Из других достоинств — впечатляющая площадь, лежаки, душ и раздевалки. Любители дикого отдыха могут пройти несколько сотен метров от пляжа, и перед ними откроется местность, где практически никого не будет.
Благодаря тому, что поселок небольшой, туристов здесь немного. Хотя местные власти делают все, чтобы их стало больше: строят парки, аквапарки, санатории, спа-отели и даже гольф-клуб. Ну а пока главной достопримечательностью остается янтарный комбинат, который превратили в полноценный туристический объект — с экскурсиями на производство, смотровой площадкой и музеем янтаря.
Бухта Лашкевича
В последние годы все пляжи Приморья бурно развиваются и застраиваются. Если еще недавно они были дикими, то сейчас всё больше подходят для комфортного отдыха со всеми удобствами.
В самой Находке, например, есть пляж Читувай в бухте Мусатова. С трех сторон он закрыт сопками, поэтому здесь меньше ветров и вода лучше прогревается. Вся центральная часть пляжа песчаная, а по бокам — скалистый берег.
Еще два приметных места для отдыха в Находке — песчаные пляжи в бухте Лашкевича. Здесь есть базы отдыха, можно поставить палатки. Единственное, что может омрачить отдых — платный въезд. Машину можно поставить перед пляжами, но места там немного. Рядом с пляжами находится гора Сестра, с вершины которой открывается прекрасный вид на окрестности.
В семи километрах от Находки, в поселке Приисковый, есть пляж, который пока не заполонили туристы. Здесь тихо, спокойно и никаких проезжающих мимо машин. На берегу залива Находка располагается пляж Песчаный, вытянутый вдоль моря на 700 метров. Здесь достаточно места для комфортного отдыха на морском песке, есть кафе и магазинчики, волейбольные сетки и пляжные развлечения.
Пляжи Ливадии
Перемещаемся в отдаленный микрорайон Находки, где располагаются одни из лучших в Приморском крае пляжей — пляжи Ливадии. Это сразу несколько объектов в бухтах Рифовая и Анна.
Широкие отмели, покрытые мелким желтым песком, таежные леса и Тихий океан, уникальный ландшафт с потрясающими панорамными видами — это все о них. На берегу пляжа расположены кафе и бары, можно поставить палатку или поселиться на одной из баз отдыха, которых на побережье предостаточно.
Пляжи Ливадии — это более 15 километров песчаных отмелей, каждая — со своим рельефом и разноплановыми видами. Береговая линия здесь достаточно сильно изрезана, поэтому на каждом пляже — свой микроклимат. Чаще всего пляжи Ливадии покрыты мелким золотистым песком, достаточно плотным для кемпингов и прогулок пешком. Вход в воду пологий и можно не бояться перепадов рельефа дна.
Летом на пляжах работают пункты проката (с шезлонгами и зонтиками), а на берегу ставят батуты и детские зоны отдыха. Для взрослых — высокие надувные горки. Для удобства посетителей везде есть туалеты и кабинки для переодевания, где-то можно найти и душевые.