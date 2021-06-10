6 пляжей России, куда еще не доехали толпы курортников

Центральный пляж небольшой (600 метров в длину), оборудован шезлонгами (платными), тентами, туалетами и душевыми. Из туристических развлечений — водные мотоциклы, парашюты, «бананы» и вот это всё, что привлекает туристов. Если вам хочется отдыхать с минимумом соседей, идите на дикие берега — они находятся недалеко от главного пляжа, по обеим его сторонам. Инфраструктуры здесь, конечно, никакой, зато и загорающих почти нет.



А еще Сукко — один из тех редких черноморских курортов, где можно заняться дайвингом. Самые известные места для погружений — корабль «Гордипия» на глубине 18 метров, сбитый торпедами в 1941 году танкер «Валериан Куйбышев», грузовой пароход «Кола» в 14 км от берега, затонувшая стоянка античных галер «Мария Магдалена» и бомбардировщик «Бостон» А-20, сохранившийся в отличном состоянии. На пляже есть дайв-центр, где новичкам предложат обучающие программы, а профессионалам — полноценные туры с погружением.

