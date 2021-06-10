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6 пляжей России, куда еще не доехали толпы курортников

Для всех, кто любит отдых на берегу, но не любит массовку

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Не гарантируем, что вы окажетесь на пляже в гордом одиночестве, но такое тоже не исключено

Не гарантируем, что вы окажетесь на пляже в гордом одиночестве, но такое тоже не исключено

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Пока эксперты туристических сервисов выясняют, какие курорты России самые популярные (и узнают, что это, как ни странно, Сочи), мы занимаемся более благородными делами и рассказываем вам о тех местах, где можно отдохнуть не хуже, чем на избитых и обсиженных пляжах. Недавно мы нашли 8 малоизвестных российских курортов, которые не хуже Сочи и Анапы, а сегодня подготовили еще шесть направлений, которые порадуют вас своей инфраструктурой и отсутствием (ну, почти) отдыхающих. Не видим причин вас задерживать. Изучайте и планируйте свой отпуск.

Ейск

Основанный как Черноморский портовый город, Ейск сегодня — активно развивающийся курорт. В последнее время он даже составляет неплохую конкуренцию популярным местам отдыха Краснодарского края и переманивает туристов с того же Сочи.

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По сравнению с популярными курортными направлениями, здесь относительно тихо и спокойно. К тому же, он расположен на берегу достаточно мелкого Азовского моря, что создает отличные условия для отдыха с детьми. В Ейске нет промышленных предприятий, зато предостаточно достопримечательностей и развлечений.

Пляжи Ейска в большинстве своем песчаные, с мелким ракушечником, но есть и галечные зоны отдыха. Самый популярный пляж — Центральный: песок, пологий вход в воду и глубина до 1,7 м, кабинки для переодевания, шезлонги, зонты. Рядом расположен парк аттракционов и несколько кафе. Слева от Ейской косы находится более тихий Детский пляж, на оконечности косы — пляж Молодежный с довольно резким входом в воду и сильными волнами, которые придутся по вкусу любителям экстремального спорта.

Сукко

Недалеко от Анапы, в узкой долине, окруженной пологими склонами, расположился тихий и аккуратный поселок Сукко. И если вам нравится спокойный и размеренный пляжный отдых, это подходящий вариант.

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Пляжи в Сукко и его окрестностях галечные (осторожно — крупная галька), вход в море обрывистый, и уже примерно через три метра резко становится глубоко, так что за купанием детей лучше пристально следить, а еще лучше — не отпускать одних. Зато вода чистая и не цветет.

Центральный пляж небольшой (600 метров в длину), оборудован шезлонгами (платными), тентами, туалетами и душевыми. Из туристических развлечений — водные мотоциклы, парашюты, «бананы» и вот это всё, что привлекает туристов. Если вам хочется отдыхать с минимумом соседей, идите на дикие берега — они находятся недалеко от главного пляжа, по обеим его сторонам. Инфраструктуры здесь, конечно, никакой, зато и загорающих почти нет.

А еще Сукко — один из тех редких черноморских курортов, где можно заняться дайвингом. Самые известные места для погружений — корабль «Гордипия» на глубине 18 метров, сбитый торпедами в 1941 году танкер «Валериан Куйбышев», грузовой пароход «Кола» в 14 км от берега, затонувшая стоянка античных галер «Мария Магдалена» и бомбардировщик «Бостон» А-20, сохранившийся в отличном состоянии. На пляже есть дайв-центр, где новичкам предложат обучающие программы, а профессионалам — полноценные туры с погружением.

Суджукская коса

В юго-западной части Новороссийска находится один из самых популярных и любимых у местных жителей пляж — «Суджукская коса». Его линия выходит в море на 800 метров, а крупная и мелкая галька, из которой состоит пляж и морское дно, служат природным фильтром, благодаря которому вода здесь всегда чистая.

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Коса состоит из двух ветвей, которые образуют просторную закрытую лагуну — 30 гектар спокойного и теплого моря (температура воды здесь всегда несколько выше). Водообмена с открытым морем здесь почти нет, спуск в воду пологий, но глубина нарастает быстро.

Из инфраструктуры — душевые с пресной водой, раздевалки, туалеты, спасательные вышки, медпункт, пункты проката с зонтиками, шезлонгами и другим оборудованием. Для детей — специальные площадки, батуты и водные горки. Подросткам — «бананы» и водные мотоциклы. Взрослым — морские прогулки на катерах и яхтах. А стоит подняться немного выше, и вы выйдете к барам и кафе. Также вдоль берега устраивают дискотеки под открытым небом.

Янтарный

Поселок городского типа Янтарный в Калининградской области славится не только промышленной добычей и переработкой собственно янтаря (начиная с 2009 года, здесь даже проводят полуфинал чемпионата мира по ловле янтаря). Здесь также находится самый широкий песчаный морской пляж региона, где можно запросто найти кусочки янтаря.

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Этот пляж считается лучшим в Калининградской области, а то и во всей Балтике. В 2016 году он получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии.

На пляже белый мягкий песок, чистая вода и ровный, комфортный заход в воду. А море в Янтарном обычно спокойнее, чем в других частях области. Торговых точек здесь немного, а в местных кафе продают устриц. Из других достоинств — впечатляющая площадь, лежаки, душ и раздевалки. Любители дикого отдыха могут пройти несколько сотен метров от пляжа, и перед ними откроется местность, где практически никого не будет.

Благодаря тому, что поселок небольшой, туристов здесь немного. Хотя местные власти делают все, чтобы их стало больше: строят парки, аквапарки, санатории, спа-отели и даже гольф-клуб. Ну а пока главной достопримечательностью остается янтарный комбинат, который превратили в полноценный туристический объект — с экскурсиями на производство, смотровой площадкой и музеем янтаря.

Бухта Лашкевича

В последние годы все пляжи Приморья бурно развиваются и застраиваются. Если еще недавно они были дикими, то сейчас всё больше подходят для комфортного отдыха со всеми удобствами.

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В самой Находке, например, есть пляж Читувай в бухте Мусатова. С трех сторон он закрыт сопками, поэтому здесь меньше ветров и вода лучше прогревается. Вся центральная часть пляжа песчаная, а по бокам — скалистый берег.

Еще два приметных места для отдыха в Находке — песчаные пляжи в бухте Лашкевича. Здесь есть базы отдыха, можно поставить палатки. Единственное, что может омрачить отдых — платный въезд. Машину можно поставить перед пляжами, но места там немного. Рядом с пляжами находится гора Сестра, с вершины которой открывается прекрасный вид на окрестности.

В семи километрах от Находки, в поселке Приисковый, есть пляж, который пока не заполонили туристы. Здесь тихо, спокойно и никаких проезжающих мимо машин. На берегу залива Находка располагается пляж Песчаный, вытянутый вдоль моря на 700 метров. Здесь достаточно места для комфортного отдыха на морском песке, есть кафе и магазинчики, волейбольные сетки и пляжные развлечения.

Пляжи Ливадии

Перемещаемся в отдаленный микрорайон Находки, где располагаются одни из лучших в Приморском крае пляжей — пляжи Ливадии. Это сразу несколько объектов в бухтах Рифовая и Анна.

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Широкие отмели, покрытые мелким желтым песком, таежные леса и Тихий океан, уникальный ландшафт с потрясающими панорамными видами — это все о них. На берегу пляжа расположены кафе и бары, можно поставить палатку или поселиться на одной из баз отдыха, которых на побережье предостаточно.

Пляжи Ливадии — это более 15 километров песчаных отмелей, каждая — со своим рельефом и разноплановыми видами. Береговая линия здесь достаточно сильно изрезана, поэтому на каждом пляже — свой микроклимат. Чаще всего пляжи Ливадии покрыты мелким золотистым песком, достаточно плотным для кемпингов и прогулок пешком. Вход в воду пологий и можно не бояться перепадов рельефа дна.

Летом на пляжах работают пункты проката (с шезлонгами и зонтиками), а на берегу ставят батуты и детские зоны отдыха. Для взрослых — высокие надувные горки. Для удобства посетителей везде есть туалеты и кабинки для переодевания, где-то можно найти и душевые.

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НовороссийсккурортыотдыхпляжипутешествияКалининградская областьЕйск
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