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Красавица-блогер заплатила 720 тысяч за серфинг с Тимати, а получила «ржавую вонючую баржу» вместо яхты

Девушку затравили после скандала с организаторами

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Блогеры в первый же вечер сфотографировались с Тимати

Блогеры в первый же вечер сфотографировались с Тимати

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Владелица магазина одежды Black Star Wear в Екатеринбурге и блогер Анна Данилова побывала на «Серф-кемпе с Тимати» на Мальдивах. Элитное путешествие организовывает 13 Surfing Department. Гостям предлагали жить на шикарной яхте с 30 октября по 8 ноября. В тур включалось размещение в каюте и питание, а авиабилеты путешественники заказывали самостоятельно.

Шикарный отдых Анны был испорчен — ее вместе с подругой разместили не на обещанной яхте, а на маленьком судне. После скандала блогеров стали выгонять с острова.

Работа серф-лагеря длилась восемь дней

Работа серф-лагеря длилась восемь дней

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— Каждый день на Мальдивах для нас был испытанием. Я до этого летала на Сейшелы, где обещали размещение на яхте. Что-то у организаторов пошло не так, яхту не смогли предоставить, вернули деньги и бонусом за неудобство предоставили другую поездку на лайнере «Дома-2», — вспоминает блогер. — Когда я готовилась к поездке на Мальдивы, естественно, тоже всё проверяла. Меня успокаивало, что это «Серф-кемп с Тимати» — тур с именем звезды высшего класса. У яхты, которую предлагали, даже есть собственный сайт, нам прислали шикарные фотографии. Мы купили размещение в каюте на яхте и питание, стоимость — 10 тысяч долларов без учета билетов.

На такой яхте обещали поселить гостей

На такой яхте обещали поселить гостей

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Стоимость размещения и питания на восемь дней — от 9 до 1<nobr class="_">1 тыс</nobr>яч долларов

Стоимость размещения и питания на восемь дней — от 9 до 11 тысяч долларов

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По прилете на Мальдивы девушки узнали, что яхты с картинок, за которую они заплатили больше 720 тысяч рублей, не будет.

— Когда мы прилетели в Мале (столица Мальдивской Республики. — Прим. ред.), нам пришло сообщение, что на забронированной яхте нашли ковид, поэтому нас поселят на другую. Добираться до этого кемпа надо было еще на одном самолете, потом — два часа на катере, то есть дорога не из легких, обратно уже не срулить, — объяснила Анна Данилова. — Когда мы приехали, увидели какую-то маленькую прогулочную яхту после ремонта.

Такие номера предоставили в реальности

Такие номера предоставили в реальности

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— Нас разместили вечером, мы сначала даже не стали возмущаться, решили разобраться в ситуации, поехали на ужин. Там мы встретились с организаторами, я спросила, почему вместо яхты мы получили ржавую вонючую баржу. Администратор сказала, что сама еще там не была, попросила прислать фотографии. Я ей объяснила, что унитаз там не смывает, розетки не работают, жить мы там не сможем, попросили переселить нас. В итоге организатор сказала, что многие обратились с такой просьбой и она сейчас постарается решить проблему, — отметила Анна в беседе с E1.RU.

Недавно яхту перекрашивали, поэтому в каютах пахло краской

Недавно яхту перекрашивали, поэтому в каютах пахло краской

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Гостей возмутили торчащие провода

Гостей возмутили торчащие провода

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После возвращения с ужина, где гости фотографировались с Тимати, на яхте начался бунт. Некоторых путешественников разместили в каютах с трехуровневыми кроватями, как в хостеле, сами комнаты были крошечными — у некоторых по пять квадратных метров. Гости протестовали, но организаторы предложили единственный вариант выхода из ситуации: доплатить крупную сумму, чтобы жить в отеле.

Туристам предложили доплатить за возможность переселиться в отель

Туристам предложили доплатить за возможность переселиться в отель

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— Я считаю, что это некачественное оказание услуг. Если произошел форс-мажор, должны предоставить условия не хуже, чем обещали. У нас с подругой денег больше не было, мы уже заплатили почти 800 тысяч за восемь дней отпуска, почему мы должны платить еще? — поделилась блогер. — На этой яхте мне подали воду со льдом, который был техническим — на нем рыбу хранили. Я не сразу обратила внимание, выпила стакан — еще и отравилась. Кондиционер не работал, поэтому перед сном мы открыли окна. Ночью началась гроза. Мы проснулись в пять утра от криков «Помогите!». Каюты заливало водой, вода была в кровати, качка нереальная.

Утром девушки отправились на завтрак. Они удивились, что на шикарном курорте подают скромную еду: кастрюлю супа, рис, немного мяса и печенье. Своими впечатлениями от отпуска Анна делилась в Instagram.

— Я пошла к главному организатору сказать, что это его задача — разместить нас в нормальном номере. Он мне ответил, что все с нашей яхты доплатили еще по 8–10 тысяч долларов и разместились в отеле, а я одна возмущаюсь. Деньги за эту ужасную яхту при этом никому не возвращали, — заявила блогер.

— С большой руганью и скандалом нас бесплатно заселили на виллу. Я на следующем ужине пожаловалась Тимати на ужасное размещение, это видел организатор. Он подошел ко мне и сказал, что вернет деньги, но я должна уехать с острова. В итоге мои сторис начали публиковать в СМИ. Тогда организаторы реально стали выгонять нас с острова.

После публикации сторис в новостях девушку затравили

После публикации сторис в новостях девушку затравили

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Только после угроз судом Анна сумела помириться с организаторами.

— Организатор заявил, что вернет мне 6 тысяч долларов и я могу ехать куда угодно, потому что я смешала кемп с грязью и вообще я не в тусовке. Я сказала, что не хочу уезжать, терять кучу времени на перелеты. Я решила, что, если мы не решим конфликт, я вернусь в Екатеринбург, подам претензию о некачественном оказании услуг и мы будем судиться, — отметила Данилова. — В итоге организаторы решили не раздувать, мы помирились, но на каждой вечеринке комики осмеивали меня. Концерты начинались с шуток: «Приветствуем всех, кто в первом ряду, а в последнем, видимо, те, кто купил места за десятку на ржавой барже, лохи» или: «Ожидается гроза, будьте осторожны, иначе у вас будет прическа как у девочки с ржавой баржи». С нами перестали общаться.

Анна также подчеркнула, что в целом отпуск стоит потраченных денег, если не учитывать конфликт, связанный с размещением. Все концерты звезд, что были заявлены, состоялись, проходили также вечеринки с диджеями, питание в отеле было замечательное, и остальная часть программы соответствовала ожиданиям. Например, в числе комиков были Илья Соболев и Ваня Усович.

В туре путешественники познакомились с Джиганом

В туре путешественники познакомились с Джиганом

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— Сам Тимати произвел впечатление высокомерного человека, ему было тяжело из-за постоянного внимания. Все хотели фотографировать, но многие туристы приехали сюда именно для того, чтобы приблизиться к звезде, — поделилась Анна. — Зато Джиган очень веселый и простой, с ним можно было пообщаться. Он очень много времени проводил с семьей, видно, что семьянин.

Мы попросили организаторов тура прокомментировать инцидент. Представители 13 Surfing Department пока не ответили.

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