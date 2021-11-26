Красавица-блогер заплатила 720 тысяч за серфинг с Тимати, а получила «ржавую вонючую баржу» вместо яхты

Владелица магазина одежды Black Star Wear в Екатеринбурге и блогер Анна Данилова побывала на «Серф-кемпе с Тимати» на Мальдивах. Элитное путешествие организовывает 13 Surfing Department. Гостям предлагали жить на шикарной яхте с 30 октября по 8 ноября. В тур включалось размещение в каюте и питание, а авиабилеты путешественники заказывали самостоятельно.

Шикарный отдых Анны был испорчен — ее вместе с подругой разместили не на обещанной яхте, а на маленьком судне. После скандала блогеров стали выгонять с острова.